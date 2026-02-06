HOYSuscripcion LR Focus

Partidos de hoy, 7 de febrero de 2026: horarios y canales para ver la Liga 1, LaLiga y Premier League

Revisa la programación de este sábado 7, con los horarios y canales de TV para los partidos de la Bundesliga, LaLiga, Premier League, Serie A y la Liga 1 de Perú 2026.

Partidos de hoy, para este sábado 7 de febrero. Foto: composición LR/Instagram
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este sábado 7 de febrero se vivirán partidazos en las principales ligas europeas, como LaLiga de España, la Premier League de Inglaterra o la Bundesliga de Alemania, entre otras. Además, en el fútbol local habrá encuentros por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Por estos motivos, La República Deportes te ha preparado la programación, los horarios y los canales de TV para que puedas seguir el buen fútbol y no te pierdas los compromisos de tus equipos favoritos.

PUEDES VER: Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco: "Han dejado de pertenecer a nuestra institución"

Partidos de hoy, Liga 1 Torneo Apertura

  • ADT vs Sport Boys
  • Hora: 1.00 p.m.
  • Canal: L1 MAX, Movistar
  • Atlético Grau vs Sport Huancayo
  • Hora: 3.15 p.m.
  • Canal: L1 MAX, Movistar
  • Cusco vs Universitario
  • Hora: 8.00 p.m.
  • Canal: L1 MAX, Movistar

Partidos de hoy, Premier League

  • Manchester United vs Tottenham Hotspur
  • Hora: 7.30 a.m.
  • Canal: Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO
  • Arsenal vs Sunderland
  • Hora: 10.00 a.m.
  • Canal: Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO

Partidos de hoy, LaLiga

  • Barcelona vs Mallorca
  • Hora: 10.15 a.m.
  • Canal: ESPN
  • Sevilla vs Girona
  • Hora: 12.30 p.m.
  • Canal: ESPN
  • Real Sociedad vs Elche
  • Hora: 3.00 p.m.
  • Canal: ESPN

Partidos de hoy, Serie A

  • Genoa vs Napoli
  • Hora: 12.00 p.m.
  • Canal: Paramount+, DAZN USA, FOX Deportes
  • Fiorentina vs Torino
  • Hora: 2.45 p.m.
  • Canal: Paramount+, DAZN USA, FOX Deportes

PUEDES VER: Fernando Gaibor ganó demanda a Independiente: futbolista de Alianza Lima recibiría millonario monto tras fallo del TAS

Partidos de hoy, Bundesliga

  • Wolfsburg vs Borussia Dortmund
  • Hora: 9.30 a.m.
  • Canal: ESPN, Sky Sport
  • Freiburg vs Werder Bremen
  • Hora: 9.30 a.m.
  • Canal: ESPN, Sky Sports
  • Mainz 05 vs Augsburg
  • Hora: 9.30 a.m.
  • Canal: ESPN, Sky Sports
  • Borussia M'gladbach vs Bayer Leverkusen
  • Hora: 12.30 p.m.
  • Canal: ESPN
Partidos de hoy, 7 de febrero de 2026: horarios y canales para ver la Liga 1, LaLiga y Premier League

Exfiscal de Guatemala alerta sobre el peligro de un mal sistema penitenciario: "El Tren de Aragua podría convertirse en el Barrio 18 de Perú"

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Deportes

Fernando Gaibor ganó demanda a Independiente: futbolista de Alianza Lima recibiría millonario monto tras fallo del TAS

Sergio Peña fue presentado por Sakaryaspor de la segunda división de Turquía: firmó contrato por 4 meses

Gabriel Costa recordó la final que perdió con Alianza Lima ante Universitario por Liga 1 2023: "Les regalamos el campeonato"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Ministros defienden a José Jerí: justifican contrataciones tras visitas a Palacio y falta de pronunciamiento

RMP sobre visitas nocturnas en Palacio: "Debe haber una puerta que diga 'cita con el presidente' para puestos de trabajo"

