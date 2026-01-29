HOYSuscripcion LR Focus

UTC vs Atlético Grau EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

La primera fecha de la Liga 1 2026 trae grandes partidos. UTC y Atlético Grau se enfrentan en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca.

UTC y Atlético Grau se enfrentan por la primera fecha de la Liga 1 2026. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR
UTC y Atlético Grau se enfrentan por la primera fecha de la Liga 1 2026. Foto: composición de Betsabeth De Los Santos/GLR

UTC vs Atlético Grau EN VIVO juegan este 30 de diciembre, desde las 3.15 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El partido se llevará a cabo en el estadio Héroes de San Ramón con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Cajamarquinos y piuranos se enfrentan en uno de los duelos más atractivos de la primera jornada en la Liga 1 2026. La temporada pasada, UTC se salvó por muy poco del descenso y eso le permitió permanecer esta campaña en la máxima división del fútbol peruano. Por su parte, Atlético Grau no logró clasificar a la Copa Sudamericana, debido a que tuvo un mal cierre de año, perdiendo partidos claves que no le permitieron llegar a un torneo internacional.

¿A qué hora juega UTC vs Atlético Grau?

Los equipos de UTC y Atlético Grau se verán las caras por la primera fecha del Torneo Apertura. El partido se jugará el viernes 30 de enero en Cajamarca, desde las 3.15 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 2.15 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.15 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.15 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4:15 p.m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.15 p. m.
  • España: 9.15 p. m.

¿Dónde ver UTC vs Atlético Grau?

El partido UTC vs Atlético Grau, por la fecha 1 de la Liga 1 2026, será transmitido por la señal de L1 Max para territorio peruano. De igual forma, podrá visualizarse por streaming mediante la propia plataforma oficial.

Alineaciones probables de UTC vs Atlético Grau

  • UTC: Ángelo Campos, Luis Garro, Piero Serra, Manuel Ganoza, Dylan Caro, Luis Arce, Arquímedes Figuera, Marcos Lliuya, David Camacho, Adolfo Muñoz y Marlon de Jesús.
  • Atlético Grau: Patricio Álvarez, Santiago Torres, Rodrigo Tapia, Lucas Acevedo, Elsar Rodas, Rafael Guaderas, Emiliano Franco, Diego Barreto, Paulo de la Cruz, Nicolás Delgadillo y Raúl Ruidíaz.

Pronóstico de UTC vs Atlético Grau

  • Betsson: gana UTC (2.32), empate (3.00), gana Atlético Grau (3.20)
  • Betano: gana UTC (2.32), empate (3.00), gana Atlético Grau (3.35)
  • Bet365: gana UTC (2.25), empate (3.25), gana Atlético Grau (3.10)
  • 1xBet: gana UTC (2.34), empate (3.00), gana Atlético Grau (3.22)
  • Coolbet: gana UTC (2.25), empate (3.18), gana Atlético Grau (3.32)
  • Doradobet: gana UTC (2.30), empate (3.10), gana Atlético Grau (3.25)

¿En qué estadio juegan UTC vs Atlético Grau?

UTC y Atlético Grau disputarán este encuentro por la primera fecha del Torneo Apertura en el Estadio Héroes de San Ramón, ubicado en Cajamarca. El recinto tiene capacidad para 10.495 espectadores.

