Real Madrid vs Benfica EN VIVO HOY por la última fecha de la Champions League: ¿a qué hora y como ver el partido?

El partido del Real Madrid vs Benfica por la Champions League iniciará a las 3.00 p. m. (hora peruana).

Real Madrid vs Benfica podrá verse por la señal de ESPN en algunos países de Sudamérica y por la plataforma Disney Plus .

El equipo merengue jugará en condición de visita ante las águilas. Foto: composición de LR/Real Madrid/SL Benfica

Real Madrid vs Benfica EN VIVO y DIRECTO por la última jornada de la Champions League 2025-26. El encuentro entre Casa Blanca y los lusos se podrá seguir desde las 3.00 p.m. (hora peruana) en el Estadio da Luz. Para ver la transmisión del encuentro lo podrás hacer vía ESPN y Disney Plus en Sudamérica. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa buscarán no caer de la tercera posición, por lo que lucharán por una victoria que asegure dicho puesto. Por su parte, el conjunto portugués, que no ha tenido un buen rendimiento en la competición, se está quedando fuera, por lo que un triunfo podría avivar la poca esperanza que les queda de avanzar a los playoffs.

¿A qué hora Real Madrid vs Benfica?

En suelo peruano, el choque entre Real Madrid vs Benfica por la fecha 8 de la Champions League empezará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, revisa la guía de horarios.

México: 2.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

Canales para ver Real Madrid vs Benfica por Champions League hoy

Argentina: Fox Sports y Disney Plus

Bolivia: ESPN y Disney Plus

Brasil: TNT Sports, MAX, Sky Plus y Vivo Play

Colombia: ESPN 2 y Disney Plus

Chile: ESPN Premium y Disney Plus

Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus

Perú: ESPN 2 y Disney Plus

Paraguay: ESPN y Disney Plus

Uruguay: ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN 2 y Disney Plus

México: Fox ONE

Centroamérica: ESPN y Disney Plus

Estados Unidos: Unimás

¿Cómo ver Real Madrid vs Benfica por internet gratis?

Puedes seguir la transmisión del partido entre Real Madrid y Benfica a través de la cobertura online y gratuita que La República Deportes ofrecerá. Aquí encontrarás el minuto a minuto, videos de los goles y todas las incidencias del encuentro.

Posibles alineaciones de Real Madrid vs Benfica

Real Madrid: Courtois, Carreras,Huijsen, Asencio, Valverde, Bellingham, Tchouaméni, Guller, Vinicius, Mbappé, Mastantuono.

Benfica: Trubin, Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl, Barreiro, Barrenechea, Aursnes, Sudakov, Prestianni, Pavlidis

Pronósticos para el Real Madrid vs Benfica

Las principales casas de apuestas dan como ganador el Real Madrid, mientras que el Benfica se presenta como el eslabón más débil.