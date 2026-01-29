La conferencia a la que invitó la Federación iniciará a las 5.00 p. m. en suelo peruano. En la misma, se espera que anuncien a Mano Menezes como DT de la Bicolor.

Presentación de Mano Menezes EN VIVO como nuevo DT de la selección peruana. El último 28 de enero, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció una conferencia de prensa a través de su canal de YouTube 'Bicolor+' en el que se brindará un anuncio importante desde las 5.00 p. m. La transmisión del evento es totalmente gratuita y también podrás seguirla por medio de la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto y declaraciones más relevantes.

Durante las últimas horas, diversos medios locales adelantaron que Mano Menezes fue el elegido de la FPF para asumir el banquillo de la selección peruana. En este sentido, el brasileño de 63 años sería oficialmente presentado con la misión de llevar al Perú a la próxima cita mundialista después del paupérrimo proceso del último tiempo.

FPF llama a conferencia de prensa para un anuncio importante

A través de redes sociales, la Federación llamó a todos los medios e hinchas que se unan a la transmisión que se llevará a cabo HOY jueves 29 de enero desde las 5.00 p. m.

"La Federación Peruana de Fútbol invita a todos a sumarse a las transmisiones de su canal de YouTube Bicolor+ para el importante anuncio que realizará este jueves 29 de enero de 2026 desde las 5.00 p. m.", compartió en X.

En suelo peruano, la conferencia de prensa de la FPF en la que anunciarían a Mano Menezes como nuevo DT de la selección arranca a las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 4.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 7.00 p. m.

