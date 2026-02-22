HOYSuscripcion LR Focus

Barcelona no tuvo mayores problemas para vencer al Levante y volver a lo más alto de LaLiga

Goles de Marc Bernal, Frenkie De Jong y Fermín López para un 3-0 que lo pone como único líder del torneo español.

Marc Bernal y Eric García celebran la apertura del marcador.
Marc Bernal y Eric García celebran la apertura del marcador. | FC Barcelona

¡Ríe por no llorar! El FC Barcelona apenas tardó cuatro minutos para volver a colocarse en lo más alto de LaLiga española luego de vencer sin complicaciones al Levante en el Camp Nou (3-0) y así sanar un poco las heridas que tuvo en sus últimos dos compromisos: dolorosa goleada a manos del Atlético Madrid (4-0) por la semifinal ida de la Copa del Rey y caída ante el Girona por el torneo local (2-1).

Los catalanes fueron absolutos dominadores del juego pese a que a los 20 segundos Carlos Álvarez fallara en un mano a mano contra Joan García. La respuesta fue con Jules Koundé, quien falló casi debajo del arco y en la siguiente acción llegaría la apertura del marcador.

Un tiro de esquina ejecutado por Raphinha terminó siendo una jugada de laboratorio, por lo que el balón recorrió por los pies de Dani Olmo, Lamine Yamal, Joao Cancelo y Eric García para meter un buscapié y encontrar el de Marc Bernal (4’) para el 1-0 parcial.

El Levante buscó la forma de hacer daño y otra vez en un mano a mano fallaría Jon Ander Olasagasti sobre el primer cuarto de hora. Luego Cancelo metió un centro y poco a poco se fue metiendo por lo que el esférico chocó en el poste.

Hasta que otra vez el portugués Cancelo, disfrazado de ‘10’, metió un buen pase al corazón del área, ahí apareció Frenkie De Jong (32’) para meter la puntita de su botín para ampliar el resultado e ir asegurando el primer lugar de LaLiga.

Para el segundo tiempo el Barcelona no quitó el pie del acelerador y buscó por todos los medios seguir llenando la canasta a través de los intentos de Eric García, Gerard Martin, Robert Lewandowski y Olmo.

Pero a poco para el final el recién ingresado Fermín López (82’) con un latigazo de zurda decretó el 3-0 final y devolver al Barcelona el primer lugar del torneo español con 61 puntos, uno más que el Real Madrid, que sufrió un duro revés el último sábado ante Osasuna (2-1).

“Ha sido muy importante meter rápido (goles). Nos ha dado confianza desde el inicio. De ahí hemos mejorado con el paso de los minutos y merecimos ganar”, dijo Hansi Flick.

El Barcelona goleó al Levante por LaLiga: los blaugranas se colocan líderes en la tabla de posiciones

El Barcelona goleó al Levante por LaLiga: los blaugranas se colocan líderes en la tabla de posiciones

Real Madrid pone en riesgo la punta de LaLiga de España: cayó de forma agónica 2-1 ante Osasuna

Real Madrid pone en riesgo la punta de LaLiga de España: cayó de forma agónica 2-1 ante Osasuna

Fixture de la Champions League 2026: fecha, hora y canales para los partidos por los playoffs

Fixture de la Champions League 2026: fecha, hora y canales para los partidos por los playoffs

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Alianza Lima venció a San Martín y se quedó con el tercer lugar del Sudamericano de Vóley 2026

Alianza Lima venció a San Martín y se quedó con el tercer lugar del Sudamericano de Vóley 2026

Kevin Quevedo le responde fuerte a Reimond Manco por supuesta versión de su no convocatoria en Alianza Lima: "Payaso"

Kevin Quevedo le responde fuerte a Reimond Manco por supuesta versión de su no convocatoria en Alianza Lima: "Payaso"

DT de 2 de Mayo frustrado con su equipo a días de la vuelta contra Sporting Cristal: "Un partido dejamos la vida y en otro sin ganas de jugar"

DT de 2 de Mayo frustrado con su equipo a días de la vuelta contra Sporting Cristal: "Un partido dejamos la vida y en otro sin ganas de jugar"

