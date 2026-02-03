HOYSuscripcion LR Focus

Marcos Díaz, arquero bicampeón con Boca Juniors, llega a Liga 2 para atajar en Deportivo Llacuabamba

El arquero argentino de 39 años llega a la Liga 2 y tendrá su segunda experiencia jugando fuera de su país.

Marcos Díaz, exarquero de Boca Juniors, llega a Liga 2 para atajar en Deportivo Llacuabamba. Foto: composición LR
Marcos Díaz, exarquero de Boca Juniors, llega a Liga 2 para atajar en Deportivo Llacuabamba. Foto: composición LR

Los equipos de la Liga 2 se vienen reforzando para lo que será el inicio del campeonato, que está previsto a comenzar en algunas semanas. Todos los clubes que participarán tienen como objetivo ascender a la Liga 1. Justamente, una de las instituciones que busca dar el 'golpe' esta temporada, es el Deportivo Llacuabamba. El equipo 'minero' ha hecho la contratación de Marcos Díaz, arquero que fue campeón con Boca Juniors en el fútbol argentino.

Según informó el periodista Ernesto Macedo a través de su cuenta de X, el club de La Libertad llegó a un acuerdo con el arquero argentino para reforzar al equipo. "Marcos Díaz formará parte de Deportivo Llacuabamba que jugará la Liga 2 2026. Con pasado en Boca Juniors y Colón", indicó en sus redes sociales.

Marcos Díaz, arquero bicampeón con Boca Juniors, llega a Liga 2 para atajar en Deportivo Llacuabamba

La llegada de Marcos Díaz a la segunda división peruana es llamativa. No es común que un futbolista, que fue campeón en Argentina, llegue a esta categoría del fútbol peruano. El portero es reconocido por haber jugado en clubes como Boca Juniors, Huracán y Colón. Justamente, con el equipo 'xeneize' fue campeón en dos oportunidades, ganando el título de la Supercopa Argentina 2018 y la Superliga 2019-2020.

El año pasado no fue del todo bueno para Deportivo Llacuabamba en la Liga 2. Logró salvarse por poco del descenso y ahora, busca no repetir los mismos errores con el armado del equipo. Por ello, la llegada de Marcos Díaz, le aportará la experiencia necesaria dentro de un plantel que busca el ascenso a primera división.

¿En qué equipos ha jugado Marcos Díaz?

El portero argentino ha jugado en distintos equipos tradicionales de Argentina. Esta es la lista de clubes por donde pasó el experimentado arquero:

  • Colón
  • Gimnasia (J)
  • Huracán
  • Boca Juniors
  • Talleres
  • Santa Clara (Portugal)
