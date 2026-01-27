Alianza Lima definió su último fichaje: le arrebataría su capitán a Colo-Colo, Esteban Pavez, reconocido volante chileno
El jugador de 35 años estaría próximo a vestir la camiseta de Alianza Lima para la temporada 2026, convirtiéndose así en el último refuerzo de los blanquiazules.
El mercado de fichajes en la Liga 1 se sigue moviendo. Se conoció que Alianza Lima estaría interesado en tener entre sus filas a Esteban Pavez, reconocido volante chileno para esta temporada 2026, donde también jugará la Copa Libertadores desde la fase previa. Pavez actualmente milita en Colo-Colo, donde es el capitán del ‘Cacique’.
El jugador de 35 años estaría por llegar al país para realizar los trámites correspondientes con los blanquiazules, esto según información del exjugador Diego Rebagliati, quien dio a conocer esta información vía X. El chileno es muy querido dentro de Colo-Colo, pues se formó como futbolista en dicha institución, haciendo la mayor parte de su carrera en Chile.
Alianza Lima iría por capitán de Colo-Colo
De concretarse este fichaje, Pavez sería el último refuerzo de los íntimos para el inicio de la temporada. Según Rebagliati, se espera que llegue a Lima esta misma noche.
"Esteban Pavez, volante de Colo Colo de 35 años sería el volante de contención que se sumaría a Alianza Lima. Esta noche podría estar llegando que Lima", escribió el panelista vía X.
¿Qué títulos ha ganado Esteban Pavez durante su carrera?
Campeón de Chile
- 2024: CSD Colo-Colo
- 2022: CSD Colo-Colo
- 2015: CSD Colo-Colo
- 2014: CSD Colo-Colo
- 2009: CSD Colo-Colo
Campeón de la Supercopa de Chile
- 23/24: CSD Colo-Colo
- 21/22: CSD Colo-Colo
Campeón de la Copa Chile
- 22/23: CSD Colo-Colo
- 15/16: CSD Colo-Colo
UAE League Cup
- 19/20: Al-Nasr SC (UAE)
¿En qué equipos ha jugador Esteban Pavez?
Pavez ha pasado por numerosos clubes. Sin embargo, la mayor parte de su carrera se ha desarrollado en su Chile.
- 21/22: Club Tijuana (México) → Colo-Colo (Chile)
- 20/21: Al-Nasr (Emiratos Árabes Unidos) → Club Tijuana (México)
- 19/20: Colo-Colo (Chile) → Al-Nasr (Emiratos Árabes Unidos)
- 18/19: Athletico-PR (Brasil) → Colo-Colo (Chile)
- 17/18: Colo-Colo (Chile) → Atlético-PR (Brasil)
- 12/13: Unión Temuco (Chile) → Colo-Colo (Chile)
- 11/12: Colo-Colo (Chile) → Unión Temuco (Chile)
- 11/12: San Marcos (Chile) → Colo-Colo (Chile)
- 10/11: Colo-Colo (Chile) → San Marcos (Chile)
- 10/11: Rangers (Chile) → Colo-Colo (Chile)
- 09/10: Colo-Colo (Chile) → Rangers (Chile)
- 09/10: Colo-Colo U21 (Chile) → Colo-Colo (Chile)