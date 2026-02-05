Carlos Galván apuntó contra Federico Girotti por fallar goles con Alianza Lima y lo compara con Hernán Barcos: “No puede ni atarle los pasadores”
El exdefensor de Universitario de Deportes no perdonó a su compatriota tras ver su rendimiento en la agónica derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo por la fase pervia de Copa Libertadores.
Alianza Lima apostó por el fichaje del argentino Federico Girotti para reemplazar el vacío que dejó la partida del veterano delantero Hernán Barcos. El exgoleador de River Plate tuvo la oportunidad de ser titular en la derrota ante 2 de Mayo por Copa Libertadores; sin embargo, su rendimiento fue cuestionado desde diversos sectores.
Durante la reciente edición del programa 'Más Qué Fútbol', el periodista Giancarlo Granda le preguntó a los demás panelistas si, hasta el momento, el exatacante de Talleres de Córdoba demostró ser más que el ahora jugador y director deportivo de FC Cajamarca. Ante la interrogante, Carlos Galván expresó un fuerte comentario.
Carlos Galván compara a Federico Girotti con Hernán Barcos
"Ni cerca, no puede ni atarle los pasadores en todo el año; es más, Barcos en Cajamarca va a hacer más goles que Girotti en Alianza. No me cabe ninguna duda de eso", apuntó el experimentado exdefensor de Universitario.
Por otra parte, Galván cuestionó el planteamiento que realizó Pablo Guede en el partido de ida de la fase 1 de la Copa Libertadores; en ese sentido, indico que su principal tarea es definir el sistema.
"Hoy a Alianza le faltó juego colectivo. No le funcionaron las individualidades como antes. Guede tiene que armar un colectivo, pero tiene muchísimas dudas en la formación y el sistema; de acuerdo al sistema, busca los jugadores acordes para hacer una buena formación", agregó.
¿Cuántos partidos tiene Federico Girotti con Alianza Lima?
Alianza Lima realizó una gran inversión para contratar a Federico Girotti. Desde su arribo a la institución victoriana, el atacante de 26 años participó en 5 compromisos (entre amistosos y Copa Libertadores); sin embargo, todavía no registra tantos.
Federico Girotti afronta su primera experiencia en el fútbol peruano. Foto: Alianza Lima