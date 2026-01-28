Real Madrid vs Benfica EN VIVO HOY por la última fecha de la Champions League: ¿a qué hora y como ver el partido?
En el Estadio da Luz, este miércoles 28 de enero se llevará a cabo la última fecha entre Real Madrid vs Benfica. Puedes seguir AQUÍ, el minuto a minuto de manera gratuita.
MOMENTOS DESTACADOS
Real Madrid vs Benfica EN VIVO y DIRECTO por la última jornada de la Champions League 2025-26. El encuentro entre Casa Blanca y los lusos se podrá seguir desde las 3.00 p.m. (hora peruana) en el Estadio da Luz. Para ver la transmisión del encuentro lo podrás hacer vía ESPN y Disney Plus en Sudamérica. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.
Real Madrid vs Benfica EN VIVO HOY
Pronósticos Real Madrid vs Benfica
¡Bienvenidos!
Buenos días, lectores de La República Deportes. Iniciamos con la cobertura del partidazo entre el Real Madrid vs Benfica por la última fecha de la Champions League.
Los dirigidos por Álvaro Arbeloa buscarán no caer de la tercera posición, por lo que lucharán por una victoria que asegure dicho puesto. Por su parte, el conjunto portugués, que no ha tenido un buen rendimiento en la competición, se está quedando fuera, por lo que un triunfo podría avivar la poca esperanza que les queda de avanzar a los playoffs.
¿A qué hora Real Madrid vs Benfica?
En suelo peruano, el choque entre Real Madrid vs Benfica por la fecha 8 de la Champions League empezará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, revisa la guía de horarios.
- México: 2.00 p. m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.
- España: 10.00 p. m.
Canales para ver Real Madrid vs Benfica por Champions League hoy
- Argentina: Fox Sports y Disney Plus
- Bolivia: ESPN y Disney Plus
- Brasil: TNT Sports, MAX, Sky Plus y Vivo Play
- Colombia: ESPN 2 y Disney Plus
- Chile: ESPN Premium y Disney Plus
- Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus
- Perú: ESPN 2 y Disney Plus
- Paraguay: ESPN y Disney Plus
- Uruguay: ESPN y Disney Plus
- Venezuela: ESPN 2 y Disney Plus
- México: Fox ONE
- Centroamérica: ESPN y Disney Plus
- Estados Unidos: Unimás
¿Cómo ver Real Madrid vs Benfica por internet gratis?
Puedes seguir la transmisión del partido entre Real Madrid y Benfica a través de la cobertura online y gratuita que La República Deportes ofrecerá. Aquí encontrarás el minuto a minuto, videos de los goles y todas las incidencias del encuentro.
Posibles alineaciones de Real Madrid vs Benfica
- Real Madrid: Courtois, Carreras,Huijsen, Asencio, Valverde, Bellingham, Tchouaméni, Guller, Vinicius, Mbappé, Mastantuono.
- Benfica: Trubin, Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl, Barreiro, Barrenechea, Aursnes, Sudakov, Prestianni, Pavlidis
Pronósticos para el Real Madrid vs Benfica
Las principales casas de apuestas dan como ganador el Real Madrid, mientras que el Benfica se presenta como el eslabón más débil.
