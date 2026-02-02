Alianza Lima visitará Paraguay este miércoles 4 de febrero para enfrentarse a 2 de Mayo por la fase previa de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Pablo Guede deberán disputar dos partidos, ida y vuelta, y el ganador de esta llave se enfrentará a Sporting Cristal. En este contexto, Erick Osores dio su análisis sobre este compromiso, que se podrá seguir desde las 7.30 p.m.

Desde su percepción, el periodista deportivo señaló que el equipo paraguayo no se la pondrá fácil, pues considera que allá se juega un fútbol más riguroso y con bastante marcaje. Además, indicó que este partido será clave para Alianza, ya que deberá realizar un buen encuentro para poder cerrarlo bien en la vuelta, en el Alejandro Villanueva.

¿Qué dijo Erick Osores sobre el partido de Alianza Lima - 2 de Mayo por Copa Libertadores?

En sus palabras destacó el juego guaraní, explicando los motivos por los cuales Alianza Lima podría tener una partido complicado en su visita al Estadio Río Parapití.

"2 de Mayo se la va a poner complicadísima, los paraguayos te marcan con una rigurosidad, no te dejan jugar, a los buenos jugadores los anulan, tienen juego aéreo, entonces yo creo que el primer partido es clave. Alianza tiene que salir vivo de Paraguay y acá creo que sí puede hacer una diferencia, porque allá va a ser complicado".

¿Cuándo juega Alianza Lima con 2 de Mayo por la Copa Libertadores?

Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo por la Copa Libertadores este miércoles 4 de enero, siendo el primer partido del mes para los blanquiazules, quienes buscarán empezarlo con el pie derecho.

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Alianza Lima - 2 de Mayo?

La vuelta de Alianza Lima contra 2 de Mayo se realizará el miércoles 11 a las 7.30 p.m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva (Matute). El ganador de esta llave se enfrentará en semifinales a Sporting Cristal.