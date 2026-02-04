Liga Peruana de Vóley 2026: partidos, horarios y canal de TV para ver la fecha 5 de la segunda etapa del torneo

La quinta jornada de la Liga Peruana de Vóley se jugará entre el 7 y 8 de febrero. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley/Alianza Lima/Universitario

Hay mucho en juego en la quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. El certamen local afronta una instancia decisiva y esta jornada puede ser clave para el futuro de varios equipos en la segunda fase. Universitario, Alianza Lima y San Martín buscan mantenerse entre los primeros lugares.

Por otra parte, Regatas Lima, Atenea y Géminis necesitan sumar para seguir en puestos de clasificación a los cuartos de final de la competición.

Programación de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley

La quinta jornada de la fase 2 tendrá lugar entre el sábado 7 el domingo 8 de febrero en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Los duelos más atractivos del fin de semana serán protagonizados por Alianza Lima vs Olva Latina y Universitario vs Atlético Atenea.

Sábado 7 de febrero

Circolo Sportivo Italiano vs Rebaza Acosta | 2.45 p. m. | Latina TV

Universidad San Martín vs Deportivo Soan | 5.00 p. m. | Latina TV

Alianza Lima vs Olva Latino | 7.00 p. m. | Latina TV.

Domingo 8 de febrero

Géminis vs Regatas Lima | 3.15 p. m. | Latina TV

Universitario de Deportes vs Atlético Atenea | 5.00 p. m. | Latina TV.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Con su triunfazo sobre Regatas Lima, Universitario de Deportes sigue consolodándose como el mejor equipo de la temporada y mira a todos desde lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley.

# EQUIPO PJ PG PP SETS PUNTOS 1. Universitario 15 14 1 44:11 41 2. Alianza Lima 15 13 2 40:14 37 3. San Martín 15 12 3 42:19 37 4. Regatas Lima 15 9 6 32:25 23 5. Atlético Atenea 15 8 7 32:29 25 6. Deportivo Géminis 15 8 7 28:25 23 7. Circolo Sportivo Italiano 15 7 8 25:34 19 8. Deportivo Soan 15 5 10 26:33 18 9. Rebaza Acosta 15 4 10 23:37 13 10. Olva Latino 15 4 11 17:39 10

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

Todos los partidos de esta segunda etapa del torneo se podrán ver a través de la multiplataforma del canal Latina (TV, web y app), pero también estará disponible completamente gratis a través de la página web de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) y en el fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley Betsson.