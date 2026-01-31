HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Deportes

Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga EA Sports: ¿a qué hora y cómo ver el partido?

Real Madrid se enfrenta a Rayo Vallecano en un emocionante partido de LaLiga EA Sports este 1 de febrero a las 8:00 a.m. en el Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga. Foto: composición LR/ Betsabeth De Los Santos
Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga. Foto: composición LR/ Betsabeth De Los Santos

Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga EA Sports. Este emocionante encuentro se jugará el 1 de febrero desde las 8:00 a.m. (hora peruana), cuando los 'Franjirrojos' visiten el Estadio Santiago Bernabéu por la jornada 22 de LaLiga EA Sports. El partido representa una gran oportunidad para que los blancos sumen puntos y se mantengan en la lucha por el liderato frente al Barcelona.

La transmisión se podrá ver por la señal de ESPN. Además, de manera online, Disney Plus ofrecerá el partido. No obstante, en La República Deportes podrás seguirlo de forma gratuita con minuto a minuto y previa del encuentro, para que no te pierdas ningún detalle.

PUEDES VER: 1190 se pronuncia tras lo sucedido en el Alianza Lima vs Sport Huancayo y promete transmisión de todos los partidos de la Liga 1

lr.pe

¿A qué hora juega Real Madrid vs Rayo Vallecano?

Este encuentro se podrá seguir desde las 8.00 a.m. (hora peruana). A continuación, la lista de horarios para otros países para que sintonices dicho partido desde el extranjero.

  • México: 8:00 a.m.
  • Colombia: 8:00 a.m.
  • Ecuador: 8:00 a.m.
  • Bolivia: 9:00 a.m.
  • Venezuela: 9:00 a.m.
  • Chile: 10:00 a.m.
  • Paraguay: 10:00 a.m.
  • Argentina: 10:00 a.m.
  • Uruguay: 10:00 a.m.
  • España: 2:00 p.m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Rayo Vallecano?

Para ver Real Madrid contra Rayo Vallecano EN VIVO, lo podrás hacer mediante la señal de ESPN, canal que cuenta con los derechos televisivos para este partido por la fecha 22 de LaLiga.

  • Argentina: ESPN
  • Bolivia: ESPN
  • Chile: ESPN
  • Colombia: ESPN
  • Ecuador: ESPN
  • Paraguay: ESPN
  • Perú: ESPN
  • Uruguay: ESPN

Ver ONLINE Real Madrid vs Rayo Vallecano

Si no lo puedes seguir por señal televisiva, no te preocupes, pues también lo podrás seguir por la señal de Disney Plus. Sin embargo, recuerda que La República Deportes puedes seguir este partido de manera gratuita.

  • Argentina: Disney+
  • Bolivia: Disney+
  • Brasil: Disney+
  • Chile: Disney+
  • Colombia: Disney+
  • Ecuador: Disney+
  • Paraguay: Disney+
  • Perú: Disney+
  • Uruguay: Disney+

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Rayo Vallecano

  • Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carrera, Guler, Camavinga, Bellingham, Rodrygo, Mbappé, Vinicius
  • Rayo Vallecano: Batalla, Chavarría, Mendy, Lejeune, Pacha, Díaz, Ciss, Palazón, García, de Frutos, Akhomach

PUEDES VER: Mr. Peet crítica a la Liga 1 y FPF tras no televisar el partido de Alianza Lima vs Sport Huancayo: "Han boicoteado su propio producto"

lr.pe

Pronósticos para el Real Madrid vs Rayo Vallecano

Estas son las principales cuotas para este partido, donde se presenta como claro ganador al Real Madrid. Sin embargo, el actual rendimiento del conjunto blanco pone en duda a los hinchas.

  • Betsson: gana Real Madrid (1.27), empate (5.90), gana Rayo Vallecano (10.50)
  • Betano: gana Real Madrid (1.28), empate (5.50), gana Rayo Vallecano (11.75)
  • bet365: gana Real Madrid (1.25), empate (6.00), gana Rayo Vallecano (12.00)
  • 1xBet: gana Real Madrid (1.30), empate (6.20), gana Rayo Vallecano (11.60)
  • CoolbetLATAM: gana Real Madrid (1.26), empate (6.40), gana Rayo Vallecano (12.50)
  • DoradoBet: gana Real Madrid (1.28), empate (6.00), gana Rayo Vallecano (10.00)

Últimos enfrentamientos entre Real Madrid vs Rayo Vallecano

Se espera un partido parejo, pues en anteriores partidos el Rayo Vallecano no se la ha puesto fácil a los merengues.

  • 09.11.25 | Rayo Vallecano 0 – 0 Real Madrid | LaLiga
  • 09.03.25 | Real Madrid 2 – 1 Rayo Vallecano | LaLiga
  • 14.12.24 | Rayo Vallecano 3 – 3 Real Madrid | LaLiga
  • 18.02.24 | Rayo Vallecano 1 – 1 Real Madrid | LaLiga
  • 05.11.23 | Real Madrid 0 – 0 Rayo Vallecano | LaLiga
Notas relacionadas
Con goles de Mbappé y Asencio, Real Madrid venció al levante por la fecha 20 de LaLiga de España

Con goles de Mbappé y Asencio, Real Madrid venció al levante por la fecha 20 de LaLiga de España

LEER MÁS
FC Barcelona le ganó a Celta de Vigo por LaLiga y se pone a tres puntos del Real Madrid

FC Barcelona le ganó a Celta de Vigo por LaLiga y se pone a tres puntos del Real Madrid

LEER MÁS
Atlético Madrid goleó 5-2 al Real Madrid por LaLiga: el cuadro colchonero se lució en el derbi español

Atlético Madrid goleó 5-2 al Real Madrid por LaLiga: el cuadro colchonero se lució en el derbi español

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú vs Brasil por semifinales de la Copa América de Futsal: hora y canal del partido

Perú vs Brasil por semifinales de la Copa América de Futsal: hora y canal del partido

LEER MÁS
Allanan casa de amiga de Carlos Zambrano que está implicada en denuncia contra jugadores de Alianza Lima

Allanan casa de amiga de Carlos Zambrano que está implicada en denuncia contra jugadores de Alianza Lima

LEER MÁS
Perú hace historia y clasifica por primera vez a la semifinal de la Copa América de futsal tras vencer 2-1 a Uruguay

Perú hace historia y clasifica por primera vez a la semifinal de la Copa América de futsal tras vencer 2-1 a Uruguay

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Cómo votar en las elecciones de Costa Rica 2026: horarios, requisitos y paso a paso

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

Deportes

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

Fixture de la Liga 1 2026: ¿a qué hora empiezan los partidos de hoy por la primera fecha del Torneo Apertura?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025