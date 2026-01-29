HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Perdiendo la separación de poderes y elecciones | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Conferencia de Mano Menezes como nuevo DT de la selección peruana EN VIVO: técnico brasileño es el elegido por la FPF

A sus 63 años, Mano Menezes dirigirá a una selección por segunda vez en su carrera. El técnico brasileño estuvo al mando de su país en el 2010 y ahora tendrá la tarea de llevar a Perú al próximo Mundial.

Mano Menezes tendrá su primera experiencia en el fútbol peruano. Foto: composición LR/Betsy De Los Santos
Mano Menezes tendrá su primera experiencia en el fútbol peruano. Foto: composición LR/Betsy De Los Santos

MOMENTOS DESTACADOS

08:09
¿Dónde ver la conferencia de la FPF?

A través de redes sociales, la FPF confirmó que la transmisión de la conferencia se podrá disfrutar por el canal de YouTube 'La Bicolor+'.

08:05
¿A qué hora es la conferencia de la FPF?

La conferencia a la que invitó la Federación iniciará a las 5.00 p. m. en suelo peruano. En la misma, se espera que anuncien a Mano Menezes como DT de la Bicolor.

Presentación de Mano Menezes EN VIVO como nuevo DT de la selección peruana. El último 28 de enero, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció una conferencia de prensa a través de su canal de YouTube 'Bicolor+' en el que se brindará un anuncio importante desde las 5.00 p. m. La transmisión del evento es totalmente gratuita y también podrás seguirla por medio de la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto y declaraciones más relevantes.

Presentación de Mano Menezes EN VIVO como DT de la selección peruana

08:09
29/1/2026

¿Dónde ver la conferencia de la FPF?

A través de redes sociales, la FPF confirmó que la transmisión de la conferencia se podrá disfrutar por el canal de YouTube 'La Bicolor+'

08:05
29/1/2026

¿A qué hora es la conferencia de la FPF?

La conferencia a la que invitó la Federación iniciará a las 5.00 p. m. en suelo peruano. En la misma, se espera que anuncien a Mano Menezes como DT de la Bicolor. 

08:04
29/1/2026

¡Bienvenidos!

Buenos días, lectores de La República Deportes. Iniciamos con la cobertura para la presentación de Mano Menezes como nuevo DT de la selección peruana. 

Durante las últimas horas, diversos medios locales adelantaron que Mano Menezes fue el elegido de la FPF para asumir el banquillo de la selección peruana. En este sentido, el brasileño de 63 años sería oficialmente presentado con la misión de llevar al Perú a la próxima cita mundialista después del paupérrimo proceso del último tiempo.

PUEDES VER: ¡Se mueve el tablero! Mano Menezes sería el nuevo DT de la Selección Peruana, según el periodista Enrique de la Rosa

lr.pe

FPF llama a conferencia de prensa para un anuncio importante

A través de redes sociales, la Federación llamó a todos los medios e hinchas que se unan a la transmisión que se llevará a cabo HOY jueves 29 de enero desde las 5.00 p. m.

"La Federación Peruana de Fútbol invita a todos a sumarse a las transmisiones de su canal de YouTube Bicolor+ para el importante anuncio que realizará este jueves 29 de enero de 2026 desde las 5.00 p. m.", compartió en X.

PUEDES VER: Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: Existen numerosas constancias

lr.pe

¿A qué hora es la conferencia de prensa de la FPF?

En suelo peruano, la conferencia de prensa de la FPF en la que anunciarían a Mano Menezes como nuevo DT de la selección arranca a las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 5.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 7.00 p. m.

¿Dónde ver la conferencia de prensa de la FPF?

La transmisión de la conferencia de prensa de la FPF para ver el anuncio de Mano Menezes como técnico de Perú estará a cargo del canal de YouTube 'La Bicolor+'. Además, podrás seguirlo por la cobertura de La República Deportes con las declaraciones más importantes.

Notas relacionadas
¡Se mueve el tablero! Mano Menezes sería el nuevo DT de la Selección Peruana, según el periodista Enrique de la Rosa

¡Se mueve el tablero! Mano Menezes sería el nuevo DT de la Selección Peruana, según el periodista Enrique de la Rosa

LEER MÁS
Mano Menezes se suma a la lista de candidatos para ser el nuevo técnico de la Selección Peruana: "Buscaban un técnico de un perfil así"

Mano Menezes se suma a la lista de candidatos para ser el nuevo técnico de la Selección Peruana: "Buscaban un técnico de un perfil así"

LEER MÁS
Selección peruana de futsal sorprende a Ecuador con histórica goleada y acaricia las semifinales de la Copa América 2026

Selección peruana de futsal sorprende a Ecuador con histórica goleada y acaricia las semifinales de la Copa América 2026

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: "Existen numerosas constancias"

Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: "Existen numerosas constancias"

LEER MÁS
¡Se mueve el tablero! Mano Menezes sería el nuevo DT de la Selección Peruana, según el periodista Enrique de la Rosa

¡Se mueve el tablero! Mano Menezes sería el nuevo DT de la Selección Peruana, según el periodista Enrique de la Rosa

LEER MÁS
Pedro Aquino comparte mensaje junto a su esposa en medio de la crisis de Alianza Lima: "Más unidos que nunca"

Pedro Aquino comparte mensaje junto a su esposa en medio de la crisis de Alianza Lima: "Más unidos que nunca"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arquero del Benfica se volvió héroe ante Real Madrid: marcó gol de último minuto y metió a su equipo en playoffs de Champions League

Real Madrid vivió una pesadilla en Lisboa: perdió ante Benfica y quedó fuera de octavos de final en Champions League

Minedu destina S/295 millones para mejorar colegios públicos de cara al inicio escolar 2026

Deportes

Arquero del Benfica se volvió héroe ante Real Madrid: marcó gol de último minuto y metió a su equipo en playoffs de Champions League

Real Madrid vivió una pesadilla en Lisboa: perdió ante Benfica y quedó fuera de octavos de final en Champions League

Programación de la Liga Peruana de Vóley 2026: días y horarios de los partidos por la fecha 4

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Renovación Popular realizó pintas en muros a favor de Rafael López Aliaga sin autorización, alerta JEE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025