Deportes

Alianza Lima sacó tres puntazos ante Sport Huancayo (1-2) en el inicio de la Liga 1

Tras el triunfo, el elenco íntimo volvió a nuestra capital con miras a su debut en Copa Libertadores ante el 2 de Mayo este miércoles en Paraguay.

Cantero marcó el gol del triunfo para Alianza Lima. | Club Alianza Lima
Cantero marcó el gol del triunfo para Alianza Lima. | Club Alianza Lima

Mejor, imposible. Alianza Lima arrancó con pie derecho el Torneo Apertura al sacar una importante victoria en su visita a Sport Huancayo gracias a un tanto de Paolo Guerrero y otro golazo sobre la hora de Alan Cantero (1-2). Nahuel Luján había puesto el empate parcial antes de acabar la primera parte.

El duelo se tornó interesante desde el arranque. Los locales hicieron se sentir e intentaron asustar un par de veces el arco defendido por Guillermo Viscarra. Los íntimos mostraron muchas imprecisiones, aunque conforme pasaban los minutos se fueron acomodando mejor en el estadio IPD de Huancayo.

Pasada la media hora de juego, Alianza se adueñó del juego y en un ataque pudo encontrar la apertura del marcador. Se cobró un tiro de esquina, cuando el esférico se encontraba en el aire y una falta contra Renzo Garcés fue pitada penal por el árbitro Joel Alarcón, quien no pudo contar con VAR debido a unos problemas técnicos que se presentaron en la previa.

El encargado de transformar en gol sería Guerrero (37’). El capitán blanquiazul remató fuerte imposible para Zamudio. Alianza pudo ampliar su ventaja con un disparo desde fuera del área generado por Luis Advíncula, pero otra vez el ‘1’ del “Rojo Matador” respondió. Todo parecía que Alianza se iba con la ventaja al complemento, pero Luján (45’ +2) colocó un empate merecido.

Para la segunda mitad el partido fue igual de entretenido, aunque esta vez sería Viscarra quien tendría más trabajo. Esto preocupó a Guede por lo que envió al campo a Luis Ramos, Kevin Quevedo y Alan Cantero. Y precisamente el argentino se convertiría en el héroe blanquiazul al marcar un verdadero golazo. Cantero (90’ +2) cogió el esférico y lanzó un espectacular tiro libre. La pelota pidió permiso y se metió al fondo de la red para el 2-1 final y una buena victoria de Alianza Lima, que ahora se mete de lleno en la Copa Libertadores. Este miércoles visita al 2 de Mayo en Paraguay por la primera fase (7:30 p.m.).

