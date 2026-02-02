HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Cristiano Ronaldo evidencia su incomodidad en Al-Nassr: decidió no jugar por falta de inversión en el club

El astro portugués, Cristiano Ronaldo, alzó su voz en son de protesta y decidió no jugar el último partido con Al-Nassr en la liga saudí.

Cristiano Ronaldo evidencia su incomodidad en Al-Nassr tras falta de inversión en el club. Foto: Al-Nassr
Cristiano Ronaldo evidencia su incomodidad en Al-Nassr tras falta de inversión en el club. Foto: Al-Nassr

Una decisión de Cristiano Ronaldo sorprendió a muchos. El delantero portugués no disputó el último partido de la Saudi Pro League con Al-Nassr. La decisión de no jugar el encuentro ante Al Riyadh, fue del propio futbolista. Esto se debe a que está en contra de cómo se viene manejando el club y, en protesta, optó por no ser parte del plantel para disputar este duelo.

Durante las horas previas al partido, se había informado que Cristiano Ronaldo no jugaría para tomar un descanso, debido a la seguidilla de encuentros en Arabia Saudita. Desde Europa brindaron una información diferente, ya que, comentaron que el motivo de su ausencia se debía a otro motivo.

PUEDES VER: Canal confirmado del Alianza Lima contra 2 de Mayo por la fase 1 de la Copa Libertadores 2026

lr.pe

Cristiano Ronaldo evidencia incomodidad en Al-Nassr tras falta de inversión en el club

La ausencia de Cristiano Ronaldo se debe a un fastidio por el manejo de Al-Nassr, por parte del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita. Según indicó el medio A Bola, el grupo es dueño de su club y del Al Hilal, clásico rival del equipo de 'CR7'. Al Hilal se ha reforzado con figuras importantes y lo que habría disgustado al 'Bicho' es que este equipo estaría cerca de fichar a Karim Benzema, quien llegaría procedente de Al Ittihad.

El 'Comandante' mantuvo su incomodidad con el PIF por la falta de inversión en cuanto a los fichajes en el club. No es el único que se mostró molesto dentro del equipo, el entrenador Jorge Jesús se sumó a su compatriota, ya que, también alzó su voz por la falta de fichajes en Al-Nassr.

PUEDES VER: Javier Rabanal se refirió sobre la ausencia de Sekou Gassama en debut de Universitario: "Dentro de 2 a 3 semanas podría estar"

lr.pe

¿Cristiano Ronaldo podría salir de Al-Nassr?

Hasta el momento, la salida del portugués es sólo un rumor, pero al parecer, no volvería a disputar un partido hasta que haya un cambio en la situación de Al-Nassr. Si no hay una mejora, se podría pensar en una posible salida de Cristiano Ronaldo del club, lo cual ocasionaría la pérdida de su máxima figura.

Notas relacionadas
Al Nassr vs Al Riyadh EN VIVO por la Liga Profesional Saudí: comienza el partido

Al Nassr vs Al Riyadh EN VIVO por la Liga Profesional Saudí: comienza el partido

LEER MÁS
Revelan que Alianza Lima podría jugar ante Barcelona o Al Nassr de Cristiano Ronaldo: "Este año"

Revelan que Alianza Lima podría jugar ante Barcelona o Al Nassr de Cristiano Ronaldo: "Este año"

LEER MÁS
¿A Cristiano Ronaldo se le escapa otro título? La increíble mala racha de Al Nassr en la liga de Arabia Saudita

¿A Cristiano Ronaldo se le escapa otro título? La increíble mala racha de Al Nassr en la liga de Arabia Saudita

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima - 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026: fecha y hora del partido de ida por la primera fase

Alianza Lima - 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026: fecha y hora del partido de ida por la primera fase

LEER MÁS
Allanan casa de amiga de Carlos Zambrano implicada en denuncia contra jugadores de Alianza Lima

Allanan casa de amiga de Carlos Zambrano implicada en denuncia contra jugadores de Alianza Lima

LEER MÁS
Miguel Araujo y su sincera respuesta sobre la llegada de Mano Menezes a la selección peruana: "Esperemos que dure porque siempre se cambia"

Miguel Araujo y su sincera respuesta sobre la llegada de Mano Menezes a la selección peruana: "Esperemos que dure porque siempre se cambia"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos chinos revelan que las colillas de cigarrillos podrían ser materiales clave para almacenar energía y crear baterías

Boric confirma inscripción de Michelle Bachelet para dirigir la ONU, mientras Kast evita expresar una postura

Indecopi multa a La Tinka con S/18.651 y le ordena devolver S/23.800 a usuario por bloquear su cuenta de Te Apuesto injustificadamente

Deportes

Un club histórico de Europa planea invertir US$ 2.600 millones en su estadio y podrían albergar a 100.000 espectadores

¿A qué hora juega Cerro Porteño vs Sportivo Luqueño EN VIVO HOY por el Torneo Apertura de Paraguay?

¿A qué hora juega Comerciantes Unidos vs CD Moquegua EN VIVO HOY por el Torneo Apertura de la Liga 1?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo acude al Gore Callao para retomar su cargo tras anularse prisión preventiva, pero no lo dejan ingresar

Link ONPE para saber si soy miembro de mesa en Elecciones Generales 2026

Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025