HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Universitario arrancó con el pie derecho su camino hacia el tetracampeonato: venció 2-0 a ADT

Goles de Alex Valera y Martín Pérez Guedes en un estadio Monumental que metió más de 60.000 espectadores.

Valera marcó el primer gol de Universitario en el Torneo Apertura.
Valera marcó el primer gol de Universitario en el Torneo Apertura. | Club Universitario de Deportes

La fiesta que se vivió anoche en las cuatro tribunas del estadio Monumental es indescriptible. Universitario de Deportes, actual tricampeón del fútbol peruano, empujado por más de 60.000 espectadores, arrancó con pie derecho su travesía en el Torneo Apertura luego de un categórico triunfo 2-0 ante ADT con tantos de su goleador Alex Valera y Martín Pérez-Guedes.

El técnico Jesús Rabanal utilizó un 3-5-2, misma formación que usó Jorge Fossati durante la campaña pasada; mientras que ADT no especuló y se volcó también en ofensiva tratando de inquietar el arco de Diego Romero. El partido en un inicio se tornó muy trabado, pero luego los cremas inclinaron la balanza a su favor. Eso sí, faltaba cerrar las jugadas con gol.

Rabanal tuvo que hacer un cambio a poco de concluir la primera parte ya que Edison Flores sufrió una pequeña molestia y en su reemplazo ingresó el argentino Lisandro Alzugaray.

En los 45 iniciales el resultado no se movió y con el empate parcial se fueron para el complemento, donde la “U” salió más decidido y con ganas de darle una alegría a su fiel hinchada. Jairo Concha se encargó de mandar un buen tiro de esquina al primer palo para que aparezca Valera (55’) y anticipándose a su marca meter un frentazo para el 1-0 parcial.

Ahí nomás otra vez Concha, con la ‘10’ en la espalda, sacó un preciso centro, pero esta vez para la cabeza de Pérez Guedes (57’) e ir asegurando la victoria.

El elenco de Tarma fue golpeado, por lo que no tuvo reacción ni el mismo planteamiento utilizado en la primera parte. A partir del ‘nocaut’, la “U” manejó a su antojo e incluso con el ingreso de José Rivera, quien ayer cumplió 100 partidos con los cremas, tuvo un par para ampliar el resultado, pero falló en el remate final.

El técnico español se mostró en el banquillo más tranquilo y Universitario arranca con el pie derecho el sueño del tetracampeonato nacional.

Y hoy cerrando la primera jornada del Torneo Apertura, Comerciantes Unidos recibirá en el estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo al recién ascendido CD Moquegua (3:00 p.m.).

Notas relacionadas
El campeón debutó con triunfo: Universitario venció 2-0 a ADT por el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1

El campeón debutó con triunfo: Universitario venció 2-0 a ADT por el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1

LEER MÁS
Esposa de Matías Di Benedetto revela que defensa de Universitario tuvo grave accidente antes de dar sus exámenes de nacionalización

Esposa de Matías Di Benedetto revela que defensa de Universitario tuvo grave accidente antes de dar sus exámenes de nacionalización

LEER MÁS
Matías Di Benedetto ya es peruano tras aprobar el examen de nacionalización y Universitario busca resolver caso de Williams Riveros

Matías Di Benedetto ya es peruano tras aprobar el examen de nacionalización y Universitario busca resolver caso de Williams Riveros

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima venció a San Martín en un partidazo por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima venció a San Martín en un partidazo por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
El campeón debutó con triunfo: Universitario venció 2-0 a ADT por el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1

El campeón debutó con triunfo: Universitario venció 2-0 a ADT por el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1

LEER MÁS
Perú goleó a Venezuela y se quedó con el tercer puesto en la Copa América de Futsal 2026

Perú goleó a Venezuela y se quedó con el tercer puesto en la Copa América de Futsal 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Link, resultados COAR: revisa aquí la lista de postulantes aptos para rendir el examen

Resultados examen UNALM 2026-I: link oficial para saber quiénes ingresaron a la Universidad Nacional Agraria La Molina

Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

Deportes

[Vía L1 Max] Universitario vs ADT EN VIVO HOY por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1

[Latina, En Vivo] ¿A qué hora juega Alianza Lima vs San Martín HOY por la Liga Peruana de Vóley?

Perú goleó a Venezuela y se quedó con el tercer puesto en la Copa América de Futsal 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

Elecciones 2026: catorce partidos prometen reducir ministerios en sus planes de gobierno

Elecciones 2026: Libertad Popular denuncia que sistema de la ONPE no permitiría cumplir con franja electoral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025