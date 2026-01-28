HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: EL 'MONSTRUO' ES ENTREGADO A LAS AUTORIDADES PERUANAS | 28 de enero 2026

Deportes

Arquero del Benfica se volvió héroe ante Real Madrid: marcó gol de último minuto y metió a su equipo en playoffs de Champions League

El portero de 24 años logró conectar el gran centro de su compañero Fredrik Aursnes para poner el 4-2 en el marcador y darle una gran victoria al Benfica.

Anatoly Trubin marcó de cabeza el 4-2 de Benfica ante Real Madrid. Foto: Champions League
Anatoly Trubin marcó de cabeza el 4-2 de Benfica ante Real Madrid. Foto: Champions League

Anatoliy Trubin se convirtió en el héroe en el Estadio Da Luz tras asegurar el pase a los playoffs del Benfica. Tras una pelota parada ejecutada por el noruego Fredrik Aursnes, el portero de 24 años logró conectar el balón con la cabeza para poner el 4-2 frente al Real Madrid y así clasificar a su equipo a la siguiente fase de la Champions League. Con esta gran victoria ante el Madrid, 'Las Águilas' ascendieron al puesto 24 de la tabla de posiciones de la Champions, para así ocupar la última plaza que los llevará a los dieciseisavos de final.

Por su parte, los españoles, que se encontraban en el tercer puesto, descendieron drásticamente y cayeron a la novena posición. Mientras que su eterno rival, el FC Barcelona, con la victoria ante Copenhague por 4-1, pasó directamente a octavos de final, ubicándose en la quinta posición.

PUEDES VER: Equipos clasificados a octavos de final de la Champions League 2025/2026: resultados y tabla de posiciones de la competición

lr.pe

Así fue el gol de Anatoliy Trubin al Real Madrid

Se jugaba el minuto 98 cuando, tras una falta cometida, el centrocampista Aursnes se dispuso a patear la última jugada del encuentro, por lo que el portero de 24 años decidió subir al área chica del Real Madrid, ya que solo faltaba un gol para meterse a la siguiente ronda. Tras enviar el balón a la zona peligrosa de los blancos, el guardameta, con sus 1.99 de estatura, conectó de cabeza para darle este ansiado pase al conjunto portugués.

Benfica paso a la siguiente fase. Foto: Champions League

Benfica paso a la siguiente fase. Foto: Champions League

PUEDES VER: Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: "Existen numerosas constancias"

lr.pe

¿Qué clubes clasificaron a los octavos de final de la Champions League?

Los equipos que aseguraron su clasificación a octavos de final son los siguientes:

  • Arsenal
  • Bayern Múnich
  • Liverpool
  • Tottenham Hotspur
  • Barcelona
  • Chelsea
  • Sporting CP
  • Manchester City.

Por su parte, los clubes que no lograron clasificar de manera directa deberán definir su futuro en los dieciseisavos de final.

  • Real Madrid
  • Inter
  • PSG
  • Newcastle United
  • Juventus
  • Atlético de Madrid
  • Atalanta
  • Bayer Leverkusen
  • Borussia Dortmund
  • Olympiacos
  • Club Brujas
  • Galatasaray
  • Mónaco
  • Qarabag
  • Bodo/Glimt
  • Benfica
Notas relacionadas
Real Madrid vivió una pesadilla en Lisboa: perdió ante Benfica y quedó fuera de octavos de final en Champions League

Real Madrid vivió una pesadilla en Lisboa: perdió ante Benfica y quedó fuera de octavos de final en Champions League

LEER MÁS
Equipos clasificados a octavos de final de la Champions League 2025/2026: resultados y tabla de posiciones de la competición

Equipos clasificados a octavos de final de la Champions League 2025/2026: resultados y tabla de posiciones de la competición

LEER MÁS
Barcelona se lució en casa: derrotó 4-1 a Copenhague y avanzó a los octavos de la Champions League 2026

Barcelona se lució en casa: derrotó 4-1 a Copenhague y avanzó a los octavos de la Champions League 2026

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Equipos clasificados a octavos de final de la Champions League 2025/2026: resultados y tabla de posiciones de la competición

Equipos clasificados a octavos de final de la Champions League 2025/2026: resultados y tabla de posiciones de la competición

LEER MÁS
Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: "Existen numerosas constancias"

Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: "Existen numerosas constancias"

LEER MÁS
Real Madrid vivió una pesadilla en Lisboa: perdió ante Benfica y y no clasificó a octavos de final en Champions League

Real Madrid vivió una pesadilla en Lisboa: perdió ante Benfica y y no clasificó a octavos de final en Champions League

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arquero del Benfica se volvió héroe ante Real Madrid: marcó gol de último minuto y metió a su equipo en playoffs de Champions League

Real Madrid vivió una pesadilla en Lisboa: perdió ante Benfica y quedó fuera de octavos de final en Champions League

Minedu destina S/295 millones para mejorar colegios públicos de cara al inicio escolar 2026

Deportes

Real Madrid vivió una pesadilla en Lisboa: perdió ante Benfica y quedó fuera de octavos de final en Champions League

Programación de la Liga Peruana de Vóley 2026: días y horarios de los partidos por la fecha 4

Equipos clasificados a octavos de final de la Champions League 2025/2026: resultados y tabla de posiciones de la competición

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Renovación Popular realizó pintas en muros a favor de Rafael López Aliaga sin autorización, alerta JEE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025