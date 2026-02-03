Alianza Lima recibió una mala noticia a pocas horas de partir hacia suelo paraguayo para debutar en la fase previa de la Copa Libertadores 2026. La felicidad por el triunfo ante Sport Huancayo, en el arranque de Torneo Apertura de la Liga 1, se vio opacada por la lesión de los futbolistas Luis Advíncula y Luis Ramos.

A través de sus redes sociales, el conjunto victoriano reveló los diagnósticos de sus refuerzos. De esta manera, el entrenador Pablo Guede ya registra 4 bajas confirmadas para el partido de ida contra 2 de Mayo en Asunción.

Bajas de Alianza Lima para el debut en Copa Libertadores

Luis Advíncula y Luis Ramos se sumaron a la lista de ausentes para el duelo frente a 2 de Mayo por la fase 1 de la Conmebol Libertadores. Como es conocido, el volante Jesús Castillo y el lateral Josue Estrada también se encuentran lesionados.

"Los exámenes médicos arrojaron los siguientes resultados: Luis Advíncula presenta un diagnóstico de sacroileitis, mientras que Luis Ramos tiene una distensión del recto femoral izquierdo. Bajo la mirada del departamento médico, ambos jugadores ya iniciaron los trabajos de fisioterapia", detalló el club en su comunicado.

Comunicado de Alianza Lima sobre las lesiones de Luis Ramos y Luis Advíncula. Foto: Alianza Lima.

Por otra parte, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña tampoco forman parte del plantel, pues fueron separados a raíz de la denuncia que cayó en su contra. La institución decidió no inscribirlos en el certamen continental y ya definió quienes serán sus reemplazantes.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores?

El partido de ida entre Alianza Lima y 2 de Mayo, correspondiente a la fase 1 de la Copa Libertadores, se jugará este miércoles 4 de febrero en el Estadio Río Parapití. El compromiso empezará a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de las señales de ESPN y Telefe (YouTube).