La realidad de 2 de Mayo en la Copa Libertadores y la liga paraguaya es una antítesis. A nivel internacional, el Gallo del Norte hizo historia al eliminar a Alianza Lima y ahora va en busca de vencer a Sporting Cristal para seguir avanzando. Sin embargo, su presente en el torneo doméstico es alarmante: acumula cuatro derrotas y solo ha sumado dos puntos en seis fechas disputadas. Este panorama ha generado preocupación en su DT, Eduardo Ledesma.

En la reciente jornada, 2 de Mayo perdió en casa contra Deportivo Recoleta y sigue en los últimos lugares del campeonato. En conferencia de prensa, el técnico expresó su tristeza y frustración porque considera que su equipo no está jugando de la misma manera en la liga paraguaya y en la Libertadores.

DT de 2 de Mayo frustrado tras pésimo presente de su equipo en la liga paraguaya

"Realmente lo que más queríamos era sumar de a tres porque venimos de una racha sin ganar en el torneo local. Varios partidos que venimos perdiendo. Si tenemos que hablar del partido, sinceramente fue un juego para el olvido, realmente muy malo. Estoy muy triste porque la sensación que tenemos es que elegimos que torneo jugar", declaró en primera instancia.

Posteriormente, señaló que le parece increíble que sus dirigidos dejen todo en la cancha cada vez que disputan la Libertadores, pero no tienen el mismo rendimiento en la liga de Paraguay.

"No puede ser que en un partido dejemos la vida y en otro estamos sin ganas de jugar. Sí creo que el segundo tiempo lo levantamos un poco, pero al regalar el primer tiempo, creo que ya habíamos perdido el partido", añadió.

DT de 2 de Mayo quiere eliminar a Sporting Cristal de la Copa Libertadores

Finalmente, Ledesma precisó que ahora deben enfocarse en Cristal. Primero, deberán recuperar a algunos jugadores para el duelo que se disputará en el Callao y, a partir de ahí, buscar la clasificación a la siguiente fase.

"Ahora nosotros tenemos que recuperar jugadores, tratar de recuperarlos para estar el martes con todas las luces encendidas. Es el último partido de Copa Libertadores y si no nos va bien estaremos eliminados, así que tenemos que ir a buscar la clasificación. Para eso debemos llegar lo más entero posible", sentenció.