Canal de TV para ver Barcelona vs Albacete: dónde seguir el partido por cuartos de final de la Copa del Rey

Barcelona es el vigente campeón de la Copa del Rey y LaLiga de España. Foto: composición LR/Barcelona/Albacete

FC Barcelona y Albacete protagonizarán uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26. A pesar de ser favorito, el conjunto blaugrana pondrá a sus mejores elementos para enfrentarse a un rival que sorprendió al mundo tras dejar afuera de la competición al Real Madrid.

El entrenador Hansi Flick tendrá la obligación de reemplazar a una de sus figuras: el brasileño Raphinha se lesionó tras el partido contra Elche por LaLiga y se espera que se lugar en el campo de juego lo tome el inglés Marcus Rashford.

¿Dónde ver Barcelona vs Albacete por la Copa del Rey?

En medio de la expextactiva presente, su pudo conocer qué canales estarán a cargo de la transmisión del partido Barcelona versus Albacete. América TV (canal 4 en señal abierta) y Movistar Deportes (cable) se encargarán de la cobetura en territorio peruano; por otra parte, Movistar + y TV La 1 harán lo propio en suelo español.

¿Cuándo juega Barcelona - Albacete?

El partido entre Barcelona vs Albacete se disputará este martes 3 de febrero, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). El choque se llevará a cabo en el Estadio Carlos Belmonte.

¿A qué hora juega Barcelona contra Albacete?

En territorio peruano, el cotejo entre Barcelona vs Albacete por los cuartos de la Copa del Rey arrancará desde las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 2.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

¿Cómo ver Barcelona vs Albacete por internet?

La transmisión en línea del partido de la Copa del Rey estará a cargo de tvGO Sports en web o América tvGO desde su aplicación. Además, en Movistar TV App también podrás seguir el encuentro.

Barcelona vs Albacete: alineaciones probables