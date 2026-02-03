Alianza Lima se alista para su estreno en la Copa Libertadores frente a 2 de Mayo. Este encuentro, que se realizará este miércoles 4 de febrero, significará mucho, pues también marcará el debut de Pablo Guede en la Libertadores con el conjunto blanquiazul, visitando Paraguay. El encuentro se jugará en el estadio Río Parapití.

No obstante, los íntimos afrontan este partido con 7 bajas en su plantilla, pues horas atrás se conoció que Luis Advíncula y Luis Ramos no estarán presentes. Además, los últimos refuerzos de Alianza se encuentran lesionados y se unirán a la lista que ya integran Jesús Castillo y Josué Estrada. A esto se suma la separación de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.

Posible alineación de Alianza Lima - 2 de Mayo

Para este encuentro, Guede estaría utilizando a Paolo Guerrero como delantero centro, ya que el jugador ha venido anotando goles en los últimos partidos, por lo que se espera que pueda marcar la diferencia en este partido.

Alianza Lima : Guillermo Viscarra; D' Alessandro Montenegro, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Jairo Vélez, Gianfranco Chavez, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Gaspar Gentile y Paolo Guerrero.

: Guillermo Viscarra; D' Alessandro Montenegro, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Cristian Carbajal; Jairo Vélez, Gianfranco Chavez, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Gaspar Gentile y Paolo Guerrero. 2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Davalos, Pedro Sosa, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Marcos Gaona; Fernando Cáceres, Rodrigo Ruiz Díaz.

¿A que hora juega Alianza Lima - 2 de Mayo?

En Perú, el partido entre Alianza Lima y 2 de Mayo por la Copa Libertadores comenzará a las 7.30 p. m. este miércoles 4 de febrero. Recuerda que La República Deportes te llevará la cobertura completa de este partido.

¿Qué canal transmitirá Alianza Lima - 2 de Mayo?

El partido entre 2 de Mayo y Alianza Lima por la Copa Libertadores se podrá ver por la señal de ESPN, que transmitirá el encuentro completo. Además, también se podrá seguir vía streaming a través de Disney Plus.