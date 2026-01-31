HOYSuscripcion LR Focus

Melgar no permitiría transmisión de su partido ante Cienciano pese a anuncio de 1190 Sports que garantizaba la cobertura de la Liga 1

Aunque la empresa había garantizado la televisación de todos los partidos del Torneo Apertura, el Dominó adoptaría una drástica postura por la deuda pendiente del 2023.

El Dominó viene reclamando desde hace varios meses por el incumplimiento en los pagos de 1190 Sports. Foto: composición de LR/FBC Melgar
Cuando parecía que la difícil situación por la transmisión de la Liga 1 2026 se había calmado, un nuevo problema estaría por surgir. Luego de que Sport Huancayo no permitiera la televisación de su partido ante Alianza Lima por los pagos que le adeudaba la empresa 1190 Sports, otro equipo que adoptaría la misma medida sería FBC Melgar.

De acuerdo con el periodista Daniel Rodríguez, el Dominó habría tomado la decisión de no dejar ingresar las cámaras de TV al choque contra Cienciano hasta que se le abone el pago correspondiente al año 2023, o que se le acredite por escrito el reconocimiento de dicha deuda.

PUEDES VER: Mr. Peet crítica a la Liga 1 y FPF tras no televisar el partido de Alianza vs Huancayo: 'Han boicoteado su propio producto'

lr.pe

Melgar impediría transmisión de partido ante Cienciano

"Melgar ha tomado la decisión de no permitir el ingreso de las cámaras de 1190 Sports para su partido ante Cienciano hasta que se pague la deuda del 2023 o entreguen un documento que acredite por escrito el pago del 2023 y del bono de infraestructura que no le ha sido abonado al cuadro rojinegro. Los acuerdos firmados entre 1190 Sports y la FPF solamente abarcan la deuda de noviembre y diciembre del 2025", informó el comunicador desde su cuenta de X.

Situación del Melgar vs Cienciano en horas previas al partido. Foto: captura de Daniel Rodríguez Hinojosa/X

Situación del Melgar vs Cienciano en horas previas al partido. Foto: captura de Daniel Rodríguez Hinojosa/X

Desde hace varios meses, el elenco arequipeño viene reclamando por la falta de pagos de parte de la empresa titular de los derechos televisivos del fútbol peruano. En una de sus últimas publicaciones en redes sociales, incluso, el club ironizó con la posibilidad de que el clásico ante el Papá no sea televisado para instar a los hinchas a comprar sus entradas.

1190 Sports garantizó transmisión completa de la Liga 1

El último viernes 30 de enero por la noche, 1190 Sports emitió un comunicado en el cual aseguró haber llegado a un acuerdo con representantes de la FPF para resolver el tema de los pagos pendientes a los equipos participantes.

"Confirmamos de esta manera que la totalidad de los partidos de todos los clubes participantes de la Liga1 Te Apuesto 2026 serán transmitidos exclusivamente a través de L1 Max", se lee en el pronunciamiento emitido por la compañía.

