HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue en VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue en VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue en VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue en VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

El Perú en camino hacia un régimen totalitario | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Fútbol Peruano

¿Cuánto va Alianza Lima vs Sport Huancayo por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1?

Los dirigidos por Pablo Guede visitan a Sport Huancayo por el arranque de la Liga 1. El partido no es televisado debido a la deuda que mantiene 1190 Sports con los clubes.

Alianza Lima es uno de los equipos que mejor se reforzó para la Liga 1. Foto: Twitter/Di'andello
Alianza Lima es uno de los equipos que mejor se reforzó para la Liga 1. Foto: Twitter/Di'andello

Alianza Lima y Sport Huancayo se enfrentan en el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1. A pesar de la expectativa presente entre los aficionados, el compromiso no es televisado por la señal de L1 Max, canal que cuenta con los derechos de tranmisión de todos los clubes del torneo, debido a la deuda que mantiene la empresa 1190 Sports.

Los dirigidos por Pablo Guede, que presentan algunas bajas de consideración, afrontan una complicada visita ante los dirigidos por Roberto Mosquera.

¿Cuánto va Alianza Lima vs Sport Huancayo?

Alianza Lima empezó de gran manera ante Sport Huancayo. El conjunto blanquiazul anotó su primer tanto del 2026 gracias a un la definición del goleador Paolo Guerrero. El 'Depredador' no desaprovechó el penal a favor de su equipo y abrió el marcador con un potente remate que venció la resistencia del arquero Ángel Zamudio.

El 'Rojo Matador' no demoró mucho en reaccionar e igualó el compromiso gracia a una jugada coletiva. El delantero argentino Nahuel Luján fue el encargado de decretar la paridad.

Notas relacionadas
Paolo Guerrero marcó el primer gol del año de la Liga 1 y no se vio por TV: así fue el 1-0 de Alianza Lima contra Sport Huancayo

Paolo Guerrero marcó el primer gol del año de la Liga 1 y no se vio por TV: así fue el 1-0 de Alianza Lima contra Sport Huancayo

LEER MÁS
¿Por qué L1 Max no transmite el partido Alianza Lima vs Sport Huancayo en el inicio de la Liga 1 2026?

¿Por qué L1 Max no transmite el partido Alianza Lima vs Sport Huancayo en el inicio de la Liga 1 2026?

LEER MÁS
Abogado de joven que denunció a jugadores de Alianza Lima reveló cuánto tiempo podrían ir a prisión: "Un máximo de 12 años"

Abogado de joven que denunció a jugadores de Alianza Lima reveló cuánto tiempo podrían ir a prisión: "Un máximo de 12 años"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY por la Liga 1 2026: empatan con gol de Paolo Guerrero

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY por la Liga 1 2026: empatan con gol de Paolo Guerrero

LEER MÁS
Paolo Guerrero marcó el primer gol del año de la Liga 1 y no se vio por TV: así fue el 1-0 de Alianza Lima contra Sport Huancayo

Paolo Guerrero marcó el primer gol del año de la Liga 1 y no se vio por TV: así fue el 1-0 de Alianza Lima contra Sport Huancayo

LEER MÁS
Agustín Lozano responde a las polémicas declaraciones de Renato Tapia contra la FPF: "Va a tener que priorizar la camiseta"

Agustín Lozano responde a las polémicas declaraciones de Renato Tapia contra la FPF: "Va a tener que priorizar la camiseta"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Fútbol Peruano

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

Fixture de la Liga 1 2026: ¿a qué hora empiezan los partidos de hoy por la primera fecha del Torneo Apertura?

Abogado de joven que denunció a jugadores de Alianza Lima reveló cuánto tiempo podrían ir a prisión: "Un máximo de 12 años"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025