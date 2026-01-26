HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori lideran encuestas, Elio Riera en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Deportes

PSG vs Newcastle: fecha, hora y canal del partidazo por la fecha 8 de la Champions League

El vigente campeón de Europa recibe a las urracas en un choque decisivo por la clasificación directa a octavos de final. El perdedor podría caer a zona de repechaje.

Ambos clubes tienen 13 puntos en la tabla de la Champions League. Foto: composición de LR/PSG/Newcastle United
Ambos clubes tienen 13 puntos en la tabla de la Champions League. Foto: composición de LR/PSG/Newcastle United

PSG tenía la oportunidad de prácticamente asegurar su pase a octavos de final de la Champions League 2025-26, pero sufrió una derrota agónica ante el Sporting de Lisboa en su último partido. Este tropiezo podría costarle caro a los parisinos, que ahora deberán enfrentar en condición de locales a un Newcastle decidido a dar el golpe.

Ambos clubes llegan a este cruce con 13 puntos y ubicados entre los 8 primeros de la tabla de posiciones. El vencedor de su enfrentamiento tendrías buenas chances de seguir en el pelotón superior y avanzar a la siguiente ronda, mientras que el perdedor caerá sí o sí en zona de playoffs de repechaje. El empate, en tanto, perjudicará a los dos por igual.

PUEDES VER: Canal confirmado del Barcelona - Copenhague por la clasificación a octavos de final de la Champions League

lr.pe

¿Cuándo juega PSG vs Newcastle?

El partido entre PSG y Newcastle, por la octava y última jornada de la fase de liga en la UEFA Champions League 2025-26, se jugará el miércoles 28 de enero. El escenario de este cotejo será el estadio Parque de los Príncipes, ubicado en París.

Paris Saint-Germain y Newcastle se enfrentaron por última vez en la Champions League 2023-24. Foto: PSG

Paris Saint-Germain y Newcastle se enfrentaron por última vez en la Champions League 2023-24. Foto: PSG

¿A qué hora juega PSG vs Newcastle?

En territorio peruano, el cruce entre parisinos y urracas se podrá seguir a partir de las 3.00 p. m. Para el resto de países, revisa la guía de horarios respectiva.

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos: 12.00 p. m. (PST), 3.00 p. m. (ET)
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver PSG vs Newcastle?

La transmisión de este cotejo estará a cargo de Disney Plus en Sudamérica (excepto Argentina).

  • Argentina: Flow Sports 2
  • Bolivia: Disney Plus
  • Brasil: Space, HBO Max
  • Chile: Disney Plus
  • Colombia: Disney Plus
  • Costa Rica: ESPN 5
  • Ecuador: Disney Plus
  • México: FOX
  • Paraguay: Disney Plus
  • Perú: Disney Plus
  • Uruguay: Disney Plus
  • Venezuela: Disney Plus
  • Estados Unidos: ViX Premium
  • España: Movistar+ Liga de Campeones.

PUEDES VER: Bayern Múnich - PSV: fecha, hora y canal de TV para ver la última fecha de la fase de liga de la Champions League

lr.pe

Alineaciones probables de PSG vs Newcastle

Estos serían los equipos titulares de PSG y Newcastle para el partido de Champions League.

  • PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, Vitinha, Senny Mayulu; Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Desiré Doué.
  • Newcastle: Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Lewis Hall; Joe Willock, Sandro Tonali, Lewis Miley; Harvey Barnes, Yoane Wissa, Anthony Gordon.

Pronóstico de PSG vs Newcastle

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este encuentro. PSG es el claro favorito.

  • Betsson: gana PSG (1,52), empate (4,80), gana Newcastle (5,75)
  • Betano: gana PSG (1,55), empate (4,45), gana Newcastle (5,60)
  • Bet365: gana PSG (1,53), empate (4,50), gana Newcastle (5,50)
  • 1XBet: gana PSG (1,63), empate (4,83), gana Newcastle (5,18)
  • Coolbet: gana PSG (1,55), empate (4,75), gana Newcastle (6,00)
  • Doradobet: gana PSG (1,50), empate (4,75), gana Newcastle (5,75).
Notas relacionadas
Canal confirmado de Real Madrid contra Benfica por Champions League en la última fecha de la fase de liga

Canal confirmado de Real Madrid contra Benfica por Champions League en la última fecha de la fase de liga

LEER MÁS
Bayern Múnich - PSV: fecha, hora y canal de TV para ver la última fecha de la fase de liga de la Champions League

Bayern Múnich - PSV: fecha, hora y canal de TV para ver la última fecha de la fase de liga de la Champions League

LEER MÁS
Champions League: tabla de posiciones y partidos de la última fecha de la Liga de Campeones

Champions League: tabla de posiciones y partidos de la última fecha de la Liga de Campeones

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué pasó con Pedro Aquino en Alianza Lima? Revelan situación del jugador tras presunta participación en indisciplina

¿Qué pasó con Pedro Aquino en Alianza Lima? Revelan situación del jugador tras presunta participación en indisciplina

LEER MÁS
Revelan que Miguel Trauco estaría pensando a qué club llegar tras denuncia en su contra: "Ya sabe que a Alianza Lima no vuelve"

Revelan que Miguel Trauco estaría pensando a qué club llegar tras denuncia en su contra: "Ya sabe que a Alianza Lima no vuelve"

LEER MÁS
Movistar también transmitirá la Liga 1 2026, afirma Diego Rebagliati: "Hay acuerdo cerrado"

Movistar también transmitirá la Liga 1 2026, afirma Diego Rebagliati: "Hay acuerdo cerrado"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rosa María Palacios sobre Jerí: “Dudo que entregue su celular, salvo que ya esté arreglado”

Futuro de Patricia Chirinos en manos del JNE: evaluarán apelación de candidatura al Senado este miércoles 28

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Deportes

Alianza Lima vs LDU Quito: día, hora y precios de entradas para ver la Noche Blanquiazul Femenina 2026

Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias previo al inicio del Torneo Apertura del fútbol peruano

Bayern Múnich - PSV: fecha, hora y canal de TV para ver la última fecha de la fase de liga de la Champions League

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Rosa María Palacios sobre Jerí: “Dudo que entregue su celular, salvo que ya esté arreglado”

Futuro de Patricia Chirinos en manos del JNE: evaluarán apelación de candidatura al Senado este miércoles 28

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025