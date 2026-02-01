Barcelona - Albacete: día, hora y canal de TV para ver partido por cuartos de final de la Copa del Rey
Los blaugranas tendrán que verse las caras contra el verdugo del Real Madrid. Revisa todos los detalles del Barcelona vs Albacete por la Copa del Rey.
- Barcelona golea al Elche en condición de visitante y se mantiene en lo más alto de LaLiga
- Revelan que Alianza Lima podría jugar ante Barcelona o Al Nassr de Cristiano Ronaldo: "Este año"
Barcelona no tiene descanso en este 2026. Luego de asegurar su presencia en los octavos de final de la Champions League y consolidarse en lo más alto de LaLiga de España, los blaugranas tendrán una dura prueba por los cuartos de final de la Copa del Rey. El equipos comandado por Hansi Flick se verá las caras contra el sorpresivo Albaceste, que viene de dar el batacazo tras eliminar al Real Madrid.
El equipo de Lamine Yamal y compañía parte como favotiro en el cotejo, pues es el vigente campeón del certamen. Sin embargo, los dirigidos por Alberto González ya saben lo que es tumbarse a un gigante y buscarán repetir la hazaña este miércoles ante su gente en el Estadio Carlos Belmonte.
PUEDES VER: Real Madrid volverá a enfrentar al Benfica de José Mourinho: así quedaron los partidos de los playoffs de la Champions League 2026
¿Cuándo juega Barcelona - Albacete?
El partido entre Barcelona - Albacete, por los cuartos de final de la Copa del Rey, se disputará este martes 3 de enero.
¿A qué hora juega Barcelona - Albacete?
En territorio peruano, el compromiso entre Barcelona - Albacete, partido único por los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26, empezará a las 3.00 p. m. Aquí te dejamos una guía de horarios para cada país.
- México: 2.00 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.
¿Dónde ver Barcelona - Albacete por la Copa del Rey?
La transmisión por TV del Barcelona vs Albacete se podrá ver a través de América TV de manera gratuita y Movistar Deportes en cable. Además, otros canales locales ofrecerán una cobertura para distintos países de Latinoamérica.
PUEDES VER: Robin van Persie protagoniza gesto con su hijo tras grave lesión en el Feyenoord vs Betis por la Europa League 2025-26
¿Cómo ver partido Barcelona vs Albacete por internet gratis?
Si deseas ver Barcelona - Albacete online gratis, podrás hacerlo en la plataforma América tvGo, Movistar TV App y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.