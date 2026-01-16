Bad Bunny muestra un adelanto de su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl

El medio tiempo del Super Bowl se dará este 8 de febrero en el en Levi's Stadium de California. Foto: Instagram.

El medio tiempo del Super Bowl se dará este 8 de febrero en el en Levi's Stadium de California. Foto: Instagram.

Bad Bunny sorprendió al público al lanzar un avance de su presentación para el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, evento que se realizará el próximo 8 de febrero. El cantante puertorriqueño adelantó que su espectáculo tendrá una puesta en escena vibrante y aseguró que será una noche en la que “el mundo bailará”.

Con esta presentación, el artista marcará un hito histórico al convertirse en el primer hombre latino en encabezar el intermedio de la final del campeonato de la NFL, uno de los eventos deportivos y televisivos más vistos a nivel mundial.

Bad Bunny muestra una breve presentación de lo que será su show en el Super Bowl

En el clip difundido a través de YouTube, Bad Bunny aparece sosteniendo su celular mientras suena de fondo su canción ‘Baile inolvidable’. A medida que la música aumenta, varias personas emergen de la penumbra para rodearlo y sumarse al baile, creando una escena dinámica y cargada de ritmo.

El artista puertorriqueño se integra rápidamente a la coreografía y comienza a bailar al compás de su propio tema. El grupo que lo acompaña está conformado por personas de distintas edades y orígenes, transmitiendo un mensaje de diversidad e inclusión en medio de un contexto social marcado por el debate migratorio en Estados Unidos.

Donald Trump cuestionó elección de Bad Bunny al Super Bowl

La designación de Bad Bunny como figura principal del show de medio tiempo del Super Bowl 2026 generó polémica luego de que Donald Trump cuestionara la elección y asegurara que no conocía al artista. Las declaraciones del expresidente contrastaron con el impacto global del cantante puertorriqueño, quien fue el músico más reproducido del mundo en 2025 y se mantuvo entre los cinco más escuchados de las plataformas digitales durante los últimos tres años.

Desde la NFL, el comisionado Roger Goodell explicó que la invitación al intérprete de ‘Tití me preguntó’ fue una decisión cuidadosamente evaluada y alineada con un mensaje de unidad. En ese contexto, Bad Bunny había señalado anteriormente que optó por no incluir a Estados Unidos en su gira más reciente debido a su preocupación por las redadas migratorias y la presencia de agentes federales en eventos masivos.