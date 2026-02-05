HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Carlos Álvarez, Fiorella Molinelli y Miguel del Castillo ¿se reparten la torta? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Carlos Galván apuntó contra Federico Girotti por fallar goles con Alianza Lima y lo compara con Hernán Barcos: “No puede ni atarle los pasadores”

El exdefensor de Universitario de Deportes no perdonó a su compatriota tras ver su rendimiento en la agónica derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo por la fase pervia de Copa Libertadores.

Pablo Guede sorprendió al poner de titular a Federico Girotti ante 2 de Mayo. Foto: composición LR/Más Qué Fútbol/Telefe
Federico Girotti afronta su primera experiencia en el fútbol peruano. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima apostó por el fichaje del argentino Federico Girotti para reemplazar el vacío que dejó la partida del veterano delantero Hernán Barcos. El exgoleador de River Plate tuvo la oportunidad de ser titular en la derrota ante 2 de Mayo por Copa Libertadores; sin embargo, su rendimiento fue cuestionado desde diversos sectores.

Durante la reciente edición del programa 'Más Qué Fútbol', el periodista Giancarlo Granda le preguntó a los demás panelistas si, hasta el momento, el exatacante de Talleres de Córdoba demostró ser más que el ahora jugador y director deportivo de FC Cajamarca. Ante la interrogante, Carlos Galván expresó un fuerte comentario.

PUEDES VER: Pablo Guede recriminó a Renzo Garcés por darle la cinta de capitán a Paolo Guerrero en pleno partido de Alianza Lima: '¡Dale, boludo!'

lr.pe

Carlos Galván compara a Federico Girotti con Hernán Barcos

"Ni cerca, no puede ni atarle los pasadores en todo el año; es más, Barcos en Cajamarca va a hacer más goles que Girotti en Alianza. No me cabe ninguna duda de eso", apuntó el experimentado exdefensor de Universitario.

Por otra parte, Galván cuestionó el planteamiento que realizó Pablo Guede en el partido de ida de la fase 1 de la Copa Libertadores; en ese sentido, indico que su principal tarea es definir el sistema.

"Hoy a Alianza le faltó juego colectivo. No le funcionaron las individualidades como antes. Guede tiene que armar un colectivo, pero tiene muchísimas dudas en la formación y el sistema; de acuerdo al sistema, busca los jugadores acordes para hacer una buena formación", agregó.

PUEDES VER: Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima: 'Lugares tan especiales'

lr.pe

¿Cuántos partidos tiene Federico Girotti con Alianza Lima?

Alianza Lima realizó una gran inversión para contratar a Federico Girotti. Desde su arribo a la institución victoriana, el atacante de 26 años participó en 5 compromisos (entre amistosos y Copa Libertadores); sin embargo, todavía no registra tantos.

Federico Girotti afronta su primera experiencia en el fútbol peruano. Foto: Alianza Lima

Federico Girotti afronta su primera experiencia en el fútbol peruano. Foto: Alianza Lima

Flaco Granda despotrica contra Pablo Guede por “vergonzosa” derrota de Alianza Lima: “Al último DT que inventó lo echaron a patadas”

Flaco Granda despotrica contra Pablo Guede por “vergonzosa” derrota de Alianza Lima: “Al último DT que inventó lo echaron a patadas”

Prensa de Paraguay reacciona ante histórica victoria de 2 de Mayo frente a Alianza Lima por Copa Libertadores: "Debut soñado"

Prensa de Paraguay reacciona ante histórica victoria de 2 de Mayo frente a Alianza Lima por Copa Libertadores: "Debut soñado"

Alan Cantero lamenta los goles que falló Alianza Lima en derrota contra 2 de Mayo por Libertadores: "Hicimos un buen partido"

Alan Cantero lamenta los goles que falló Alianza Lima en derrota contra 2 de Mayo por Libertadores: "Hicimos un buen partido"

Pablo Guede recriminó a Renzo Garcés por darle la cinta de capitán a Paolo Guerrero en pleno partido de Alianza Lima: "¡Dale, boludo!"

Pablo Guede recriminó a Renzo Garcés por darle la cinta de capitán a Paolo Guerrero en pleno partido de Alianza Lima: "¡Dale, boludo!"

Nolberto Solano explicó cuál es la principal dificultad para Alianza Lima contra 2 de Mayo: "Es pesado"

Nolberto Solano explicó cuál es la principal dificultad para Alianza Lima contra 2 de Mayo: "Es pesado"

Flaco Granda despotrica contra Pablo Guede por “vergonzosa” derrota de Alianza Lima: “Al último DT que inventó lo echaron a patadas”

Flaco Granda despotrica contra Pablo Guede por “vergonzosa” derrota de Alianza Lima: “Al último DT que inventó lo echaron a patadas”

