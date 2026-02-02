Como ya es sabido, previo al inicio de la Liga 1 2026, se oficializó el aumento de cupos de extranjeros en el campeonato de seis a siete. Si bien, hubieron distintas opiniones, Jean Ferrari, Director General de la FPF, mostró su incomodidad acerca de esta decisión. Incluso, el fastidio también llega desde la gente encargada de enrumbar las categorías menores de la selección peruana.

En diálogo con el programa 'Fútbol como Cancha', el exadministrador de la 'U' indicó que la decisión de añadir más foráneos al cempeonato, afecta a las categorías de la selección. "Claro que me molesté, porque afecta a las selecciones y en la Unidad Técnica de Menores hubo un fastidio. El torneo del año pasado fue bien con seis extranjeros", dijo Jean Ferrari.

Jean Ferrari incómodo por aumento de cupos de extranjeros en la Liga 1 2026

Una de las molestias del Director General de la FPF, es debido a las consecuencias que esto pueda generar en el desarrollo del fútbol de menores, sobre todo a la continuidad que puedan tener en el campeonato. "No sé cuál es el propósito para tantos extranjeros y lo del Sub 20 ha sido un tema que se tira la moneda al aire porque algunos clubes considerarán a los chicos y otros no", se cuestionó.

De igual forma, dejó en claro que se propusieron algunas consideraciones para el nuevo reglamento de la Liga 1, pero que al final no se pudieron concretar. "Nosotros tuvimos reuniones con la liga y con la gente de la Safap, donde planteamos algunos puntos que sean considerados en el reglamento. Uno era que haya un Sub 20 en las nóminas, seis extranjeros y clubes con nacionalizados se consideren siete", mencionó Ferrari.

¿Cuándo sería el debut de Mano Menezes con la selección peruana?

La selección peruana estaría teniendo sus primeros partidos bajo el mando de Mano Menezes en la próxima fecha FIFA, la cual será en el mes de marzo. Según lo informado hace algunos días por Gustavo Peralta, los rivales que enfrentará la 'Bicolor' serían Senegal y Jordania, selecciones que jugarán el próximo Mundial.