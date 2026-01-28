Equipos clasificados a octavos de final de la Champions League 2025/2026: resultados y tabla de posiciones de la competición
La fase de liga en la Champions League culminó y estos son los equipos que ya tienen su boleto para los octavos de final y a los playoffs del torneo europeo.
- Real Madrid vs Benfica EN VIVO vía ESPN HOY por la última fecha de la Champions League: ¡empata Schjelderup!
- Partidos de hoy en la Champions League: tabla de posiciones, clasificados y resultados de la fecha 8
Ya se conocen a los clasificados a la siguiente fase de la Champions League. Hoy, miércoles 28 de enero, se jugó de manera simultánea la última fecha de la fase de liga en el torneo europeo. Con los resultados, ya se tienen oficialmente a los equipos que continuarán en la búsqueda del título. Arsenal culminó en lo más alto de la tabla, mientras que Bayern Múnich quedó en la segunda posición. Destaca la presencia de Barcelona, quien pudo lograr su clasificación.
Los dieciséis equipos que no pudieron culminar entre los ocho primeros, tendrán la oportunidad de enfrentarse entre sí, en los playoffs para conocer quiénes se mantienen en la Champions League. Equipos históricos como Real Madrid, Inter y Atlético de Madrid, tendrán que jugar una llave extra para continuar en la competición europea.
PUEDES VER: Arquero del Benfica fue héroe ante el Madrid: marcó gol de último minuto y metió a su club en playoffs de Champions
¿Qué clubes clasificaron a los octavos de final de la Champions League?
Los equipos que aseguraron su clasificación directa a los octavos de final son los siguientes:
- Arsenal
- Bayern Múnich
- Liverpool
- Tottenham Hotspur
- Barcelona
- Chelsea
- Sporting CP
- Manchester City.
Por otro lado, estos son los 16 clubes que tendrán que disputar la ronda previa (playoffs).
- Real Madrid
- Inter
- PSG
- Newcastle United
- Juventus
- Atlético de Madrid
- Atalanta
- Bayer Leverkusen
- Borussia Dortmund
- Olympiacos
- Club Brujas
- Galatasaray
- Mónaco
- Qarabag
- Bodo/Glimt
- Benfica.
Resultados de la última fecha de la Champions League
Estos fueron los resultados de la fecha 8 en la fase de liga de la Champions League:
PUEDES VER: Programación de la Liga Peruana de Vóley 2026: días y horarios de los partidos por la fecha 4
¿Cuándo se juegan los octavos de final de la Champions League?
La fase de playoffs, el cual es un repechaje entre los clubes que no clasificaron a los octavos de final, se jugará a partir del 17 de febrero con los partidos de ida, mientras que los encuentros de vuelta, se desarrollarán entre el 24 y 25 del mismo mes.
En cuanto a los octavos de final, tendrá inicio en el mes de marzo. Se espera que entre el 10 y 11 marzo se jueguen los encuentros de ida, mientras que la siguiente semana, entre el 17 y 18 de marzo, se definan las llaves en los partidos de vuelta.