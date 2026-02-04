HOYSuscripcion LR Focus

Pleito en el Congreso por Jerí y la IA toma Vida | #las10deldía

Deportes

¿A qué hora y cómo ver el Super Bowl 2026, con Christian González, desde Colombia?

El cornerback de los New England Patriots puede ser el primer colombiano en disputar el partido más importante de la temporada en la NFL. Ante Seattle Seahawks, buscará un histórico campeonato.

Christian González juega como esquinero en la zona defensiva de New England Patriots. Foto: Instagram
Christian González juega como esquinero en la zona defensiva de New England Patriots. Foto: Instagram

La edición número 60 del Super Bowl, partido final de la temporada en la NFL, contará con un componente especial para el público colombiano. En el duelo entre New England Patriots y Seattle Seahawks estará presente el cornerback (esquinero) Christian González, quien puede ser el primer jugador con raíces colombianas en disputar el importante encuentro.

González nació en Estados Unidos y cuenta con ascendencia colombiana por parte de su padre. A sus 23 años, vive su tercera campaña consecutiva en los Patriots, con los cuales lleva disputados 17 juegos (entre la temporada regular y los playoffs) en el presente curso. Tras conseguir el título de la Conferencia Americana (AFC), buscará quedarse con el anillo de campeón del Super Bowl, el cual además encumbraría a su equipo como la franquicia más ganadora de la historia, con siete consagraciones.

Christian González no es el primer colombiano que llega a un Super Bowl, pero sí puede ser el primero en jugarlo. Foto: Instagram

Christian González no es el primer colombiano que llega a un Super Bowl, pero sí puede ser el primero en jugarlo. Foto: Instagram

lr.pe

¿A qué hora ver el Super Bowl 2026 desde Colombia?

En todo el territorio colombiano, el cruce New England Patriots vs Seattle Seahawks, por el Super Bowl 2026, se podrá seguir a partir de las 6.30 p. m. de este domingo 8 de febrero.

¿Cómo ver el Super Bowl 2026 desde Colombia?

La transmisión del Super Bowl 2026 en el país cafetero estará a cargo del canal ESPN, el cual se puede sintonizar en cableoperadores como DirecTV, Movistar, Claro y Tigo.

  • DirecTV: canal 621 y 1620 HD
  • Movistar: canal 488 y 860 HD
  • Claro TV: canal 510 y 903 HD
  • Tigo: canal 26 HD.

También existe la opción de ver el duelo vía streaming a través del Plan Premium de Disney Plus, el cual tiene un costo de suscripción de 49.900 pesos mensuales.

¿Qué colombianos han llegado al Super Bowl?

Antes de Christian González, solo Fernando Velasco había llegado a un Super Bowl representando a Colombia. En el 2016, el liniero ofensivo formó parte del plantel de los Carolina Panthers que disputó la edición 50 del juego ante Denver Broncos, aunque se quedó en la banca y su equipo perdió.

