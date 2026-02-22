Barcelona no tuvo mayores problemas para vencer al Levante y volver a lo más alto de LaLiga

¡Ríe por no llorar! El FC Barcelona apenas tardó cuatro minutos para volver a colocarse en lo más alto de LaLiga española luego de vencer sin complicaciones al Levante en el Camp Nou (3-0) y así sanar un poco las heridas que tuvo en sus últimos dos compromisos: dolorosa goleada a manos del Atlético Madrid (4-0) por la semifinal ida de la Copa del Rey y caída ante el Girona por el torneo local (2-1).

Los catalanes fueron absolutos dominadores del juego pese a que a los 20 segundos Carlos Álvarez fallara en un mano a mano contra Joan García. La respuesta fue con Jules Koundé, quien falló casi debajo del arco y en la siguiente acción llegaría la apertura del marcador.

Un tiro de esquina ejecutado por Raphinha terminó siendo una jugada de laboratorio, por lo que el balón recorrió por los pies de Dani Olmo, Lamine Yamal, Joao Cancelo y Eric García para meter un buscapié y encontrar el de Marc Bernal (4’) para el 1-0 parcial.

El Levante buscó la forma de hacer daño y otra vez en un mano a mano fallaría Jon Ander Olasagasti sobre el primer cuarto de hora. Luego Cancelo metió un centro y poco a poco se fue metiendo por lo que el esférico chocó en el poste.

Hasta que otra vez el portugués Cancelo, disfrazado de ‘10’, metió un buen pase al corazón del área, ahí apareció Frenkie De Jong (32’) para meter la puntita de su botín para ampliar el resultado e ir asegurando el primer lugar de LaLiga.

Para el segundo tiempo el Barcelona no quitó el pie del acelerador y buscó por todos los medios seguir llenando la canasta a través de los intentos de Eric García, Gerard Martin, Robert Lewandowski y Olmo.

Pero a poco para el final el recién ingresado Fermín López (82’) con un latigazo de zurda decretó el 3-0 final y devolver al Barcelona el primer lugar del torneo español con 61 puntos, uno más que el Real Madrid, que sufrió un duro revés el último sábado ante Osasuna (2-1).

“Ha sido muy importante meter rápido (goles). Nos ha dado confianza desde el inicio. De ahí hemos mejorado con el paso de los minutos y merecimos ganar”, dijo Hansi Flick.