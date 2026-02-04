Partidos de hoy, jueves 5 de febrero: ¿a qué hora y dónde fútbol en vivo?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de la fase 1 de Copa Libertadores, cuartos de final de la Copa del Rey y la Noche Blanquiazul Femenina.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, jueves 5 de febrero del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (fase previa de la Copa Libertadores), Copa Italia y los cuartos de final de la Copa del Rey por las señales de canales como ESPN, Améria TV o desde servicios de streaming (Disney Plus, América tvGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
Luego de ver al equipo masculino contra 2 de Mayo, los hinchas victorianos se encuentran a la expectativa de lo que será el partido contra LDU Quito por la tradicional Noche Blanquiazul Femenina 2026.
Partidos de HOY Copa Libertadores
- Juventud vs Universidad Católica de Quito
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
¿Quiénes juega HOY por la Copa Italia?
- Atalanta vs Juventus
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
Noche Blanquiazul Femenina HOY
- Alianza Lima vs LDU
- Hora: 8.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de HOY Copa del Rey
- Betis vs Atlético Madrid
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: América TV
Partidos de HOY: Brasileirao
- Bahía vs Fluminense
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Fanatiz Internacional
- Vasco da Gama vs. Chapecoense
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Fanatiz Internacional
- Cruzeiro vs Coritiba
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: Fanatiz Internacional.