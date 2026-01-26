Alianza Lima y LDU se enfrentarán el 5 de febrero en el Alejandro Villanueva. Foto: Alianza Lima Femenino

Alianza Lima y LDU se enfrentarán el 5 de febrero en el Alejandro Villanueva. Foto: Alianza Lima Femenino

¡Las bicampeonas tendrá su propia celebración! Alianza Lima confirmó una nueva edición de la Noche Femenina Blanquiazul 2026. A través de sus redes sociales, el conjunto victoriano anunció que la presentación de su primer equipo; además revelaron que se enfrentarán en un amistoso internacional contra LDU de Quito.

Las dirigidas por el chileno José Letelier, que buscarán el tricampeonato nacional en la presente temporada, recibirán a las subcampeonas del fútbol ecuatoriano en el Estadio Alejandro Villanueva. Revisa el horario y los precios de las entradas para que no te pierdas este vibrante compromiso.

Noche Blanquiazul Femenina 2026: fecha confirmada

Antes del inicio del amistoso entre Alianza Lima, la goleadora Adriana Lúcar señaló que la Noche Blanquiazul Femenina 2026 se realizará el próximo jueves 5 de febrero en Matute. A través de sus redes sociales, el club victoriano confirmó que el rival de su presentación será LDU de Quito.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs LDU por la Noche Blanquiazul Femenina?

El amistoso entre blanquiazules y estudiantiles empezará a partir de las 8.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana). Aquí te dejamos una guía de horarios para cada país.

México: 7.30 P. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 8.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 9.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.30 p. m.

¿Dónde ver la Noche Blanquiazul Femenina 2026?

Alianza Lima todavía no cofirma a través de que canal se podrá ver la Noche Blanquiazul Femenina 2026. Otra opción para seguir este partidazo es mediante la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes, donde encontrarás el minuto a minuto, todas las incidencias y la recopilación de los goles.

Entradas para el Alianza Lima vs LDU femenino

Las entradas para el Alianza Lima vs LDU femenino oscilan enrte los 11 y 55 soles.