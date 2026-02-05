Barcelona vs Mallorca: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 23 de LaLiga 2026

Este sábado 7 de febrero, Barcelona se enfrentará a Mallorca en un partido correspondiente a la fecha 23 de LaLiga 2026. El conjunto culé quiere seguir en la cima del campeonato; por ello, tendrá que derrotar a su rival de turno para distanciarse del Real Madrid, su más cercano perseguidor. En sus últimos cinco compromiso, los blaugranas han conseguido 4 victorias y solo una derrota.

A propósito, en su duelo más reciente, los dirigidos por Hansi Flick se impusieron 2-1 contra Albacete y clasificaron a la siguiente instancia de la Copa del Rey. Por su parte, Mallorca viene de ganar 4-1 a Mallorca en la jornada pasada.

¿Cuándo juega Barcelona vs Mallorca?

El encuentro entre Barcelona y Mallorca por la fecha 23 de la liga española se jugará este sábado 7 de febrero, a partir de las 10.15 a. m. (hora peruana) en el Spotify Camp Nou. La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus Premium.

¿A qué hora juega Barcelona vs Mallorca?

En suelo peruano, el compromiso entre Barcelona vs Mallorca iniciará a las 10.15 a. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 9.15 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 10.15 a. m.

Bolivia y Venezuela: 11.15 a. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 12.15 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona vs Mallorca?

La transmisión del Barcelona vs Mallorca por la jornada 23 de LaLiga estará a cargo de ESPN para algunos países de Sudamérica. Además, podrás seguirlo vía streaming por Disney Plus Premium con suscripción previa.