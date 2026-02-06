Alianza Lima, a través de sus redes sociales, emitió un comunicado oficializando la salida de Sergio Peña, quien, como se sabe, se irá al fútbol turco para jugar en el Sakaryaspor de la segunda división, y de Miguel Trauco, cuyo futuro aún no se conoce, aunque los rumores lo colocan en el Unión Comercio. Sin embargo, esto todavía no es oficial. En el comunicado ha llamado la atención que no se menciona a Carlos Zambrano.

Esto ha generado una serie de reacciones por parte de los hinchas blanquiazules, quienes preguntan por el 'Kaiser'. En el texto se puede apreciar información breve sobre el futuro de ambos jugadores, señalando tajantemente que han dejado de ser parte del conjunto de La Victoria.

Alianza Lima oficializa salida de Sergio Peña y Miguel Trauco

"El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente: Los futbolistas Sergio Peña y Miguel Trauco han dejado de pertenecer oficialmente a nuestra institución", se lee en el comunicado emitido por el conjunto íntimo.

¿Qué pasará con Carlos Zambrano en Alianza Lima?

No obstante, muchos hinchas han preguntado por Zambrano, ya que no se le mencionó en dicho comunicado. Según información del periodista, Gerson Cuba seguiría la misma línea con el defensor; sin embargo, existen varias trabas, pues hasta donde se sabe, el jugador estaría buscando que Alianza le pague todo su contrato, aunque no de inmediato.

"Miguel Trauco y Sergio Peña no son más jugadores de Alianza Lima. Se esta negociando con Carlos Zambrano en esa misma línea pero hay mucha trabas por el entorno del jugador para llegar a un buen puerto", escribió Cuba vía X.