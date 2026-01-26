PSG vs Newcastle: fecha, hora y canal del partidazo por la fecha 8 de la Champions League

Ambos clubes tienen 13 puntos en la tabla de la Champions League. Foto: composición de LR/PSG/Newcastle United

Ambos clubes tienen 13 puntos en la tabla de la Champions League. Foto: composición de LR/PSG/Newcastle United

PSG tenía la oportunidad de prácticamente asegurar su pase a octavos de final de la Champions League 2025-26, pero sufrió una derrota agónica ante el Sporting de Lisboa en su último partido. Este tropiezo podría costarle caro a los parisinos, que ahora deberán enfrentar en condición de locales a un Newcastle decidido a dar el golpe.

Ambos clubes llegan a este cruce con 13 puntos y ubicados entre los 8 primeros de la tabla de posiciones. El vencedor de su enfrentamiento tendrías buenas chances de seguir en el pelotón superior y avanzar a la siguiente ronda, mientras que el perdedor caerá sí o sí en zona de playoffs de repechaje. El empate, en tanto, perjudicará a los dos por igual.

¿Cuándo juega PSG vs Newcastle?

El partido entre PSG y Newcastle, por la octava y última jornada de la fase de liga en la UEFA Champions League 2025-26, se jugará el miércoles 28 de enero. El escenario de este cotejo será el estadio Parque de los Príncipes, ubicado en París.

Paris Saint-Germain y Newcastle se enfrentaron por última vez en la Champions League 2023-24. Foto: PSG

¿A qué hora juega PSG vs Newcastle?

En territorio peruano, el cruce entre parisinos y urracas se podrá seguir a partir de las 3.00 p. m. Para el resto de países, revisa la guía de horarios respectiva.

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos: 12.00 p. m. (PST), 3.00 p. m. (ET)

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver PSG vs Newcastle?

La transmisión de este cotejo estará a cargo de Disney Plus en Sudamérica (excepto Argentina).

Argentina: Flow Sports 2

Bolivia: Disney Plus

Brasil: Space, HBO Max

Chile: Disney Plus

Colombia: Disney Plus

Costa Rica: ESPN 5

Ecuador: Disney Plus

México: FOX

Paraguay: Disney Plus

Perú: Disney Plus

Uruguay: Disney Plus

Venezuela: Disney Plus

Estados Unidos: ViX Premium

España: Movistar+ Liga de Campeones.

Alineaciones probables de PSG vs Newcastle

Estos serían los equipos titulares de PSG y Newcastle para el partido de Champions League.

PSG : Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, Vitinha, Senny Mayulu; Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Desiré Doué.

: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, Vitinha, Senny Mayulu; Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Desiré Doué. Newcastle: Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Lewis Hall; Joe Willock, Sandro Tonali, Lewis Miley; Harvey Barnes, Yoane Wissa, Anthony Gordon.

Pronóstico de PSG vs Newcastle

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este encuentro. PSG es el claro favorito.