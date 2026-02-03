HOYSuscripcion LR Focus

Super Bowl 2026: ¿cuándo, a qué hora y dónde juegan New England Patriots vs Seattle Seahawks?

Después de 11 años, New England Patriots y Seattle Seahawks se vuelven a enfrentar por el título del Super Bowl. Esta vez, el escenario será el Levi's Stadium.

New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentan en el Super Bowl XL. Foto: NFL
New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentan en el Super Bowl XL. Foto: NFL

Cada vez falta menos para el Super Bowl LX. Los dos equipos que llegaron a esta instancia se enfrentarán por el título de la temporada 2025 de la NFL. New England Patriots se medirá ante Seattle Seahawks en un duelo que se vuelve a repetir en esta instancia después de 11 años. Te traemos todos los detalles que necesitas saber sobre este evento.

New England Patriots aseguró su boleto en la final tras vencer a Denver tras un marcador de 10-7. Por el lado de Seattle Seahawks, lograron el triunfo tras un reñido duelo ante LA Rams, con un marcador de 31-27. La expectativa crece por el duelo entre ambas escuadras que ya se vieron las caras en la edición 2015 del Super Bowl. Aquella vez, New England ganó por 28-24 sobre Seattle, en un duelo que significó una rivalidad para ambos equipos cada vez que se enfrentan.

¿Cuándo se juega el Super Bowl 2026?

El encuentro entre New England Patriots y Seattle Seahawks se llevará a cabo el domingo 8 de febrero del 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, estadio que tiene capacidad para 68.500 espectadores.

¿A qué hora se juega el Super Bowl 2026?

El Super Bowl 2026 entre los New England Patriots y Seattle Seahawks comenzará a las 6:30 p. m. en Perú, Ecuador y Colombia. Para los aficionados en Venezuela y Bolivia, el inicio será a las 7:30 p. m., mientras que en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, el partido dará comienzo a las 8:30 p. m.

¿En qué canal ver el Super Bowl 2026?

Los aficionados podrán disfrutar del Super Bowl 2026 a través de diversas plataformas de transmisión. En Estados Unidos, los espectadores podrán seguirlo a través de NBC o NFL Game Pass. En Perú y el resto de Sudamérica se podrá ver vía ESPN y a través de la suscripción de Disney+ Premium.

Precios de las entradas al Super Bowl 2026

Asistir al Super Bowl es una experiencia única para los amantes del NFL, pero también suele ser muy costosa. Los precios de las entradas van desde los 5.500 dólares hasta los 52.000 dólares, teniendo en cuenta la zona y la demanda de los tickets. Por ello, se recomienda tener en consideración que los precios pueden incrementar mientras el día del evento se vaya acercando.

