HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Carlos Álvarez y otros candidatos que pasaron por la salita del SIN | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Deportes

Liga Peruana de Vóley 2026: partidos, horarios y canal de TV para ver la fecha 5 de la segunda etapa del torneo

Son varios los clubes que pelen por meterse a los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley. Revisa la programación completa de la fecha 5 y la tabla de posiciones.

La quinta jornada de la Liga Peruana de Vóley se jugará entre el 7 y 8 de febrero. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley/Alianza Lima/Universitario
La quinta jornada de la Liga Peruana de Vóley se jugará entre el 7 y 8 de febrero. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley/Alianza Lima/Universitario

Hay mucho en juego en la quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. El certamen local afronta una instancia decisiva y esta jornada puede ser clave para el futuro de varios equipos en la segunda fase. Universitario, Alianza Lima y San Martín buscan mantenerse entre los primeros lugares.

Por otra parte, Regatas Lima, Atenea y Géminis necesitan sumar para seguir en puestos de clasificación a los cuartos de final de la competición.

PUEDES VER: Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima: 'Lugares tan especiales'

lr.pe

Programación de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley

La quinta jornada de la fase 2 tendrá lugar entre el sábado 7 el domingo 8 de febrero en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Los duelos más atractivos del fin de semana serán protagonizados por Alianza Lima vs Olva Latina y Universitario vs Atlético Atenea.

Sábado 7 de febrero

  • Circolo Sportivo Italiano vs Rebaza Acosta | 2.45 p. m. | Latina TV
  • Universidad San Martín vs Deportivo Soan | 5.00 p. m. | Latina TV
  • Alianza Lima vs Olva Latino | 7.00 p. m. | Latina TV.

Domingo 8 de febrero

  • Géminis vs Regatas Lima | 3.15 p. m. | Latina TV
  • Universitario de Deportes vs Atlético Atenea | 5.00 p. m. | Latina TV.

PUEDES VER: Erick Osores lanza advertencia a los rivales de Universitario en Liga 1: 'Ir al Monumental es asumir prácticamente una derrota'

lr.pe

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Con su triunfazo sobre Regatas Lima, Universitario de Deportes sigue consolodándose como el mejor equipo de la temporada y mira a todos desde lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley.

#EQUIPOPJPGPPSETSPUNTOS
1.Universitario1514144:1141
2.Alianza Lima1513240:1437
3.San Martín1512342:1937
4.Regatas Lima159632:2523
5.Atlético Atenea158732:2925
6.Deportivo Géminis158728:2523
7.Circolo Sportivo Italiano157825:3419
8.Deportivo Soan1551026:3318
9.Rebaza Acosta1541023:3713
10.Olva Latino1541117:3910

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

Todos los partidos de esta segunda etapa del torneo se podrán ver a través de la multiplataforma del canal Latina (TV, web y app), pero también estará disponible completamente gratis a través de la página web de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) y en el fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley Betsson.

Notas relacionadas
Mara Leao tras victoria de Universitario ante Regatas: "La liga peruana está muy equilibrada"

Mara Leao tras victoria de Universitario ante Regatas: "La liga peruana está muy equilibrada"

LEER MÁS
Alianza Lima venció a San Martín en un partidazo por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima venció a San Martín en un partidazo por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Universitario venció a Regatas y reafirma su liderato en la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

Universitario venció a Regatas y reafirma su liderato en la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Erick Osores lanza advertencia a los rivales de Universitario en Liga 1: "Ir al Monumental es asumir prácticamente una derrota"

Erick Osores lanza advertencia a los rivales de Universitario en Liga 1: "Ir al Monumental es asumir prácticamente una derrota"

LEER MÁS
¿Cómo ver Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY? TRANSMISIÓN de la Copa Libertadores 2026 por internet

¿Cómo ver Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY? TRANSMISIÓN de la Copa Libertadores 2026 por internet

LEER MÁS
Wilmer Aguirre lanzó fuerte calificativo contra Hernán Barcos tras recordar altercado en Alianza Lima: "No es una buena persona"

Wilmer Aguirre lanzó fuerte calificativo contra Hernán Barcos tras recordar altercado en Alianza Lima: "No es una buena persona"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

2 de Mayo y su contundente mensaje previo al histórico partido ante Alianza lima por Copa Libertadores: "Vencer o morir"

Movistar TV anuncia que transmitirá la Liga 1 2026 completa tras la salida de GOLPERU

Deportes

2 de Mayo y su contundente mensaje previo al histórico partido ante Alianza lima por Copa Libertadores: "Vencer o morir"

Movistar TV anuncia que transmitirá la Liga 1 2026 completa tras la salida de GOLPERU

Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY vía ESPN: horario, canal y posibles alineaciones del partido por la Copa Libertadores 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Gobierno oficializa creación de la SUNIR: conoce sus funciones y organización

Ciro Castillo llega nuevamente al Gobierno Regional del Callao para retomar su cargo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025