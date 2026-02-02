HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
Gustavo Gorriti se pronuncia ante intento de toma del Poder Judicial | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Fútbol Peruano

San Martín quiere ascender este 2026: fichó a 2 exjugadores de Universitario y Alianza Lima para jugar la Liga 2

El conjunto de Santa Anita perdió la categoría en el 2022 y ahora buscan regresar a la primera división. Para lograrlo, decidieron sumar a dos jugadores con experiencia en la Liga 1.

San Martín jugará la Liga 2 en este 2026. Foto: composición LR/X/San Martín
San Martín jugará la Liga 2 en este 2026. Foto: composición LR/X/San Martín

Durante los primeros años del siglo XXI, la Universidad San Martín logró consolidarse como un referente del fútbol peruano, destacando por su acierto al incorporar futbolistas extranjeros y por sus logros deportivos, entre ellos los títulos nacionales de 2007, 2008 y 2010. No obstante, en 2022 el equipo sufrió el descenso tras finalizar en los últimos lugares del campeonato y, desde entonces, ha pasado desapercibido en el plano competitivo de la Liga 1.

Con la mira puesta en la temporada 2026, el conjunto santo busca recuperar protagonismo y ha comenzado a reforzarse con jugadores de experiencia. Por ello, están cerca de concretar las llegadas de Gabriel Costa y Mauricio Affonso.

PUEDES VER: Allanan casa de amiga de Carlos Zambrano implicada en denuncia contra jugadores de Alianza Lima

lr.pe

San Martín se refuerza con Gabriel Costa y Mauricio Affonso

En este mercado de pases, la USMP ficharía a Costa, quien fue campeón con Universitario, y Affonso, delantero que vistió la camiseta de Alianza Lima hace algunas temporadas. De acuerdo al periodista Enrique Vega, solo resta la firma para que 'Gabi' sea santo.

"Gabriel Costa llegó a un acuerdo de palabra con la Universidad San Martín para disputar la Liga 2. Todo está acordado entre las partes y solo resta la firma para cerrar la operación", escribió en su cuenta de X.

Por otro lado, el comunicador Denilson Barrenechea informó que Affonso ya tiene un acuerdo con la San Martín. "El exdelantero de Alianza Lima, Mauricio Affonso (34), es nuevo jugador de la Universidad San Martín. Todo cerrado. El cuadro 'santo' busca regresar a la primera división del fútbol peruano con un proyecto ambicioso para lograrlo, contratando jugadores con experiencia", adelantó.

PUEDES VER: Miguel Araujo y su sincera respuesta sobre la llegada de Mano Menezes a la selección peruana: Esperemos que dure porque siempre se cambia

lr.pe

¿Cuáles son los valores Gabriel Costa y Mauricio Affonso?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Gabriel Costa tiene un valor en el mercado de 150.000 euros. Por su parte, Mauricio Affonso tiene un precio de 100.000 euros.

