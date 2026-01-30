Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026?

Alianza Lima y Sport Huancayo se enfrentan por la fecha 1 de la Liga 1 2026. Foto: composición LR/Betsy De Los Santos

Alianza Lima vs Sport Huancayo se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este viernes 30 de enero por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El partido entre blanquiazules y el Rojo Matador se llevará a cabo en el Estadio IPD de Huancayo, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de L1 Max, canal oficial del fútbol peruano. Además, podrás seguirlo por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

El conjunto blanquiazul llega a este encuentro en medio de una crisis institucional tras la denuncia por presunto abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. Los jugadores involucrados fueron separados indefinidamente del plantel. Además, es válido mencionar que Alianza concretó la llegada de Esteban Pavez, volante chileno proveniente de Colo-Colo. Por otro lado, Sport Huancayo no podrá contar con Roberto Mosquera en el banquillo porque fue suspendido en la última fecha de la temporada pasada con Alianza Universidad.

Alianza Lima vs Sport Huancayo: ficha del partido

Partido Alianza Lima vs Sport Huancayo ¿Cuándo? Viernes 30 de enero del 2026 ¿A qué hora? 12.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? L1 Max ¿Dónde? Estadio IPD de Huancayo

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Huancayo?

En suelo peruano, el compromiso entre Alianza Lima vs Sport Huancayo por la fecha 1 de la Liga 1 2026 iniciará a las 12.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 11.00 a. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 12.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 1.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 2.00 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Sport Huancayo?

La señal encargada de transmitir el Alianza Lima vs Sport Huancayo por la primera jornada de la Liga 1 2026 será L1 Max. Desde esta temporada pasarán los partidos de todos los clubes de la primera división del Perú.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Sport Huancayo?

Vía streaming podrás seguir el Alianza Lima vs Sport Huancayo por L1 Play. Asimismo, puedes disfrutarlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

Posibles alineaciones Alianza Lima vs Sport Huancayo

En Alianza Lima, Jesús Castillo y Josué Estrada no podrán estar disponibles para Pablo Guede tras sufrir lesiones en los últimos días.

Alianza Lima : Viscarra, Antoni, Garcés, Carbajal, Advíncula, Chávez, Vélez, Gaibor, Gentile, Castillo, Guerrero.

: Viscarra, Antoni, Garcés, Carbajal, Advíncula, Chávez, Vélez, Gaibor, Gentile, Castillo, Guerrero. Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Juan Barreda, Marcelo Gaona, Yonatan Murillo, Hugo Ángeles; Edu Villar, Ricardo Salcedo

Apuestas y cuotas Alianza Lima vs Sport Huancayo

En las principales casas de apuestas, Alianza Lima es el principal favorito para llevarse los 3 puntos contra Sport Huancayo pese a ser visitantes. A continuación, revisa las mejores cuotas de las principales casas de apuestas.