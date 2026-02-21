HOYSuscripcion LR Focus

Cierran accesos a la vía expresa Línea Amarilla hacia Lima
Cierran accesos a la vía expresa Línea Amarilla hacia Lima     
Jairo Vélez triste por abucheos de hinchas pese a triunfo de Alianza Lima contra Sport Boys: “Pareciera que estamos peleando el descenso”

"Ganamos en casa y te vas silbado", fue parte del análisis de Jairo Vélez, quien no dudó en expresar su tristeza al escuchar los abucheos hacia el equipo por parte de los hinchas blanquiazules.

Jairo Vélez habló sobre los abucheos de hinchas de Alianza Lima. Foto: Jax Latin Media
Jairo Vélez habló sobre los abucheos de hinchas de Alianza Lima. Foto: Jax Latin Media

Tras el partido entre Alianza Lima y Sport Boys por el Torneo Apertura de la Liga 1, muchos han cuestionado el rendimiento del equipo dirigido por Pablo Guede, debido a que el conjunto blanquiazul no está mostrando el gran nivel que muchos hinchas esperaban. En este contexto, Jairo Vélez, reciente fichaje de los íntimos, se refirió a los cuestionamientos que han surgido, especialmente tras los silbidos de los hinchas al finalizar el encuentro frente a los chalacos.

En sus declaraciones, no dudó en señalar que las críticas que reciben parecen dar la impresión de que el equipo no está obteniendo resultados positivos, mencionando que desde algunos sectores hacen parecer que Alianza estuviera peleando el descenso. Aunque reconoció que la eliminación frente a 2 de Mayo en la Copa Libertadores fue un duro golpe, destacó que el equipo está levantando cabeza y que recién van cuatro fechas, por lo que se sintió apenado por los abucheos ocurridos en Matute.

PUEDES VER: Pablo Guede confronta a la prensa tras cuestionamientos sobre el rendimiento de Alianza Lima: “No están viendo la realidad”

lr.pe

Jairo Vélez se pronuncia tras los abucheos luego del Alianza Lima vs Sport Boys

"Lamentablemente hay cosas que salen que no son así. Hacen parecer que estamos peleando el descenso, pero recién van 4 fechas y somos un equipo que va invicto. Entendemos el malestar del hincha, que no ganamos como a ellos les gustaría, pero estamos ganando, estamos sumando. Somos conscientes del traspié en la Copa Libertadores, pero no podemos quedarnos en eso. Es importante que el hincha entienda eso y deje de consumir cosas que quizás no ayudan al equipo", empezó diciendo.

"Vamos contentos porque ganamos. Boys es un equipo complicado, ganamos en casa y te vas silbado , abucheado por tu propia gente. Personalmente me da un poco de tristeza porque uno es consciente de que toca seguir mejorando, pero recién van 4 fechas, y al ver esa reacción del hincha, que ganando en casa nos haga sentir de esa manera, nos entristece un poco", finalizó el volante de Alianza Lima.

PUEDES VER: Paolo Guerrero sale en defensa de Pablo Guede y apunta contra los detractores de Alianza Lima: "Somos amenaza para el otro equipo"

lr.pe

Próximo rival de Alianza Lima

Para la fecha 5, Alianza Lima visitará el estadio Héroes de San Ramón para enfrentar a UTC de Cajamarca. El conjunto blanquiazul buscará conseguir una buena victoria y así mantener su racha invicta en el torneo peruano.

Jairo Vélez triste por abucheos de hinchas pese a triunfo de Alianza Lima contra Sport Boys: “Pareciera que estamos peleando el descenso”

Estas 3 actividades sencillas a lo largo de la vida pueden reducir hasta en 38% el riesgo de Alzheimer, según estudio

Adulta mayor muere tras ser arrastrada por huaico en Arequipa: vecinos intentaron salvarla

