Universitario arrancó con el pie derecho su camino hacia el tetracampeonato: venció 2-0 a ADT

La fiesta que se vivió anoche en las cuatro tribunas del estadio Monumental es indescriptible. Universitario de Deportes, actual tricampeón del fútbol peruano, empujado por más de 60.000 espectadores, arrancó con pie derecho su travesía en el Torneo Apertura luego de un categórico triunfo 2-0 ante ADT con tantos de su goleador Alex Valera y Martín Pérez-Guedes.

El técnico Jesús Rabanal utilizó un 3-5-2, misma formación que usó Jorge Fossati durante la campaña pasada; mientras que ADT no especuló y se volcó también en ofensiva tratando de inquietar el arco de Diego Romero. El partido en un inicio se tornó muy trabado, pero luego los cremas inclinaron la balanza a su favor. Eso sí, faltaba cerrar las jugadas con gol.

Rabanal tuvo que hacer un cambio a poco de concluir la primera parte ya que Edison Flores sufrió una pequeña molestia y en su reemplazo ingresó el argentino Lisandro Alzugaray.

En los 45 iniciales el resultado no se movió y con el empate parcial se fueron para el complemento, donde la “U” salió más decidido y con ganas de darle una alegría a su fiel hinchada. Jairo Concha se encargó de mandar un buen tiro de esquina al primer palo para que aparezca Valera (55’) y anticipándose a su marca meter un frentazo para el 1-0 parcial.

Ahí nomás otra vez Concha, con la ‘10’ en la espalda, sacó un preciso centro, pero esta vez para la cabeza de Pérez Guedes (57’) e ir asegurando la victoria.

El elenco de Tarma fue golpeado, por lo que no tuvo reacción ni el mismo planteamiento utilizado en la primera parte. A partir del ‘nocaut’, la “U” manejó a su antojo e incluso con el ingreso de José Rivera, quien ayer cumplió 100 partidos con los cremas, tuvo un par para ampliar el resultado, pero falló en el remate final.

El técnico español se mostró en el banquillo más tranquilo y Universitario arranca con el pie derecho el sueño del tetracampeonato nacional.

Y hoy cerrando la primera jornada del Torneo Apertura, Comerciantes Unidos recibirá en el estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo al recién ascendido CD Moquegua (3:00 p.m.).