HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Partidos de hoy, jueves 5 de febrero: ¿a qué hora y dónde fútbol en vivo?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de la fase 1 de Copa Libertadores, cuartos de final de la Copa del Rey y la Noche Blanquiazul Femenina.

Programación de los partidos de hoy, jueves 5 de febrero. Foto: composición LR/Atlético Madrid/Alianza Lima Femenino
Programación de los partidos de hoy, jueves 5 de febrero. Foto: composición LR/Atlético Madrid/Alianza Lima Femenino

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, jueves 5 de febrero del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (fase previa de la Copa Libertadores), Copa Italia y los cuartos de final de la Copa del Rey por las señales de canales como ESPN, Améria TV o desde servicios de streaming (Disney Plus, América tvGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Luego de ver al equipo masculino contra 2 de Mayo, los hinchas victorianos se encuentran a la expectativa de lo que será el partido contra LDU Quito por la tradicional Noche Blanquiazul Femenina 2026.

PUEDES VER: Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima: 'Lugares tan especiales'

lr.pe

Partidos de HOY Copa Libertadores

  • Juventud vs Universidad Católica de Quito
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus

¿Quiénes juega HOY por la Copa Italia?

  • Atalanta vs Juventus
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney Plus

Noche Blanquiazul Femenina HOY

PUEDES VER: Super Bowl 2026: fecha, hora y canal de New England Patriots vs Seattle Seahawks

lr.pe

Partidos de HOY Copa del Rey

  • Betis vs Atlético Madrid
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: América TV

Partidos de HOY: Brasileirao

  • Bahía vs Fluminense
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Fanatiz Internacional
  • Vasco da Gama vs. Chapecoense
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Fanatiz Internacional
  • Cruzeiro vs Coritiba
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: Fanatiz Internacional.
Notas relacionadas
Erick Osores lanza advertencia a los rivales de Universitario en Liga 1: "Ir al Monumental es asumir prácticamente una derrota"

Erick Osores lanza advertencia a los rivales de Universitario en Liga 1: "Ir al Monumental es asumir prácticamente una derrota"

LEER MÁS
Fixture Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: horarios y canal para ver partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas

Fixture Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: horarios y canal para ver partidos de Alianza Lima, San Martín y Regatas

LEER MÁS
Calendario Perú en la Copa Davis 2026: fechas, horarios y canal para ver los partidos contra Alemania

Calendario Perú en la Copa Davis 2026: fechas, horarios y canal para ver los partidos contra Alemania

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima perdonó y lo pagó caro: perdió 1-0 ante 2 de Mayo por la fase previa de Copa Libertadores

Alianza Lima perdonó y lo pagó caro: perdió 1-0 ante 2 de Mayo por la fase previa de Copa Libertadores

LEER MÁS
Erick Osores lanza advertencia a los rivales de Universitario en Liga 1: "Ir al Monumental es asumir prácticamente una derrota"

Erick Osores lanza advertencia a los rivales de Universitario en Liga 1: "Ir al Monumental es asumir prácticamente una derrota"

LEER MÁS
Alan Cantero lamenta los goles que falló Alianza Lima en derrota contra 2 de Mayo por Libertadores: "Hicimos un buen partido"

Alan Cantero lamenta los goles que falló Alianza Lima en derrota contra 2 de Mayo por Libertadores: "Hicimos un buen partido"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ayacucho: gestión de Oscorima entrega millonarios contratos a empresa puneña pese a denuncias por presuntas irregularidades

Carlos Álvarez renunciaría por escándalo de franja electoral: "Si no caen los culpables, doy un paso al costado"

La majestuosa isla caribeña que prohíbe a sus propios habitantes y pescadores el libre ingreso a las playas

Deportes

Mr Peet respalda a Paolo Guerrero en el once titular de Alianza Lima ante 2 de Mayo: "Federico Girotti siempre como alternativa"

¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY por el partido de ida en la fase previa de la Copa Libertadores?

Rebaza Acosta separa a jugadora por indisciplinas en plena lucha por los playoffs de la Liga Peruana de Vóley: "Llegó tarde el día del partido"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ayacucho: gestión de Oscorima entrega millonarios contratos a empresa puneña pese a denuncias por presuntas irregularidades

Carlos Álvarez renunciaría por escándalo de franja electoral: "Si no caen los culpables, doy un paso al costado"

Keiko y Acuña sostienen a Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para censurarlo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025