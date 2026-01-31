Empieza una nueva temporada en la Liga 1 Torneo Apertura para Universitario de Deportes, que recibirá la visita de ADT de Tarma por la fecha 1 del campeonato local. Un encuentro que se realizará en el estadio Monumental desde las 6.00 p.m. (hora peruana). Este partido marcará el debut oficial de Javier Rabanal dirigiendo a la 'U', en competición oficial. No obstante, para este compromiso llega con varias bajas.

Paralelo a esto, de momento no hay comunicado oficial respecto a si Williams Riveros y Matías Di Benedetto aprobaron sus exámenes para nacionalizarse peruanos, por lo que aún se mantiene la incógnita para este debut crema. Se espera que la zaga central esté conformada por Aldo Corzo, Caín Farra y César Inga.

Posible alineación de Universitario contra ADT

Muy aparte del casi de los dos centrales titulares de la 'U', también se confirmó que Anderson Santamaría, Sekou Gassama y Héctor Fertoli, no estarán en lista. "Este domingo ante ADT, no saldrán en lista Anderson Santamaría, Sekou Gassama y Héctor Fertoli. El defensa peruano hoy entrenó y está mucho mejor de la lesión muscular, pero no se le va a arriesgar. El senegalés-español aún está en un proceso de acondicionamiento futbolístico y apuntan a que esté listo máximo para la tercera fecha. Mientras que el argentino está saliendo de una lesión en el hombro y estaría apto para la fecha 2", escribió el periodista Gustavo Peralta vía X. Teniendo en cuenta esto, el conjunto crema saldría a la cancha de la siguiente manera.

Universitario: D. Romero, A. Corzo, C. Farra, C. Inga, A. Polo, J. Carabalí, M. Pérez Guedes, J. Castillo, J. Concha, E. Flores, A. Valera

D. Romero, A. Corzo, C. Farra, C. Inga, A. Polo, J. Carabalí, M. Pérez Guedes, J. Castillo, J. Concha, E. Flores, A. Valera ADT: Valencia, Guitérrez, Biojo, Soto, Narvaez, Tanta, Vega, Cabello, Pérez Valencia, Roja, Rengifo

¿A qué hora juega Universitario vs ADT?

En suelo peruano, el partido Universitario - ADT Tarma por la fecha 1 del Torneo Apertura empezará alrededor de las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

¿Qué canal transmitirá el Universitario vs ADT?

La transmisión por TV del amistoso Alianza Lima vs Inter Miami se podrá ver a través de L1 MAX en cableoperadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV y Win. Dicho canal cuenta con los derechos de transmisión de todos los equipos del torneo.