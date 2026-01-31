Quembol Guadalupe fue prestado por Sporting Cristal a otros clubes en las últimas dos temporadas. Foto: archivo/GLR

Tras no ser presentado en la Tarde Celeste, el defensa Quembol Guadalupe dejó de pertenecer oficialmente a Sporting Cristal. Este sábado 31 de enero, a un día para el debut en el Torneo Apertura, el club rimense anunció vía redes sociales la salida del futbolista de 21 años, quien formó parte de la institución desde su etapa en divisiones menores.

"Quembol Guadalupe terminó su contrato y deja de pertenecer a nuestro club, al que estuvo ligado desde nuestro fútbol formativo. Le agradecemos su profesionalismo y le deseamos éxitos en su carrera. ¡Gracias por todo, Quembol!", publicó la cuenta oficial del conjunto cervecero.

Quembol Guadalupe no llegó a debutar en el primer equipo rimense. Foto: Sporting Cristal

Números de Quembol Guadalupe

Pese a haber firmado contrato por tres temporadas, en diciembre del 2023, Guadalupe nunca llegó a debutar con el primer equipo de Cristal. En el 2024 fue prestado a Comerciantes Unidos, cuadro con el cual apenas disputó tres partidos del Torneo Clausura, en los que sumó 102 minutos en cancha.

En el 2025, el sobrino de Luis 'Cuto' Guadalupe salió nuevamente a préstamo desde La Florida, esta vez rumbo al FC Cajamarca de la Liga 2. En el cuadro norteño tuvo mayor continuidad, pues estuvo presente en ocho encuentros a lo largo del año, dio una asistencia y totalizó 389 minutos de juego.

No obstante, para este 2026 no entró en los planes del DT Paulo Autuori, quien cuenta con hasta seis futbolistas para el puesto de defensa central (aunque Luis Abram está lesionado y se perderá el arranque de la Liga 1).

¿Cuándo debuta Sporting Cristal en la Liga 1 2026?

Sporting Cristal hará su gran estreno en esta Liga 1 2026 con un partido en condición de visita ante Deportivo Garcilaso. El duelo se jugará este domingo 1 de febrero, a partir de la 1.00 p. m., en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, del Cusco.