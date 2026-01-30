¿Cuánto va Alianza Lima vs Sport Huancayo por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1?

Alianza Lima es uno de los equipos que mejor se reforzó para la Liga 1. Foto: Twitter/Di'andello

Alianza Lima y Sport Huancayo se enfrentan en el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1. A pesar de la expectativa presente entre los aficionados, el compromiso no es televisado por la señal de L1 Max, canal que cuenta con los derechos de tranmisión de todos los clubes del torneo, debido a la deuda que mantiene la empresa 1190 Sports.

Los dirigidos por Pablo Guede, que presentan algunas bajas de consideración, afrontan una complicada visita ante los dirigidos por Roberto Mosquera.

¿Cuánto va Alianza Lima vs Sport Huancayo?

Alianza Lima empezó de gran manera ante Sport Huancayo. El conjunto blanquiazul anotó su primer tanto del 2026 gracias a un la definición del goleador Paolo Guerrero. El 'Depredador' no desaprovechó el penal a favor de su equipo y abrió el marcador con un potente remate que venció la resistencia del arquero Ángel Zamudio.

El 'Rojo Matador' no demoró mucho en reaccionar e igualó el compromiso gracia a una jugada coletiva. El delantero argentino Nahuel Luján fue el encargado de decretar la paridad.