HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Alineaciones Alianza Lima - 2 de Mayo: el posible once de Pablo Guede para su debut en Copa Libertadores

Los dirigidos por Pablo Guede visitarán el estadio Río Parapití para enfrentar a 2 de Mayo, un partido que los íntimos afrontarán con varias bajas en su plantilla.

Alineación de Alianza Lima - 2 de Mayo. Foto: composición LR/Instagram
Alineación de Alianza Lima - 2 de Mayo. Foto: composición LR/Instagram

Alianza Lima se alista para su estreno en la Copa Libertadores frente a 2 de Mayo. Este encuentro, que se realizará este miércoles 4 de febrero, significará mucho, pues también marcará el debut de Pablo Guede en la Libertadores con el conjunto blanquiazul, visitando Paraguay. El encuentro se jugará en el estadio Río Parapití.

No obstante, los íntimos afrontan este partido con 7 bajas en su plantilla, pues horas atrás se conoció que Luis Advíncula y Luis Ramos no estarán presentes. Además, los últimos refuerzos de Alianza se encuentran lesionados y se unirán a la lista que ya integran Jesús Castillo y Josué Estrada. A esto se suma la separación de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.

PUEDES VER: Ricardo Gareca apela a cábala que utilizó con la selección peruana para anunciar su novedoso proyecto digital: "Una nueva aventura"

lr.pe

Posible alineación de Alianza Lima - 2 de Mayo

Para este encuentro, Guede estaría utilizando a Paolo Guerrero como delantero centro, ya que el jugador ha venido anotando goles en los últimos partidos, por lo que se espera que pueda marcar la diferencia en este partido.

  • Alianza Lima: Guillermo Viscarra; D' Alessandro Montenegro, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Jairo Vélez, Gianfranco Chavez, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Gaspar Gentile y Paolo Guerrero.
  • 2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Davalos, Pedro Sosa, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Marcos Gaona; Fernando Cáceres, Rodrigo Ruiz Díaz.

¿A que hora juega Alianza Lima - 2 de Mayo?

En Perú, el partido entre Alianza Lima y 2 de Mayo por la Copa Libertadores comenzará a las 7.30 p. m. este miércoles 4 de febrero. Recuerda que La República Deportes te llevará la cobertura completa de este partido.

PUEDES VER: Rafael Guzmán, ‘joya’ de Universitario, a un paso de ser nuevo jugar del Real Betis de España: defensor jugará en el Juvenil A

lr.pe

¿Qué canal transmitirá Alianza Lima - 2 de Mayo?

El partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima por la Copa Libertadores se podrá ver por la señal de ESPN, que transmitirá el encuentro completo. Además, también se podrá seguir vía streaming a través de Disney Plus.

Notas relacionadas
Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima: "Lugares tan especiales"

Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima: "Lugares tan especiales"

LEER MÁS
Entradas Alianza Lima contra 2 de Mayo: precios y dónde comprar para la vuelta de la fase 1 por la Copa Libertadores 2026

Entradas Alianza Lima contra 2 de Mayo: precios y dónde comprar para la vuelta de la fase 1 por la Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió sus reemplazos para la Copa Libertadores

Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió sus reemplazos para la Copa Libertadores

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió sus reemplazos para la Copa Libertadores

Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió sus reemplazos para la Copa Libertadores

LEER MÁS
Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima: "Lugares tan especiales"

Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima: "Lugares tan especiales"

LEER MÁS
Director Deportivo del Bayern Múnich explicó por qué dejaron ir a Felipe Chávez: “Tenemos un plan para su desarrollo"

Director Deportivo del Bayern Múnich explicó por qué dejaron ir a Felipe Chávez: “Tenemos un plan para su desarrollo"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corea del Norte y su fuerte vínculo con este país de América Latina que amenaza a EE.UU. y a la seguridad hemisférica del mundo

Cambian los precios de peajes en 2026: estas son las nuevas tarifas para la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla

¡Vuelve a Lima! Homenaje a Flor Pucarina se realizará en el Parque de la Exposición: Yarita Lizeth será una de las invitadas

Deportes

VER Barcelona vs Albacete EN VIVO: transmisión del partido de hoy por cuartos de final de la Copa del Rey 2026

Alianza Lima - 2 de Mayo se podrá ver gratis en toda Sudamérica: partido de Copa Libertadores será transmitido por YouTube

Partido The Strongest vs Deportivo Táchira EN VIVO: horario y canal para ver la Copa Libertadores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Candidato Carlos Espá no descarta indultar a expresidentes: "Si devuelven un poco del dinero y se arrepienten"

Hernando de Soto niega vinculos con Jeffrey Epstein tras ser mencionado en correos: "Nunca he sido parte de esa vida"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025