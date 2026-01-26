HOYSuscripcion LR Focus

Champions League: tabla de posiciones y partidos de la última fecha de la Liga de Campeones

¡Se definen los clasificados! Revisa la programación completa y todos los canales para ver la octava jornada de la fase liga de la UEFA Champions League.

Los partidos de la última fecha de la Champions League se jugarán solo el miércoles 28 de enero. Foto: Twitter/BR Football
Los partidos de la última fecha de la Champions League se jugarán solo el miércoles 28 de enero. Foto: Twitter/BR Football

La Champions League promete regalarnos grandes emociones en la última jornada de la fase liga. Clubes como Barcelona, Real Madrid, PSG y Chelsea no tienen margen de error en esta y se encuentran en la obligación de ganar para obtener el boleto directo a octavos de final. Revisa la programación completa de partidos.

Por otra parte, la octava fecha del certamen europeo permitirá conocer a los equipos que acudirán al repechaje y tendrán que afrontar una ronda eliminatoria.

lr.pe

Partidos de la última fecha de la Champions League

Debido a que casi todos los equipos pelean por seguir en la competición, la organización determinó que los partidos de la última fecha de la Liga de Campeones se disputen este miércoles 28 de enero en simultáneo.

  • Benfica vs Real Madrid
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • PSV vs Bayern Múnich
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN 2
  • Atlético Madrid vs Bodo Glimt
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN 3
  • Liverpool vs Qarabag
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN 4
  • Barcelona vs Copenhague
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN 5
  • Arsenal vs Kairat Almaty
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN 6
  • Borussia Dortmund vs Inter
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN 7
  • Napoli vs Chelsea
  • Hora:3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Manchester City vs Galatasaray
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • PSG vs Newcastle
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Athletic Bilbao vs Sporting Lisboa
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Frankfurt vs Tottenham
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disneyb Plus
  • Unión Saint Gilloise vs Atalanta
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • AS Mónaco vs Juventus
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Brujas vs Olympique Marsella
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Bayer Leverkusen vs Villarreal
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Ajax vs Olympiacos
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus
  • Pafos vs Slavia Praga
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus.

¿Dónde ver los partidos de la Champions League?

La octava jornada de la Champions League se transmitirá por los diferentes canales de ESPN y, en streaming, a través de Disney+ en Sudamérica (en Argentina, algunos juegos irán por la cadena Fox Sports). Además, todos los detalles de esta competición se pueden seguir en La República Deportes.

Canales para ver los partidos de la Champions League. Foto: Twitter/Puntaje Ideal

Canales para ver los partidos de la Champions League. Foto: Twitter/Puntaje Ideal

Tabla de posiciones de la Champions League

Solo 4 equipos ya no cuentan con opciones de clasificar al repechaje de la Champions League. Así marcha la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones previo a la última fecha de la Liga de Campeones. Foto: UEFA

Tabla de posiciones previo a la última fecha de la Liga de Campeones. Foto: UEFA

Clasificados a octavos de final de la Champions League

Hasta el momento, solo Arsenal de Inglaterra y Bayern Múnich de Alemania aseguraron su paseje a octavos de final de la UEFA Champions League.

