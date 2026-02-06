HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco
Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco     Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco     Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco     
EN VIVO

🔴Bendición de la Virgen de la Candelaria en Puno | #EnVivoLR

Fútbol Peruano

Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco: "Han dejado de pertenecer a nuestra institución"

Vía redes sociales, el club blanquiazul ha oficializado la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco mediante un breve comunicado para la opinión pública.

Sergio Peña y Miguel Trauco habían llegado a La Victoria en 2025. Foto: composición de LR/Carlos Felix/Alianza Lima
Sergio Peña y Miguel Trauco habían llegado a La Victoria en 2025. Foto: composición de LR/Carlos Felix/Alianza Lima

Alianza Lima, a través de sus redes sociales, emitió un comunicado oficializando la salida de Sergio Peña, quien, como se sabe, se irá al fútbol turco para jugar en el Sakaryaspor de la segunda división, y de Miguel Trauco, cuyo futuro aún no se conoce, aunque los rumores lo colocan en el Unión Comercio. Sin embargo, esto todavía no es oficial. En el comunicado ha llamado la atención que no se menciona a Carlos Zambrano.

Esto ha generado una serie de reacciones por parte de los hinchas blanquiazules, quienes preguntan por el 'Kaiser'. En el texto se puede apreciar información breve sobre el futuro de ambos jugadores, señalando tajantemente que han dejado de ser parte del conjunto de La Victoria.

PUEDES VER: Presidente de 2 de Mayo asegura que su equipo priorizará la clasificación tras vencer 1-0 a Alianza Lima: "Yo quiero apostar a la Copa"

lr.pe

Alianza Lima oficializa salida de Sergio Peña y Miguel Trauco

larepublica.pe

"El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente: Los futbolistas Sergio Peña y Miguel Trauco han dejado de pertenecer oficialmente a nuestra institución", se lee en el comunicado emitido por el conjunto íntimo.

PUEDES VER: Esteban Pavez no llegará a la vuelta de Alianza Lima vs 2 de Mayo: ¿cuánto tiempo será baja el chileno?

lr.pe

¿Qué pasará con Carlos Zambrano en Alianza Lima?

No obstante, muchos hinchas han preguntado por Zambrano, ya que no se le mencionó en dicho comunicado. Según información del periodista, Gerson Cuba seguiría la misma línea con el defensor; sin embargo, existen varias trabas, pues hasta donde se sabe, el jugador estaría buscando que Alianza le pague todo su contrato, aunque no de inmediato.

"Miguel Trauco y Sergio Peña no son más jugadores de Alianza Lima. Se esta negociando con Carlos Zambrano en esa misma línea pero hay mucha trabas por el entorno del jugador para llegar a un buen puerto", escribió Cuba vía X.

larepublica.pe
Notas relacionadas
Pablo Guede resta importancia a la inesperada derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: "Esto recién empieza"

Pablo Guede resta importancia a la inesperada derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: "Esto recién empieza"

LEER MÁS
Esteban Pavez no llegará a la vuelta de Alianza Lima vs 2 de Mayo: ¿cuánto tiempo será baja el chileno?

Esteban Pavez no llegará a la vuelta de Alianza Lima vs 2 de Mayo: ¿cuánto tiempo será baja el chileno?

LEER MÁS
Paolo Guerrero habló de su suplencia en Alianza Lima tras derrota por Copa Libertadores: "Estas cosas pasan por decisión del entrenador"

Paolo Guerrero habló de su suplencia en Alianza Lima tras derrota por Copa Libertadores: "Estas cosas pasan por decisión del entrenador"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
[L1 Max por YouTube] Partido CD Moquegua vs UTC HOY EN VIVO: el Gavilán gana 3-2 en el segundo tiempo

[L1 Max por YouTube] Partido CD Moquegua vs UTC HOY EN VIVO: el Gavilán gana 3-2 en el segundo tiempo

LEER MÁS
Rafael Guzmán, 'joya' de Universitario, se convierte en nuevo jugador del Real Betis: los cremas se quedan un 30% del pase

Rafael Guzmán, 'joya' de Universitario, se convierte en nuevo jugador del Real Betis: los cremas se quedan un 30% del pase

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco: "Han dejado de pertenecer a nuestra institución"

Festival del Pisco Sour en Plaza de Armas de Lima 2026: a qué hora inicia y cómo ver a Son Tentación, Hey Hey Camaguey y otros artistas gratis este 7 de febrero

Gobierno de José Jerí imita al de Bukele: ahora los presos serán rapados y usarán uniformes

Fútbol Peruano

[L1 Max por YouTube] Partido CD Moquegua vs UTC HOY EN VIVO: el Gavilán gana 3-2 en el segundo tiempo

Rafael Guzmán, 'joya' de Universitario, se convierte en nuevo jugador del Real Betis: los cremas se quedan un 30% del pase

Cusco FC vs Universitario: día, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 2 de la Liga 1 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de José Jerí imita al de Bukele: ahora los presos serán rapados y usarán uniformes

Vladimiro Montesinos seguirá en prisión hasta el 2037: Poder Judicial anuló compurgación de pena

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025