HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Real Madrid vs Benfica por la última jornada de la Champions
EN VIVO | Real Madrid vs Benfica por la última jornada de la Champions     EN VIVO | Real Madrid vs Benfica por la última jornada de la Champions     EN VIVO | Real Madrid vs Benfica por la última jornada de la Champions     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: EL 'MONSTRUO' ES ENTREGADO A LAS AUTORIDADES PERUANAS | 28 de enero 2026

Deportes

Equipos clasificados a octavos de final de la Champions League 2025/2026: resultados y tabla de posiciones de la competición

La fase de liga en la Champions League culminó y estos son los equipos que ya tienen su boleto para los octavos de final y a los playoffs del torneo europeo.

Estos son los equipos clasificados a los octavos de final de la Champions League. Foto: Champions League
Estos son los equipos clasificados a los octavos de final de la Champions League. Foto: Champions League

Ya se conocen a los clasificados a la siguiente fase de la Champions League. Hoy, miércoles 28 de enero, se jugó de manera simultánea la última fecha de la fase de liga en el torneo europeo. Con los resultados, ya se tienen oficialmente a los equipos que continuarán en la búsqueda del título. Arsenal culminó en lo más alto de la tabla, mientras que Bayern Múnich quedó en la segunda posición. Destaca la presencia de Barcelona, quien pudo lograr su clasificación.

Los dieciséis equipos que no pudieron culminar entre los ocho primeros, tendrán la oportunidad de enfrentarse entre sí, en los playoffs para conocer quiénes se mantienen en la Champions League. Equipos históricos como Real Madrid, Inter y Atlético de Madrid, tendrán que jugar una llave extra para continuar en la competición europea.

PUEDES VER: Arquero del Benfica fue héroe ante el Madrid: marcó gol de último minuto y metió a su club en playoffs de Champions

lr.pe

¿Qué clubes clasificaron a los octavos de final de la Champions League?

Los equipos que aseguraron su clasificación directa a los octavos de final son los siguientes:

  • Arsenal
  • Bayern Múnich
  • Liverpool
  • Tottenham Hotspur
  • Barcelona
  • Chelsea
  • Sporting CP
  • Manchester City.

Por otro lado, estos son los 16 clubes que tendrán que disputar la ronda previa (playoffs).

  • Real Madrid
  • Inter
  • PSG
  • Newcastle United
  • Juventus
  • Atlético de Madrid
  • Atalanta
  • Bayer Leverkusen
  • Borussia Dortmund
  • Olympiacos
  • Club Brujas
  • Galatasaray
  • Mónaco
  • Qarabag
  • Bodo/Glimt
  • Benfica.

Resultados de la última fecha de la Champions League

Estos fueron los resultados de la fecha 8 en la fase de liga de la Champions League:

larepublica.pe

PUEDES VER: Programación de la Liga Peruana de Vóley 2026: días y horarios de los partidos por la fecha 4

lr.pe

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Champions League?

La fase de playoffs, el cual es un repechaje entre los clubes que no clasificaron a los octavos de final, se jugará a partir del 17 de febrero con los partidos de ida, mientras que los encuentros de vuelta, se desarrollarán entre el 24 y 25 del mismo mes.

En cuanto a los octavos de final, tendrá inicio en el mes de marzo. Se espera que entre el 10 y 11 marzo se jueguen los encuentros de ida, mientras que la siguiente semana, entre el 17 y 18 de marzo, se definan las llaves en los partidos de vuelta.

Notas relacionadas
Real Madrid vs Benfica EN VIVO vía ESPN HOY por la última fecha de la Champions League: ¡empata Schjelderup!

Real Madrid vs Benfica EN VIVO vía ESPN HOY por la última fecha de la Champions League: ¡empata Schjelderup!

LEER MÁS
Partido Barcelona vs Copenhague EN VIVO vía ESPN por la última fecha de la Champions League 2026

Partido Barcelona vs Copenhague EN VIVO vía ESPN por la última fecha de la Champions League 2026

LEER MÁS
Partidos de hoy en la Champions League: tabla de posiciones, clasificados y resultados de la fecha 8

Partidos de hoy en la Champions League: tabla de posiciones, clasificados y resultados de la fecha 8

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: "Existen numerosas constancias"

Abogado de joven que denunció a Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña revela nuevos detalles: "Existen numerosas constancias"

LEER MÁS
Real Madrid vivió una pesadilla en Lisboa: perdió ante Benfica y y no clasificó a octavos de final en Champions League

Real Madrid vivió una pesadilla en Lisboa: perdió ante Benfica y y no clasificó a octavos de final en Champions League

LEER MÁS
Arquero del Benfica se volvió héroe ante Real Madrid: marcó gol de último minuto y metió a su equipo en playoffs de Champions League

Arquero del Benfica se volvió héroe ante Real Madrid: marcó gol de último minuto y metió a su equipo en playoffs de Champions League

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alineaciones Olimpia vs 2 de Mayo EN VIVO HOY vía Tigo Sports por el Torneo Apertura de Paraguay

Precisiones sobre incautación de municiones en Tumbes

Resultados Beca 18 2026: ¿cuándo se conocerá la lista de preseleccionados?

Deportes

Alineaciones Olimpia vs 2 de Mayo EN VIVO HOY vía Tigo Sports por el Torneo Apertura de Paraguay

Arquero del Benfica se volvió héroe ante Real Madrid: marcó gol de último minuto y metió a su equipo en playoffs de Champions League

Real Madrid vivió una pesadilla en Lisboa: perdió ante Benfica y y no clasificó a octavos de final en Champions League

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Renovación Popular realizó pintas en muros a favor de Rafael López Aliaga sin autorización, alerta JEE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025