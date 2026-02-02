Durante los primeros años del siglo XXI, la Universidad San Martín logró consolidarse como un referente del fútbol peruano, destacando por su acierto al incorporar futbolistas extranjeros y por sus logros deportivos, entre ellos los títulos nacionales de 2007, 2008 y 2010. No obstante, en 2022 el equipo sufrió el descenso tras finalizar en los últimos lugares del campeonato y, desde entonces, ha pasado desapercibido en el plano competitivo de la Liga 1.

Con la mira puesta en la temporada 2026, el conjunto santo busca recuperar protagonismo y ha comenzado a reforzarse con jugadores de experiencia. Por ello, están cerca de concretar las llegadas de Gabriel Costa y Mauricio Affonso.

San Martín se refuerza con Gabriel Costa y Mauricio Affonso

En este mercado de pases, la USMP ficharía a Costa, quien fue campeón con Universitario, y Affonso, delantero que vistió la camiseta de Alianza Lima hace algunas temporadas. De acuerdo al periodista Enrique Vega, solo resta la firma para que 'Gabi' sea santo.

"Gabriel Costa llegó a un acuerdo de palabra con la Universidad San Martín para disputar la Liga 2. Todo está acordado entre las partes y solo resta la firma para cerrar la operación", escribió en su cuenta de X.

Por otro lado, el comunicador Denilson Barrenechea informó que Affonso ya tiene un acuerdo con la San Martín. "El exdelantero de Alianza Lima, Mauricio Affonso (34), es nuevo jugador de la Universidad San Martín. Todo cerrado. El cuadro 'santo' busca regresar a la primera división del fútbol peruano con un proyecto ambicioso para lograrlo, contratando jugadores con experiencia", adelantó.

¿Cuáles son los valores Gabriel Costa y Mauricio Affonso?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Gabriel Costa tiene un valor en el mercado de 150.000 euros. Por su parte, Mauricio Affonso tiene un precio de 100.000 euros.