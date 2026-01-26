PSG vs Newcastle: fecha, hora y canal del partidazo por la fecha 8 de la Champions League
El vigente campeón de Europa recibe a las urracas en un choque decisivo por la clasificación directa a octavos de final. El perdedor podría caer a zona de repechaje.
PSG tenía la oportunidad de prácticamente asegurar su pase a octavos de final de la Champions League 2025-26, pero sufrió una derrota agónica ante el Sporting de Lisboa en su último partido. Este tropiezo podría costarle caro a los parisinos, que ahora deberán enfrentar en condición de locales a un Newcastle decidido a dar el golpe.
Ambos clubes llegan a este cruce con 13 puntos y ubicados entre los 8 primeros de la tabla de posiciones. El vencedor de su enfrentamiento tendrías buenas chances de seguir en el pelotón superior y avanzar a la siguiente ronda, mientras que el perdedor caerá sí o sí en zona de playoffs de repechaje. El empate, en tanto, perjudicará a los dos por igual.
¿Cuándo juega PSG vs Newcastle?
El partido entre PSG y Newcastle, por la octava y última jornada de la fase de liga en la UEFA Champions League 2025-26, se jugará el miércoles 28 de enero. El escenario de este cotejo será el estadio Parque de los Príncipes, ubicado en París.
¿A qué hora juega PSG vs Newcastle?
En territorio peruano, el cruce entre parisinos y urracas se podrá seguir a partir de las 3.00 p. m. Para el resto de países, revisa la guía de horarios respectiva.
- Costa Rica, México: 2.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
- Estados Unidos: 12.00 p. m. (PST), 3.00 p. m. (ET)
- Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver PSG vs Newcastle?
La transmisión de este cotejo estará a cargo de Disney Plus en Sudamérica (excepto Argentina).
- Argentina: Flow Sports 2
- Bolivia: Disney Plus
- Brasil: Space, HBO Max
- Chile: Disney Plus
- Colombia: Disney Plus
- Costa Rica: ESPN 5
- Ecuador: Disney Plus
- México: FOX
- Paraguay: Disney Plus
- Perú: Disney Plus
- Uruguay: Disney Plus
- Venezuela: Disney Plus
- Estados Unidos: ViX Premium
- España: Movistar+ Liga de Campeones.
Alineaciones probables de PSG vs Newcastle
Estos serían los equipos titulares de PSG y Newcastle para el partido de Champions League.
- PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, Vitinha, Senny Mayulu; Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Desiré Doué.
- Newcastle: Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Lewis Hall; Joe Willock, Sandro Tonali, Lewis Miley; Harvey Barnes, Yoane Wissa, Anthony Gordon.
Pronóstico de PSG vs Newcastle
Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este encuentro. PSG es el claro favorito.
- Betsson: gana PSG (1,52), empate (4,80), gana Newcastle (5,75)
- Betano: gana PSG (1,55), empate (4,45), gana Newcastle (5,60)
- Bet365: gana PSG (1,53), empate (4,50), gana Newcastle (5,50)
- 1XBet: gana PSG (1,63), empate (4,83), gana Newcastle (5,18)
- Coolbet: gana PSG (1,55), empate (4,75), gana Newcastle (6,00)
- Doradobet: gana PSG (1,50), empate (4,75), gana Newcastle (5,75).