Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Deportes

Reimond Manco mete presión a Universitario por el tetracampeonato en Liga 1: "Si la 'U' no sale campeón, va a ser un fracaso"

El exfutbolista comentó que el hincha de Universitario ve como una obligación ganar el histórico tetracampeonato, sino será un rotundo fracaso por la experiencia y plantilla que tiene.

Reimond Manco lanza advertencia a Universitario. Foto: Lr/A La Cama con el Rei
Universitario se ilusiona con el histórico tetracampeonato, aunque la salida de Rodrigo Ureña y otras piezas importantes pueden impactar en el rendimiento del equipo. La pretemporada sirvió para plasmar la idea de juego en el 1-3-5-2, aunque igual parten como favoritos en Liga 1 por la experiencia que ostentan. Por este motivo, Reimond Manco les tiró toda la presión y aseguró que deben lograr el objetivo para que no sea un rotundo fracaso.

El exfutbolista considera que la hinchada 'crema' será más exigente que la temporada pasada. La 'U' dominó de inicio a fin y ahora buscará repetir el plato ganando rápidamente el Torneo Apertura y el Torneo Clausura para evitar los playoffs. Asimismo, podría aprovechar la crisis de Alianza Lima.

lr.pe

¿Qué dijo Reimond Manco sobre Universitario y el tetracampeonato de la Liga 1?

El exfutbolista anunció la presión que tendrá que manejar Universitario en la Liga 1 2026. "El hincha siempre quiere más. Si la ‘U’ no sale campeón este año, va a ser un fracaso. El equipo llega siendo tricampeón, sin tener problemas para fichar, habiendo mantenido el 90 % del plantel y con un técnico que llega con buen cartel. Si no sale campeón, el hincha va a creer que es un fracaso", reveló Reimond Manco en 'Denganche'

Asimismo, Eddie Fleischman complementó el análisis de Reimond Manco. "Hoy el hincha de la ‘U’ siente que debe ir ganando 4-0 a los 15 minutos y, de no ser así, cree que el equipo no está funcionando. Está muy agrandado y con toda razón. Hay un nivel de exigencia que se fue para arriba en la ‘U’ y está bien que sea así. Eso hace que exista presión desde el primer día" sentenció el comentarista deportivo,

lr.pe

¿Cuándo es la Noche Crema 2026?

La Noche Crema 2026 se encuentra programada para el próximo sábado 24 de enero en el Estadio Monumental de Ate. El vigente tricampeón del fútbol peruano presentará al plantel que afrontará la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores. El evento empezará desde las 7.00 p. m., mientras que el amistoso internacional iniciará una hora después.

lr.pe

Entradas Noche Crema 2026

Los precios de las entradas para la Noche Crema 2026 oscilan entre los 50 y 150 soles. Hasta el momento, se han vendido más de 55.000 boletos.

  • Sur: 50 soles (agotado)
  • Norte: 50 soles (agotado)
  • Oriente: 150 soles
  • Occidente Lateral: 180 soles
  • Occidente Central: 250 soles
  • Palco Monumental: 150 soles (agotado)
  • Experiencia Crema: 2 000 soles.
