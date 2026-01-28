HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Real Madrid vs Benfica EN VIVO HOY por la última fecha de la Champions League: ¿a qué hora y como ver el partido?

En el Estadio da Luz, este miércoles 28 de enero se llevará a cabo la última fecha entre Real Madrid vs Benfica. Puedes seguir AQUÍ, el minuto a minuto de manera gratuita.

El equipo merengue jugará en condición de visita ante las águilas. Foto: composición de LR/Real Madrid/SL Benfica
El equipo merengue jugará en condición de visita ante las águilas. Foto: composición de LR/Real Madrid/SL Benfica

MOMENTOS DESTACADOS

07:34
¿En qué canal ver Real Madrid vs Benfica?

Real Madrid vs Benfica podrá verse por la señal de ESPN en algunos países de Sudamérica y por la plataforma Disney Plus.

07:33
¿A qué hora juega Real Madrid vs Benfica?

El partido del Real Madrid vs Benfica por la Champions League iniciará a las 3.00 p. m. (hora peruana).

Real Madrid vs Benfica EN VIVO y DIRECTO por la última jornada de la Champions League 2025-26. El encuentro entre Casa Blanca y los lusos se podrá seguir desde las 3.00 p.m. (hora peruana) en el Estadio da Luz. Para ver la transmisión del encuentro lo podrás hacer vía ESPN y Disney Plus en Sudamérica. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

Real Madrid vs Benfica EN VIVO HOY

10:36
28/1/2026

Pronósticos Real Madrid vs Benfica

Betsson: Benfica gana (4.45), empate (4.35), gana Real Madrid (1.72)

Betano.pe: Benfica gana (4.45), empate (4.40), gana Real Madrid (1.75)

Bet365: Benfica gana (4.33), empate (4.20), gana Real Madrid (1.70)

1xBet: Benfica gana (4.57), empate (4.47), gana Real Madrid (1.75)

09:53
28/1/2026

Posible alineación del Benfica

Este podría ser el 11 de José Mourinho: Trubin, Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl, Barreiro, Barrenechea, Aursnes, Sudakov, Prestianni, Pavlidis

08:57
28/1/2026

Posible alineación del Real Madrid

Así formaría el equipo de Carlo Ancelotti: Courtois, Carreras,Huijsen, Asencio, Valverde, Bellingham, Tchouaméni, Guller, Vinicius, Mbappé, Mastantuono.

07:34
28/1/2026

¿En qué canal ver Real Madrid vs Benfica?

Real Madrid vs Benfica podrá verse por la señal de ESPN en algunos países de Sudamérica y por la plataforma Disney Plus

07:33
28/1/2026

¿A qué hora juega Real Madrid vs Benfica?

El partido del Real Madrid vs Benfica por la Champions League iniciará a las 3.00 p. m. (hora peruana). 

07:32
28/1/2026

¡Bienvenidos!

Buenos días, lectores de La República Deportes. Iniciamos con la cobertura del partidazo entre el Real Madrid vs Benfica por la última fecha de la Champions League. 

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa buscarán no caer de la tercera posición, por lo que lucharán por una victoria que asegure dicho puesto. Por su parte, el conjunto portugués, que no ha tenido un buen rendimiento en la competición, se está quedando fuera, por lo que un triunfo podría avivar la poca esperanza que les queda de avanzar a los playoffs.

PUEDES VER: Alianza Lima definió su último fichaje: le arrebataría su capitán a Colo-Colo, Esteban Pavez, reconocido volante chileno

lr.pe

¿A qué hora Real Madrid vs Benfica?

En suelo peruano, el choque entre Real Madrid vs Benfica por la fecha 8 de la Champions League empezará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, revisa la guía de horarios.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.

Canales para ver Real Madrid vs Benfica por Champions League hoy

  • Argentina: Fox Sports y Disney Plus
  • Bolivia: ESPN y Disney Plus
  • Brasil: TNT Sports, MAX, Sky Plus y Vivo Play
  • Colombia: ESPN 2 y Disney Plus
  • Chile: ESPN Premium y Disney Plus
  • Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus
  • Perú: ESPN 2 y Disney Plus
  • Paraguay: ESPN y Disney Plus
  • Uruguay: ESPN y Disney Plus
  • Venezuela: ESPN 2 y Disney Plus
  • México: Fox ONE
  • Centroamérica: ESPN y Disney Plus
  • Estados Unidos: Unimás

¿Cómo ver Real Madrid vs Benfica por internet gratis?

Puedes seguir la transmisión del partido entre Real Madrid y Benfica a través de la cobertura online y gratuita que La República Deportes ofrecerá. Aquí encontrarás el minuto a minuto, videos de los goles y todas las incidencias del encuentro.

PUEDES VER: Oliver Sonne jugará al lado de Joao Grimaldo en Sparta Praga: deja la Premier League tras ser 'borrado' por DT del Burnley

lr.pe

Posibles alineaciones de Real Madrid vs Benfica

  • Real Madrid: Courtois, Carreras,Huijsen, Asencio, Valverde, Bellingham, Tchouaméni, Guller, Vinicius, Mbappé, Mastantuono.
  • Benfica: Trubin, Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl, Barreiro, Barrenechea, Aursnes, Sudakov, Prestianni, Pavlidis

Pronósticos para el Real Madrid vs Benfica

Las principales casas de apuestas dan como ganador el Real Madrid, mientras que el Benfica se presenta como el eslabón más débil.

  • Betsson: Benfica gana (4.45), empate (4.35), gana Real Madrid (1.72)
  • Betano.pe: Benfica gana (4.45), empate (4.40), gana Real Madrid (1.75)
  • bet365: Benfica gana (4.33), empate (4.20), gana Real Madrid (1.70)
  • 1xBet: Benfica gana (4.57), empate (4.47), gana Real Madrid (1.75)
