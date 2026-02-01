HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley
Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley       Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley       Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley      
Deportes

Barcelona - Albacete: día, hora y canal de TV para ver partido por cuartos de final de la Copa del Rey

Los blaugranas tendrán que verse las caras contra el verdugo del Real Madrid. Revisa todos los detalles del Barcelona vs Albacete por la Copa del Rey.

Barcelona es el vigente campeón de la Copa del Rey y LaLiga. Foto: composición LR/Albacete/FC Barcelona
Barcelona es el vigente campeón de la Copa del Rey y LaLiga. Foto: composición LR/Albacete/FC Barcelona

Barcelona no tiene descanso en este 2026. Luego de asegurar su presencia en los octavos de final de la Champions League y consolidarse en lo más alto de LaLiga de España, los blaugranas tendrán una dura prueba por los cuartos de final de la Copa del Rey. El equipos comandado por Hansi Flick se verá las caras contra el sorpresivo Albaceste, que viene de dar el batacazo tras eliminar al Real Madrid.

El equipo de Lamine Yamal y compañía parte como favotiro en el cotejo, pues es el vigente campeón del certamen. Sin embargo, los dirigidos por Alberto González ya saben lo que es tumbarse a un gigante y buscarán repetir la hazaña este miércoles ante su gente en el Estadio Carlos Belmonte.

PUEDES VER: Real Madrid volverá a enfrentar al Benfica de José Mourinho: así quedaron los partidos de los playoffs de la Champions League 2026

lr.pe

¿Cuándo juega Barcelona - Albacete?

El partido entre Barcelona - Albacete, por los cuartos de final de la Copa del Rey, se disputará este martes 3 de enero.

¿A qué hora juega Barcelona - Albacete?

En territorio peruano, el compromiso entre Barcelona - Albacete, partido único por los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26, empezará a las 3.00 p. m. Aquí te dejamos una guía de horarios para cada país.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona - Albacete por la Copa del Rey?

La transmisión por TV del Barcelona vs Albacete se podrá ver a través de América TV de manera gratuita y Movistar Deportes en cable. Además, otros canales locales ofrecerán una cobertura para distintos países de Latinoamérica.

PUEDES VER: Robin van Persie protagoniza gesto con su hijo tras grave lesión en el Feyenoord vs Betis por la Europa League 2025-26

lr.pe

¿Cómo ver partido Barcelona vs Albacete por internet gratis?

Si deseas ver Barcelona - Albacete online gratis, podrás hacerlo en la plataforma América tvGo, Movistar TV App y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Notas relacionadas
Barcelona golea al Elche en condición de visitante y se mantiene en lo más alto de LaLiga

Barcelona golea al Elche en condición de visitante y se mantiene en lo más alto de LaLiga

LEER MÁS
Real Madrid logra importante victoria ante Rayo Vallecano por LaLiga: merengues se ponen a un punto del Barcelona

Real Madrid logra importante victoria ante Rayo Vallecano por LaLiga: merengues se ponen a un punto del Barcelona

LEER MÁS
Revelan que Alianza Lima podría jugar ante Barcelona o Al Nassr de Cristiano Ronaldo: "Este año"

Revelan que Alianza Lima podría jugar ante Barcelona o Al Nassr de Cristiano Ronaldo: "Este año"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
[L1 MAX EN VIVO] Partido Universitario vs ADT HOY por la Liga 1 2026 en el Estadio Monumental

[L1 MAX EN VIVO] Partido Universitario vs ADT HOY por la Liga 1 2026 en el Estadio Monumental

LEER MÁS
[Latina EN VIVO] Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley HOY: tercer set

[Latina EN VIVO] Alianza Lima vs San Martín EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley HOY: tercer set

LEER MÁS
Perú goleó a Venezuela y se quedó con el tercer puesto en la Copa América de Futsal 2026

Perú goleó a Venezuela y se quedó con el tercer puesto en la Copa América de Futsal 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Deportes

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

Fixture de la Liga 1 2026: ¿a qué hora empiezan los partidos de hoy por la primera fecha del Torneo Apertura?

Partidos de hoy, 30 de enero de 2026: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

Condenan a exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, por corrupción y no podrá postular en las elecciones municipales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025