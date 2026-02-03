HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Chifagate en el Congreso y Elecciones | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Alianza Lima anuncia 2 bajas de última hora para su debut en Copa Libertadores: Luis Advíncula es uno de los descartados

A poco de enfrentarse a 2 de Mayo por la fase previa de la Copa Libertadores, se confirmó que Alianza Lima no podrá contar con algunos de sus refuerzos para su estreno continental.

Luis Advíncula llegó a Alianza Lima tras su destacado paso por Boca Juniors. Foto: composición LR/Conmebol/Serie Río de La Plata
Luis Advíncula llegó a Alianza Lima tras su destacado paso por Boca Juniors. Foto: composición LR/Conmebol/Serie Río de La Plata

Alianza Lima recibió una mala noticia a pocas horas de partir hacia suelo paraguayo para debutar en la fase previa de la Copa Libertadores 2026. La felicidad por el triunfo ante Sport Huancayo, en el arranque de Torneo Apertura de la Liga 1, se vio opacada por la lesión de los futbolistas Luis Advíncula y Luis Ramos.

A través de sus redes sociales, el conjunto victoriano reveló los diagnósticos de sus refuerzos. De esta manera, el entrenador Pablo Guede ya registra 4 bajas confirmadas para el partido de ida contra 2 de Mayo en Asunción.

PUEDES VER: Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima: 'Lugares tan especiales'

lr.pe

Bajas de Alianza Lima para el debut en Copa Libertadores

Luis Advíncula y Luis Ramos se sumaron a la lista de ausentes para el duelo frente a 2 de Mayo por la fase 1 de la Conmebol Libertadores. Como es conocido, el volante Jesús Castillo y el lateral Josue Estrada también se encuentran lesionados.

"Los exámenes médicos arrojaron los siguientes resultados: Luis Advíncula presenta un diagnóstico de sacroileitis, mientras que Luis Ramos tiene una distensión del recto femoral izquierdo. Bajo la mirada del departamento médico, ambos jugadores ya iniciaron los trabajos de fisioterapia", detalló el club en su comunicado.

Comunicado de Alianza Lima sobre las lesiones de Luis Ramos y Luis Advíncula. Foto: Alianza Lima.

Comunicado de Alianza Lima sobre las lesiones de Luis Ramos y Luis Advíncula. Foto: Alianza Lima.

Por otra parte, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña tampoco forman parte del plantel, pues fueron separados a raíz de la denuncia que cayó en su contra. La institución decidió no inscribirlos en el certamen continental y ya definió quienes serán sus reemplazantes.

PUEDES VER: Falleció mamá de Pedro Gallese: Deportivo Cali expresó sus condolencias al portero de la selección peruana

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores?

El partido de ida entre Alianza Lima y 2 de Mayo, correspondiente a la fase 1 de la Copa Libertadores, se jugará este miércoles 4 de febrero en el Estadio Río Parapití. El compromiso empezará a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de las señales de ESPN y Telefe (YouTube).

Notas relacionadas
Alianza Lima - 2 de Mayo se podrá ver gratis en toda Sudamérica: partido de Copa Libertadores será transmitido por YouTube

Alianza Lima - 2 de Mayo se podrá ver gratis en toda Sudamérica: partido de Copa Libertadores será transmitido por YouTube

LEER MÁS
Alianza Lima - 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026: fecha y hora del partido de ida por la primera fase

Alianza Lima - 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026: fecha y hora del partido de ida por la primera fase

LEER MÁS
Allanan casa de amiga de Carlos Zambrano implicada en denuncia contra jugadores de Alianza Lima

Allanan casa de amiga de Carlos Zambrano implicada en denuncia contra jugadores de Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió sus reemplazos para la Copa Libertadores

Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió sus reemplazos para la Copa Libertadores

LEER MÁS
Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima: "Lugares tan especiales"

Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima: "Lugares tan especiales"

LEER MÁS
Mara Leao tras victoria de Universitario ante Regatas: "La liga peruana está muy equilibrada"

Mara Leao tras victoria de Universitario ante Regatas: "La liga peruana está muy equilibrada"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos chinos revelan que las colillas de cigarrillos podrían ser materiales clave para almacenar energía y crear baterías

Boric confirma inscripción de Michelle Bachelet para dirigir la ONU, mientras Kast evita expresar una postura

Indecopi multa a La Tinka con S/18.651 y le ordena devolver S/23.800 a usuario por bloquear su cuenta de Te Apuesto injustificadamente

Deportes

Un club histórico de Europa planea invertir US$ 2.600 millones en su estadio y podrían albergar a 100.000 espectadores

¿A qué hora juega Cerro Porteño vs Sportivo Luqueño EN VIVO HOY por el Torneo Apertura de Paraguay?

¿A qué hora juega Comerciantes Unidos vs CD Moquegua EN VIVO HOY por el Torneo Apertura de la Liga 1?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo acude al Gore Callao para retomar su cargo tras anularse prisión preventiva, pero no lo dejan ingresar

Link ONPE para saber si soy miembro de mesa en Elecciones Generales 2026

Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025