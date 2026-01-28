Estos son los equipos clasificados a los octavos de final de la Champions League. Foto: Champions League

Estos son los equipos clasificados a los octavos de final de la Champions League. Foto: Champions League

Ya se conocen a los clasificados a la siguiente fase de la Champions League. Hoy, miércoles 28 de enero, se jugó de manera simultánea la última fecha de la fase de liga en el torneo europeo. Con los resultados, ya se tienen oficialmente a los equipos que continuarán en la búsqueda del título. Arsenal culminó en lo más alto de la tabla, mientras que Bayern Múnich quedó en la segunda posición. Destaca la presencia de Barcelona, quien pudo lograr su clasificación.

Los dieciséis equipos que no pudieron culminar entre los ocho primeros, tendrán la oportunidad de enfrentarse entre sí, en los playoffs para conocer quiénes se mantienen en la Champions League. Equipos históricos como Real Madrid, Inter y Atlético de Madrid, tendrán que jugar una llave extra para continuar en la competición europea.

¿Qué clubes clasificaron a los octavos de final de la Champions League?

Los equipos que aseguraron su clasificación directa a los octavos de final son los siguientes:

Arsenal

Bayern Múnich

Liverpool

Tottenham Hotspur

Barcelona

Chelsea

Sporting CP

Manchester City.

Por otro lado, estos son los 16 clubes que tendrán que disputar la ronda previa (playoffs).

Real Madrid

Inter

PSG

Newcastle United

Juventus

Atlético de Madrid

Atalanta

Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund

Olympiacos

Club Brujas

Galatasaray

Mónaco

Qarabag

Bodo/Glimt

Benfica.

Resultados de la última fecha de la Champions League

Estos fueron los resultados de la fecha 8 en la fase de liga de la Champions League:

¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Champions League?

La fase de playoffs, el cual es un repechaje entre los clubes que no clasificaron a los octavos de final, se jugará a partir del 17 de febrero con los partidos de ida, mientras que los encuentros de vuelta, se desarrollarán entre el 24 y 25 del mismo mes.

En cuanto a los octavos de final, tendrá inicio en el mes de marzo. Se espera que entre el 10 y 11 marzo se jueguen los encuentros de ida, mientras que la siguiente semana, entre el 17 y 18 de marzo, se definan las llaves en los partidos de vuelta.