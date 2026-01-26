Champions League: tabla de posiciones y partidos de la última fecha de la Liga de Campeones

Los partidos de la última fecha de la Champions League se jugarán solo el miércoles 28 de enero. Foto: Twitter/BR Football

La Champions League promete regalarnos grandes emociones en la última jornada de la fase liga. Clubes como Barcelona, Real Madrid, PSG y Chelsea no tienen margen de error en esta y se encuentran en la obligación de ganar para obtener el boleto directo a octavos de final. Revisa la programación completa de partidos.

Por otra parte, la octava fecha del certamen europeo permitirá conocer a los equipos que acudirán al repechaje y tendrán que afrontar una ronda eliminatoria.

Partidos de la última fecha de la Champions League

Debido a que casi todos los equipos pelean por seguir en la competición, la organización determinó que los partidos de la última fecha de la Liga de Campeones se disputen este miércoles 28 de enero en simultáneo.

Benfica vs Real Madrid

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN

PSV vs Bayern Múnich

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN 2

Atlético Madrid vs Bodo Glimt

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN 3

Liverpool vs Qarabag

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN 4

Barcelona vs Copenhague

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN 5

Arsenal vs Kairat Almaty

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN 6

Borussia Dortmund vs Inter

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN 7

Napoli vs Chelsea

Hora:3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Manchester City vs Galatasaray

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

PSG vs Newcastle

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Athletic Bilbao vs Sporting Lisboa

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Frankfurt vs Tottenham

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disneyb Plus

Unión Saint Gilloise vs Atalanta

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

AS Mónaco vs Juventus

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Brujas vs Olympique Marsella

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Bayer Leverkusen vs Villarreal

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Ajax vs Olympiacos

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus

Pafos vs Slavia Praga

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus.

¿Dónde ver los partidos de la Champions League?

La octava jornada de la Champions League se transmitirá por los diferentes canales de ESPN y, en streaming, a través de Disney+ en Sudamérica (en Argentina, algunos juegos irán por la cadena Fox Sports). Además, todos los detalles de esta competición se pueden seguir en La República Deportes.

Canales para ver los partidos de la Champions League. Foto: Twitter/Puntaje Ideal

Tabla de posiciones de la Champions League

Solo 4 equipos ya no cuentan con opciones de clasificar al repechaje de la Champions League. Así marcha la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones previo a la última fecha de la Liga de Campeones. Foto: UEFA

Clasificados a octavos de final de la Champions League

Hasta el momento, solo Arsenal de Inglaterra y Bayern Múnich de Alemania aseguraron su paseje a octavos de final de la UEFA Champions League.