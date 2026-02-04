HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Alianza Lima vs LDU de Quito EN VIVO por Noche Blanquiazul Femenina: hora y dónde ver el partido de presentación

La presentación contará con un espectáculo musical y diversas actividades, con puertas abiertas desde las 5:00 pm. El evento promete atraer a muchos hinchas al estadio aliancista.

Alianza Lima se alista para disputar la Noche Blanquiazul. Foto: Lr/Top Mercato
Alianza Lima quedó listo para estrenarse en la Noche Blanquiazul 2026, este jueves 5 de febrero a las 8:30 pm en el Estadio Alejandro Villanueva, ante LDU de Quito. El cuadro femenino intentará emular la goleada que hizo el equipo masculino al Inter Miami de Messi. El partido amistoso será transmitido por L1 MAX. Además, estará disponible en diversos operadores como DirecTV, Best Cable y Claro TV.

La fecha para la celebración de las bicampeonas genera expectativa por los nuevos fichajes en la plantilla y los desafios que pretenden superar en la Liga 1 Femenina y en la Copa Libertadores. El conjunto aliancista parte ligeramente como favorito por la localía y experiencia.

PUEDES VER: Erick Osores lanza advertencia a los rivales de Universitario en Liga 1: "Ir al Monumental es asumir prácticamente una derrota"

¿A qué hora juega Alianza Lima vs LDU por la Noche Blanquiazul Femenina?

Alianza Lima se estrena con su gente y en casa contra el aguerrido LDU por la Noche Blanquiazul 2026. El evento promete una espectacular presetación, show musical, gastronomía A1 y diversas actividades para los hinchas. Es importante destacar que las puertas estarán abiertas desde las 5:00 pm. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios.

  • Perú: 8:30 pm
  • Colombia: 8:30 pm
  • Venezuela: 8:30 pm
  • Estados Unidos: 09:30 pm
  • Argentina: 10:30 pm
  • Brasil: 10:30 pm

PUEDES VER: ¿En qué canal ver Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY EN VIVO por la Copa Libertadores 2026?

¿Dónde ver Alianza Lima contra LDU Quito por Noche Blanquiazul?

La presentación de las bicampeonas se transmitirá a través de L1 Max, el canal oficial del torneo peruano. Los aficionados podrán acceder a la señal mediante diversos operadores, incluyendo DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win TV, entre otros. Además, la cobertura estará disponible en L1 Play, una plataforma de streaming que ofrece diferentes planes de suscripción mensual.

PUEDES VER: Hernán Barcos confiado en el triunfo de Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: "Tiene todas las de ganar"

¿Cuánto cuestan las entradas para asistir a la Noche Blanquiazul Femenina?

La Noche Blanquiazul femenina, a diferencia de la masculina, ostenta precios más accesibles e incluso la populares cuestan 12 soles y los boletos más caros no pasan de 60 soles. De este modo, no hay excusa para asistir al Estadio Alejandro Villanueva.

Sur: S/. 11.90 soles

- Norte: S/. 11.90 soles

- Oriente: S/. 17.50 soles

- Oriente Conadis: S/. 10.00 soles

- Occidente Lateral: S/. 25.00 soles

- Occidente Lateral (Silla de ruedas): S/. 17.50 soles

- Occidente Central: S/. 40.00 soles

- Palco: S/. 55.00 soles

