Liga Peruana de Vóley 2026: partidos, horarios y canal de TV para ver la fecha 5 de la segunda etapa del torneo
Son varios los clubes que pelen por meterse a los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley. Revisa la programación completa de la fecha 5 y la tabla de posiciones.
Hay mucho en juego en la quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. El certamen local afronta una instancia decisiva y esta jornada puede ser clave para el futuro de varios equipos en la segunda fase. Universitario, Alianza Lima y San Martín buscan mantenerse entre los primeros lugares.
Por otra parte, Regatas Lima, Atenea y Géminis necesitan sumar para seguir en puestos de clasificación a los cuartos de final de la competición.
Programación de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley
La quinta jornada de la fase 2 tendrá lugar entre el sábado 7 el domingo 8 de febrero en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Los duelos más atractivos del fin de semana serán protagonizados por Alianza Lima vs Olva Latina y Universitario vs Atlético Atenea.
Sábado 7 de febrero
- Circolo Sportivo Italiano vs Rebaza Acosta | 2.45 p. m. | Latina TV
- Universidad San Martín vs Deportivo Soan | 5.00 p. m. | Latina TV
- Alianza Lima vs Olva Latino | 7.00 p. m. | Latina TV.
Domingo 8 de febrero
- Géminis vs Regatas Lima | 3.15 p. m. | Latina TV
- Universitario de Deportes vs Atlético Atenea | 5.00 p. m. | Latina TV.
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley
Con su triunfazo sobre Regatas Lima, Universitario de Deportes sigue consolodándose como el mejor equipo de la temporada y mira a todos desde lo más alto de la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley.
|#
|EQUIPO
|PJ
|PG
|PP
|SETS
|PUNTOS
|1.
|Universitario
|15
|14
|1
|44:11
|41
|2.
|Alianza Lima
|15
|13
|2
|40:14
|37
|3.
|San Martín
|15
|12
|3
|42:19
|37
|4.
|Regatas Lima
|15
|9
|6
|32:25
|23
|5.
|Atlético Atenea
|15
|8
|7
|32:29
|25
|6.
|Deportivo Géminis
|15
|8
|7
|28:25
|23
|7.
|Circolo Sportivo Italiano
|15
|7
|8
|25:34
|19
|8.
|Deportivo Soan
|15
|5
|10
|26:33
|18
|9.
|Rebaza Acosta
|15
|4
|10
|23:37
|13
|10.
|Olva Latino
|15
|4
|11
|17:39
|10
¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?
Todos los partidos de esta segunda etapa del torneo se podrán ver a través de la multiplataforma del canal Latina (TV, web y app), pero también estará disponible completamente gratis a través de la página web de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) y en el fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley Betsson.