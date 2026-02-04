Partidos de hoy, jueves 5 de febrero: ¿a qué hora y dónde fútbol en vivo?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, jueves 5 de febrero del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (fase previa de la Copa Libertadores), Copa Italia y los cuartos de final de la Copa del Rey por las señales de canales como ESPN, Améria TV o desde servicios de streaming (Disney Plus, América tvGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Luego de ver al equipo masculino contra 2 de Mayo, los hinchas victorianos se encuentran a la expectativa de lo que será el partido contra LDU Quito por la tradicional Noche Blanquiazul Femenina 2026.

Partidos de HOY Copa Libertadores

Juventud vs Universidad Católica de Quito

Hora: 7.30 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

¿Quiénes juega HOY por la Copa Italia?

Atalanta vs Juventus

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Noche Blanquiazul Femenina HOY

Alianza Lima vs LDU

Hora: 8.30 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de HOY Copa del Rey

Betis vs Atlético Madrid

Hora: 3.00 p. m.

Canal: América TV

Partidos de HOY: Brasileirao