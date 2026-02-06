Partidos de hoy, 7 de febrero de 2026: horarios y canales para ver la Liga 1, LaLiga y Premier League
Revisa la programación de este sábado 7, con los horarios y canales de TV para los partidos de la Bundesliga, LaLiga, Premier League, Serie A y la Liga 1 de Perú 2026.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este sábado 7 de febrero se vivirán partidazos en las principales ligas europeas, como LaLiga de España, la Premier League de Inglaterra o la Bundesliga de Alemania, entre otras. Además, en el fútbol local habrá encuentros por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1.
Por estos motivos, La República Deportes te ha preparado la programación, los horarios y los canales de TV para que puedas seguir el buen fútbol y no te pierdas los compromisos de tus equipos favoritos.
Partidos de hoy, Liga 1 Torneo Apertura
- ADT vs Sport Boys
- Hora: 1.00 p.m.
- Canal: L1 MAX, Movistar
- Atlético Grau vs Sport Huancayo
- Hora: 3.15 p.m.
- Canal: L1 MAX, Movistar
- Cusco vs Universitario
- Hora: 8.00 p.m.
- Canal: L1 MAX, Movistar
Partidos de hoy, Premier League
- Manchester United vs Tottenham Hotspur
- Hora: 7.30 a.m.
- Canal: Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO
- Arsenal vs Sunderland
- Hora: 10.00 a.m.
- Canal: Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO
Partidos de hoy, LaLiga
- Barcelona vs Mallorca
- Hora: 10.15 a.m.
- Canal: ESPN
- Sevilla vs Girona
- Hora: 12.30 p.m.
- Canal: ESPN
- Real Sociedad vs Elche
- Hora: 3.00 p.m.
- Canal: ESPN
Partidos de hoy, Serie A
- Genoa vs Napoli
- Hora: 12.00 p.m.
- Canal: Paramount+, DAZN USA, FOX Deportes
- Fiorentina vs Torino
- Hora: 2.45 p.m.
- Canal: Paramount+, DAZN USA, FOX Deportes
Partidos de hoy, Bundesliga
- Wolfsburg vs Borussia Dortmund
- Hora: 9.30 a.m.
- Canal: ESPN, Sky Sport
- Freiburg vs Werder Bremen
- Hora: 9.30 a.m.
- Canal: ESPN, Sky Sports
- Mainz 05 vs Augsburg
- Hora: 9.30 a.m.
- Canal: ESPN, Sky Sports
- Borussia M'gladbach vs Bayer Leverkusen
- Hora: 12.30 p.m.
- Canal: ESPN