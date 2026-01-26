José Mourinho ganó algunos títulos con el club español, pero su gran deuda fue en la Champions League. Foto: composición de Real Madrid/SL Benfica

José Mourinho ganó algunos títulos con el club español, pero su gran deuda fue en la Champions League. Foto: composición de Real Madrid/SL Benfica

Real Madrid cerrará su participación en la fase de liga de la Champions League 2025-26 con un juego en condición de visita ante Benfica. Los merengues están en zona de clasificación directa a octavos de final, pero necesitan la victoria para no comprometer su pase a dicha instancia del torneo.

Este cotejo significará el reencuentro entre el club blanco y el DT José Mourinho, hoy al mando de las águilas. El polémico estratega portugués buscará gestar un milagro, pues necesita ganarle a su exequipo para meter a su actual escuadra en zona de playoffs, aunque también depende de otros resultados.

¿En qué canal ver Real Madrid contra Benfica?

En territorio sudamericano, la transmisión del cruce entre madrileños y lisboetas estará a cargo de la cadena ESPN, a través de su señal principal y secundaria (dependiendo del país).

Argentina: Fox Sports

Bolivia: ESPN 2

Brasil: TNT, Sport TV 5

Chile: ESPN Premium

Colombia: ESPN

Costa Rica: ESPN

Ecuador: ESPN

México: FOX One

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Unimás

España: M+ Liga de Campeones,M+ Liga de Campeones 6, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1 y LaLiga TV Bar.

¿Cómo ver Real Madrid contra Benfica por internet?

En Sudamérica, la transmisión en línea de este compromiso estará a cargo de la plataforma Disney Plus, a través de su plan Premium. El servicio de streaming tiene los derechos de toda la programación deportiva de ESPN.

¿Cuándo juega Real Madrid contra Benfica y a qué hora ver?

El partido entre Real Madrid y Benfica se disputará este miércoles 28 de enero, en el Estádio da Luz de Lisboa (Portugal). La hora de inicio del cotejo varía dependiendo del país.