Paolo Guerrero marcó el primer gol del año de la Liga 1 y no se vio por TV: así fue el 1-0 de Alianza Lima contra Sport Huancayo
Desde la vía del penal, el delantero peruano puso adelante a Alianza Lima en un partido que no cuenta con transmisión televisiva por deuda de 1190 Sports con Sport Huancayo.
Alianza Lima se puso arriba en el marcador tras gol de Paolo Guerrero. Foto: captura de TikTok
Paolo Guerrero puso el 1-0 de Alianza Lima contra Sport Huancayo. El partido no cuenta con transmisión de L1 Max por la deuda que mantiene 1190 Sports con el Rojo Matador.
Noticia en desarrollo...