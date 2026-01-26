HOYSuscripcion LR Focus

Canal confirmado de Real Madrid contra Benfica por Champions League en la última fecha de la fase de liga

El equipo merengue irá por la clasificación a octavos de final en el Estádio da Luz, donde se reencontrará con un José Mourinho que necesita el triunfo para meter a las águilas en playoffs.

José Mourinho ganó algunos títulos con el club español, pero su gran deuda fue en la Champions League. Foto: composición de Real Madrid/SL Benfica
José Mourinho ganó algunos títulos con el club español, pero su gran deuda fue en la Champions League. Foto: composición de Real Madrid/SL Benfica

Real Madrid cerrará su participación en la fase de liga de la Champions League 2025-26 con un juego en condición de visita ante Benfica. Los merengues están en zona de clasificación directa a octavos de final, pero necesitan la victoria para no comprometer su pase a dicha instancia del torneo.

Este cotejo significará el reencuentro entre el club blanco y el DT José Mourinho, hoy al mando de las águilas. El polémico estratega portugués buscará gestar un milagro, pues necesita ganarle a su exequipo para meter a su actual escuadra en zona de playoffs, aunque también depende de otros resultados.

¿En qué canal ver Real Madrid contra Benfica?

En territorio sudamericano, la transmisión del cruce entre madrileños y lisboetas estará a cargo de la cadena ESPN, a través de su señal principal y secundaria (dependiendo del país).

  • Argentina: Fox Sports
  • Bolivia: ESPN 2
  • Brasil: TNT, Sport TV 5
  • Chile: ESPN Premium
  • Colombia: ESPN
  • Costa Rica: ESPN
  • Ecuador: ESPN
  • México: FOX One
  • Paraguay: ESPN 2
  • Perú: ESPN 2
  • Uruguay: ESPN 2
  • Venezuela: ESPN
  • Estados Unidos: Unimás
  • España: M+ Liga de Campeones,M+ Liga de Campeones 6, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1 y LaLiga TV Bar.

¿Cómo ver Real Madrid contra Benfica por internet?

En Sudamérica, la transmisión en línea de este compromiso estará a cargo de la plataforma Disney Plus, a través de su plan Premium. El servicio de streaming tiene los derechos de toda la programación deportiva de ESPN.

¿Cuándo juega Real Madrid contra Benfica y a qué hora ver?

El partido entre Real Madrid y Benfica se disputará este miércoles 28 de enero, en el Estádio da Luz de Lisboa (Portugal). La hora de inicio del cotejo varía dependiendo del país.

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos: 12.00 p. m. (PST), 3.00 p. m. (ET)
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.
