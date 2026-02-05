DT de 2 de Mayo deja aleccionador mensaje tras histórico triunfo ante Alianza Lima por Copa Libertadores: "No se juega con la camiseta"
Eduardo Ledesma, entrenador de 2 de Mayo, resaltó la solidaridad que mostraron sus dirigidos para imponerse ante Alianza Lima en su debut absoluto por Copa Libertadores.
2 de Mayo afronta uno de los momentos más importantes de su historia. En su primer partido por Copa Libertadores, el modesto club paraguayo sorprendió al contintente con su agónico triunfo 1-0 sobre Alianza Lima en la fase preliminar del torneo. Uno de los más contentos con este resultado fue el entrenador Eduardo Ledesma.
"(...) Mucha gente estaba esperando este momento. No hay que olvidarse de toda esa gente que colaboró para estar jugando estas Copa Libertadores, gente que ya no está en el club. Es de todos esto, lo que más queríamos era darle una alegría a la afición. Esto nos va a ayudar para que el equipo se sienta con más confianza y seguridad", manifestó en conferencia de prensa.
DT de 2 de Mayo tras histórico triunfo ante Alianza Lima
El DT de 2 de Mayo lamentó que no pudieron llevarse el triunfo por un marcador más amplio. Por otra parte, resaltó la solidaridad que mostraron sus dirigidos para ganarle a Alianza Lima.
"La diferencia es mínima. Siempre es importante ganar. En el primer tiempo tuvimos nuestras chances, pero no la supimos aprovechar. Lo importante es que se jugó ante un equipo grande y pudimos generarle buen juego", sostuvo
"Necesitamos que todos se sientan importantes porque cualquiera puede jugar y deben estar preparados. Más allá del presupuesto que tiene el rival, nosotros sabíamos que siendo solidarios y jugando juntos podíamos hacerle frente a cualquier equipo. Hoy se demostró que el grupo es muy unido. No sé si tuvieron muchas chances, creo que un remate de Gentile; obviamente, siempre van a llegar al arco porque es un equipo grande con el que jugamos. Esto te ayuda para que creas que no se juega con la camiseta y siendo solidarios podemos sacar al frente esto", concluyó.
Alianza Lima vs 2 de Mayo: partido de vuelta
La revancha entre Alianza Lima y 2 de Mayo tendrá lugar el miércoles 11 de febrero en Matute. El vencedor de esta serie se enfrentará en la siguiente ronda a Sporting Cristal.