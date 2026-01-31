HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Mr. Peet crítica a la Liga 1 y FPF tras no televisar el partido de Alianza Lima vs Sport Huancayo: "Han boicoteado su propio producto"

"Si el partido inaugural era UTC versus Grau, no pasaba nada", fueron las duras palabras de Mr. Peet, quien dio su postura tras no transmitirse el partido inaugural de la Liga 1 Torneo Apertura.

Mr. Peet habló sobre la polémica sucedida en el Alianza Lima vs Sport Huancayo. Foto:composición LR/Madrugol/Sport Huancayo
Mr. Peet habló sobre la polémica sucedida en el Alianza Lima vs Sport Huancayo. Foto:composición LR/Madrugol/Sport Huancayo

En una reciente edición del programa 'Madrugol', Peter Arévalo habló de primera mano sobre lo sucedido en el partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo, ya que dicho encuentro por el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1 no fue transmitido por L1 Max debido a que la empresa 1190 mantiene una deuda con el club huancaíno, lo que impidió la televisación. Tras esto, Mr. Peet, quien también es narrador de L1, se pronunció al respecto en su programa de YouTube.

En sus palabras, no dudó en criticar directamente a la Liga 1 y a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), señalando que ambas instituciones sabían lo que iba a suceder. Además, afirmó que esperaron el partido de Alianza para que ocurrieran estos hechos, ya que si se trataba de un encuentro como UTC contra Atlético Grau, esto no habría pasado.

PUEDES VER: 1190 se pronuncia tras lo sucedido en el Alianza Lima vs Sport Huancayo y promete transmisión de todos los partidos de la Liga 1

lr.pe

Mr. Peet crítica a la Liga 1 y FPF tras el Alianza Lima vs Sport Huancayo

"Se demoraron 85 minutos para solucionar el problema y la Federación sabía lo que iba a suceder. Sabía lo que iba a suceder. En la Liga ya estaba tomada la decisión. Esto es así, pero esperaron el partido de Alianza porque esta es la realidad. Si no era Alianza, no metían ese tema. Esperaron el partido de Alianza. Eligieron el partido de Alianza para generar todo este terremoto, viejo. Porque es Alianza. Porque si el partido inaugural era UTC versus Grau, no pasaba nada. Y te lo digo yo, que estaba en la cabina del estudio viendo cómo habían entrado perfectamente, sin ningún problema, las cámaras de 1190", empezó diciendo el periodista deportivo.

"Obviamente a Huancayo le dijeron: “Oye, acá, en este partido, es”. Okay. Están en su derecho, sí, están en su derecho. Pero acá viene un tema: la Federación Peruana de Fútbol y la Liga han boicoteado su propio producto. Boicotean su producto. En vez de solucionar todo, yo no entiendo, ¿verdad? No entiendo nada. Boicotean su producto", complementó Mr. Peet.

"Esperaron ayer, creo que se anunció ayer o antes de ayer, el convenio con Movistar para que vuelva el fútbol a la parrilla de Movistar. Eligieron el partido de Alianza para generar todo este terremoto. Porque es Alianza. Porque es Alianza. No hubiese tenido la trascendencia si lo hubiesen hecho en el partido entre UTC y Grau. No hubiese tenido la trascendencia. Ah, no se televisó. Está bien, no se televisó, pero era Alianza", sentenció.

PUEDES VER: Allanan casa de amiga de Carlos Zambrano que está implicada en denuncia contra jugadores de Alianza Lima

lr.pe

¿Por qué L1 Max no transmitió el partido Alianza Lima vs Sport Huancayo?

L1 Max, el canal con los derechos de transmisión de todos los clubes del fútbol peruano, no transmitió el primer partido del Torneo Apertura. Esto se debió a que 1190 Sports, la empresa matriz de la señal deportiva, no pagó la deuda que mantenía con Sport Huancayo en los últimos meses. Aunque las cámaras ingresaron al estadio con la intención de cubrir el duelo contra Alianza Lima, finalmente no se permitió grabar imágenes.

