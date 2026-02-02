Cristiano Ronaldo evidencia su incomodidad en Al-Nassr: decidió no jugar por falta de inversión en el club

Una decisión de Cristiano Ronaldo sorprendió a muchos. El delantero portugués no disputó el último partido de la Saudi Pro League con Al-Nassr. La decisión de no jugar el encuentro ante Al Riyadh, fue del propio futbolista. Esto se debe a que está en contra de cómo se viene manejando el club y, en protesta, optó por no ser parte del plantel para disputar este duelo.

Durante las horas previas al partido, se había informado que Cristiano Ronaldo no jugaría para tomar un descanso, debido a la seguidilla de encuentros en Arabia Saudita. Desde Europa brindaron una información diferente, ya que, comentaron que el motivo de su ausencia se debía a otro motivo.

Cristiano Ronaldo evidencia incomodidad en Al-Nassr tras falta de inversión en el club

La ausencia de Cristiano Ronaldo se debe a un fastidio por el manejo de Al-Nassr, por parte del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita. Según indicó el medio A Bola, el grupo es dueño de su club y del Al Hilal, clásico rival del equipo de 'CR7'. Al Hilal se ha reforzado con figuras importantes y lo que habría disgustado al 'Bicho' es que este equipo estaría cerca de fichar a Karim Benzema, quien llegaría procedente de Al Ittihad.

El 'Comandante' mantuvo su incomodidad con el PIF por la falta de inversión en cuanto a los fichajes en el club. No es el único que se mostró molesto dentro del equipo, el entrenador Jorge Jesús se sumó a su compatriota, ya que, también alzó su voz por la falta de fichajes en Al-Nassr.

¿Cristiano Ronaldo podría salir de Al-Nassr?

Hasta el momento, la salida del portugués es sólo un rumor, pero al parecer, no volvería a disputar un partido hasta que haya un cambio en la situación de Al-Nassr. Si no hay una mejora, se podría pensar en una posible salida de Cristiano Ronaldo del club, lo cual ocasionaría la pérdida de su máxima figura.