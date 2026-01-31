Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga EA Sports: ¿a qué hora y cómo ver el partido?
Real Madrid se enfrenta a Rayo Vallecano en un emocionante partido de LaLiga EA Sports este 1 de febrero a las 8:00 a.m. en el Estadio Santiago Bernabéu.
Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga EA Sports. Este emocionante encuentro se jugará el 1 de febrero desde las 8:00 a.m. (hora peruana), cuando los 'Franjirrojos' visiten el Estadio Santiago Bernabéu por la jornada 22 de LaLiga EA Sports. El partido representa una gran oportunidad para que los blancos sumen puntos y se mantengan en la lucha por el liderato frente al Barcelona.
La transmisión se podrá ver por la señal de ESPN. Además, de manera online, Disney Plus ofrecerá el partido. No obstante, en La República Deportes podrás seguirlo de forma gratuita con minuto a minuto y previa del encuentro, para que no te pierdas ningún detalle.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Rayo Vallecano?
Este encuentro se podrá seguir desde las 8.00 a.m. (hora peruana). A continuación, la lista de horarios para otros países para que sintonices dicho partido desde el extranjero.
- México: 8:00 a.m.
- Colombia: 8:00 a.m.
- Ecuador: 8:00 a.m.
- Bolivia: 9:00 a.m.
- Venezuela: 9:00 a.m.
- Chile: 10:00 a.m.
- Paraguay: 10:00 a.m.
- Argentina: 10:00 a.m.
- Uruguay: 10:00 a.m.
- España: 2:00 p.m.
¿Dónde ver Real Madrid vs Rayo Vallecano?
Para ver Real Madrid contra Rayo Vallecano EN VIVO, lo podrás hacer mediante la señal de ESPN, canal que cuenta con los derechos televisivos para este partido por la fecha 22 de LaLiga.
- Argentina: ESPN
- Bolivia: ESPN
- Chile: ESPN
- Colombia: ESPN
- Ecuador: ESPN
- Paraguay: ESPN
- Perú: ESPN
- Uruguay: ESPN
Ver ONLINE Real Madrid vs Rayo Vallecano
Si no lo puedes seguir por señal televisiva, no te preocupes, pues también lo podrás seguir por la señal de Disney Plus. Sin embargo, recuerda que La República Deportes puedes seguir este partido de manera gratuita.
- Argentina: Disney+
- Bolivia: Disney+
- Brasil: Disney+
- Chile: Disney+
- Colombia: Disney+
- Ecuador: Disney+
- Paraguay: Disney+
- Perú: Disney+
- Uruguay: Disney+
Posibles alineaciones del Real Madrid vs Rayo Vallecano
- Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carrera, Guler, Camavinga, Bellingham, Rodrygo, Mbappé, Vinicius
- Rayo Vallecano: Batalla, Chavarría, Mendy, Lejeune, Pacha, Díaz, Ciss, Palazón, García, de Frutos, Akhomach
Pronósticos para el Real Madrid vs Rayo Vallecano
Estas son las principales cuotas para este partido, donde se presenta como claro ganador al Real Madrid. Sin embargo, el actual rendimiento del conjunto blanco pone en duda a los hinchas.
- Betsson: gana Real Madrid (1.27), empate (5.90), gana Rayo Vallecano (10.50)
- Betano: gana Real Madrid (1.28), empate (5.50), gana Rayo Vallecano (11.75)
- bet365: gana Real Madrid (1.25), empate (6.00), gana Rayo Vallecano (12.00)
- 1xBet: gana Real Madrid (1.30), empate (6.20), gana Rayo Vallecano (11.60)
- CoolbetLATAM: gana Real Madrid (1.26), empate (6.40), gana Rayo Vallecano (12.50)
- DoradoBet: gana Real Madrid (1.28), empate (6.00), gana Rayo Vallecano (10.00)
Últimos enfrentamientos entre Real Madrid vs Rayo Vallecano
Se espera un partido parejo, pues en anteriores partidos el Rayo Vallecano no se la ha puesto fácil a los merengues.
- 09.11.25 | Rayo Vallecano 0 – 0 Real Madrid | LaLiga
- 09.03.25 | Real Madrid 2 – 1 Rayo Vallecano | LaLiga
- 14.12.24 | Rayo Vallecano 3 – 3 Real Madrid | LaLiga
- 18.02.24 | Rayo Vallecano 1 – 1 Real Madrid | LaLiga
- 05.11.23 | Real Madrid 0 – 0 Rayo Vallecano | LaLiga