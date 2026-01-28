Anatoliy Trubin se convirtió en el héroe en el Estadio Da Luz tras asegurar el pase a los playoffs del Benfica. Tras una pelota parada ejecutada por el noruego Fredrik Aursnes, el portero de 24 años logró conectar el balón con la cabeza para poner el 4-2 frente al Real Madrid y así clasificar a su equipo a la siguiente fase de la Champions League. Con esta gran victoria ante el Madrid, 'Las Águilas' ascendieron al puesto 24 de la tabla de posiciones de la Champions, para así ocupar la última plaza que los llevará a los dieciseisavos de final.

Por su parte, los españoles, que se encontraban en el tercer puesto, descendieron drásticamente y cayeron a la novena posición. Mientras que su eterno rival, el FC Barcelona, con la victoria ante Copenhague por 4-1, pasó directamente a octavos de final, ubicándose en la quinta posición.

Así fue el gol de Anatoliy Trubin al Real Madrid

Se jugaba el minuto 98 cuando, tras una falta cometida, el centrocampista Aursnes se dispuso a patear la última jugada del encuentro, por lo que el portero de 24 años decidió subir al área chica del Real Madrid, ya que solo faltaba un gol para meterse a la siguiente ronda. Tras enviar el balón a la zona peligrosa de los blancos, el guardameta, con sus 1.99 de estatura, conectó de cabeza para darle este ansiado pase al conjunto portugués.

Benfica paso a la siguiente fase. Foto: Champions League

¿Qué clubes clasificaron a los octavos de final de la Champions League?

Los equipos que aseguraron su clasificación a octavos de final son los siguientes:

Arsenal

Bayern Múnich

Liverpool

Tottenham Hotspur

Barcelona

Chelsea

Sporting CP

Manchester City.

Por su parte, los clubes que no lograron clasificar de manera directa deberán definir su futuro en los dieciseisavos de final.