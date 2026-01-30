El partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo no es transmitido por L1 Max, canal que cuenta con los derechos de TV de todos los equipos que juegan en la Liga 1 2026, debido a la deuda que mantiene 1190 Sports. La empresa matriz de la señal deportiva no le ha pagado al Rojo Matador los últimos meses del 2025, razón por la cual el elenco huancaíno, en su condición de club local, no permite la televisación del cotejo.

Desde media hora antes de la hora fijada para el inicio del encuentro (12.00 p. m.) L1 Max empezó su previa fuera del estadio IPD Huancayo, cuando habitualmente la realiza desde dentro del recinto. Si bien se permitió el ingreso de las cámaras de televisión, no se autorizó que el cotejo sea transmitido.

¿Cómo va el partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo?

Al final del primer tiempo en este cruce, el marcador del Alianza - Huancayo está 1-1. El delantero Paolo Guerrero, de penal, anotó el primer gol sobre los 37', pero Franco Caballero puso el empate parcial en el tiempo añadido (45+2').

Clubes de la Liga 1 no están obligados a permitir transmisión

A diferencia del año pasado, para este 2026 los clubes llegaron a un acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional en lo referente a la transmisión de sus partidos en condición de local. En el 2025, por reglamento, los equipos estaban obligados a permitir que L1 Max televise sus encuentros. Ahora, debido a la falta de pagos de parte de 1190 Sports, las escuadras quedaron facultadas a no autorizar la transmisión por TV si así lo desean.

La medida surgió luego del malestar general a causa de las constantes deudas que la empresa tiene con los clubes del fútbol peruano. Tras reclamos aislados de parte de cuadros como Melgar, se sumaron otros conjuntos afectados por la falta de pagos, con lo cual se pudo llegar a un consenso frente a esta problemática situación.

¿Dónde se puede ver el Alianza Lima vs Sport Huancayo?

Sin la transmisión vía L1 Max, no existe plataforma legal que televise el partido entre los blanquiazules y el Rojo Matador por TV. Solo algunas emisoras radiales debidamente acreditadas tienen la autorización para relatar el cotejo, sin imágenes.