DT del 2 de Mayo asegura que las separaciones de Zambrano y Peña no afectarán el rendimiento de Alianza Lima

Eduardo Ledesma, director técnico del 2 de Mayo, aseguró que Alianza Lima tiene una plantilla sólida que puede afrontar su camino en la Copa Libertadores y destacó la experiencia de sus jugadores en torneos internacionales.

Luego de unos días agitados por la separación de los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, Alianza Lima ya se alista para su estreno en la Liga 1 y en la fase 1 de la Copa Libertadores, certamen en el que buscará repetir la hazaña y avanzar hasta la fase de grupos, como en la edición anterior. Para ello, tendrá que superar su primer examen internacional ante el 2 de Mayo de Paraguay.

A una semana de que inicie la Copa Libertadores, el director técnico del conjunto paraguayo, Eduardo Ledesma, se pronunció sobre las recientes bajas de los tres futbolistas implicados en el escándalo extrafutbolístico y aseguró que, a pesar de que han sido separados de manera indefinida, el rendimiento del cuadro 'Blanquiazul' no mermará en lo absoluto de cara a los dos próximos encuentros por la fase 1 de la Copa Libertadores que sostendrán ambos equipos.

PUEDES VER: Presidente de 2 de Mayo hace comparación bíblica para explicar que Alianza Lima es un club “todopoderoso”: “Una lucha entre David y Goliat”

lr.pe

Las declaraciones del director técnico de 2 de Mayo sobre las virtudes de Alianza Lima

En una conversación con Radio Exitosa, Eduardo Ledesma, actual director técnico del 2 de Mayo, dejó en claro que, más allá de no contar con futbolistas de larga trayectoria como Carlos Zambrano y Sergio Peña, Alianza Lima tiene suficientes jugadores para suplirlos sin ningún problema. Además, resaltó la experiencia de la plantilla 'íntima' para sacar adelante partidos de alto calibre como la Copa Libertadores.

''Hablamos mucho de Peña que ahora está separado del plantel, al igual que Zambrano, pero tiene otra gente, la llegada de Advíncula. Como dije antes, Alianza Lima tiene jugadores de selección que están acostumbrados y es prácticamente normal, sobre todo les motiva jugar este tipo de partidos, jugar una Copa Libertadores'', declaro.

PUEDES VER: Prensa paraguaya y su curioso calificativo para Alianza Lima tras ser rival de 2 de Mayo en la Copa Libertadores: "De los más tradicionales"

lr.pe

El ''favoritismo'' en el papel de Alianza Lima sobre 2 de Mayo

Por otro lado, el estratega del conjunto paraguayo sostuvo que Alianza Lima parte como el gran favorito para quedarse con la serie, debido a su amplio recorrido en la Copa Libertadores, especialmente por el último antecedente en el que logró avanzar desde la fase 1 hasta alcanzar la fase de grupos, eliminando a equipos importantes como Boca Juniors.

''El favoritismo siempre va a ser para el equipo más representativo porque Alianza es un club acostumbrado a jugar Copa Libertadores, la temporada pasada lo hizo bien, eliminó a Boca. Es un equipo que todos los años juega este tipo de campeonato y tiene jugadores de selección, de mucho renombre y, obviamente en los papeles, Alianza es el favorito'', recalcó.

La primera experiencia de 2 de Mayo en la Copa Libertadores

Tras clasificarse por primera vez a la Copa Libertadores en su historia, el entrenador del 2 de Mayo manifestó su entusiasmo por debutar este año en el torneo de clubes más importante del continente ante el cuadro 'Blanquiazul'. En ese sentido, consideró que eliminar a Alianza Lima representaría un batacazo de primer nivel.

''Nuestra primera experiencia en este año y un rival como Alianza, realmente es lindo de enfrentar y sabiendo que uno cuando clasifica a una Copa Libertadores, es más que obvio que a veces te puede tocar. Nosotros obviamente contentos por esta gran experiencia y trataremos de hacer lo mejor y poder dar el batacazo'', concluyó.

Cabe recordar que, en el inicio del Torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo, el 2 de Mayo debutó como local con una derrota por 1-2 ante Sportivo Luqueño y, en su presentación más reciente, volvió a igualar en casa tras empatar 1-1 frente a Olimpia.

