Alianza Lima definió su último fichaje: le arrebataría su capitán a Colo-Colo, Esteban Pavez, reconocido volante chileno

El jugador de 35 años estaría próximo a vestir la camiseta de Alianza Lima para la temporada 2026, convirtiéndose así en el último refuerzo de los blanquiazules.

Esteban Pavez fue campeón de Chile con Colo-Colo. Foto: composición LR/Instagram

El mercado de fichajes en la Liga 1 se sigue moviendo. Se conoció que Alianza Lima estaría interesado en tener entre sus filas a Esteban Pavez, reconocido volante chileno para esta temporada 2026, donde también jugará la Copa Libertadores desde la fase previa. Pavez actualmente milita en Colo-Colo, donde es el capitán del ‘Cacique’.

El jugador de 35 años estaría por llegar al país para realizar los trámites correspondientes con los blanquiazules, esto según información del exjugador Diego Rebagliati, quien dio a conocer esta información vía X. El chileno es muy querido dentro de Colo-Colo, pues se formó como futbolista en dicha institución, haciendo la mayor parte de su carrera en Chile.

PUEDES VER: Revelan que Alianza Lima podría jugar ante Barcelona o Al Nassr de Cristiano Ronaldo: "Este año"

lr.pe

Alianza Lima iría por capitán de Colo-Colo

larepublica.pe

De concretarse este fichaje, Pavez sería el último refuerzo de los íntimos para el inicio de la temporada. Según Rebagliati, se espera que llegue a Lima esta misma noche.

"Esteban Pavez, volante de Colo Colo de 35 años sería el volante de contención que se sumaría a Alianza Lima. Esta noche podría estar llegando que Lima", escribió el panelista vía X.

PUEDES VER: ¿Qué pasó con Pedro Aquino en Alianza Lima? Revelan situación del jugador tras presunta participación en indisciplina

lr.pe

¿Qué títulos ha ganado Esteban Pavez durante su carrera?

Campeón de Chile

  • 2024: CSD Colo-Colo
  • 2022: CSD Colo-Colo
  • 2015: CSD Colo-Colo
  • 2014: CSD Colo-Colo
  • 2009: CSD Colo-Colo

Campeón de la Supercopa de Chile

  • 23/24: CSD Colo-Colo
  • 21/22: CSD Colo-Colo

Campeón de la Copa Chile

  • 22/23: CSD Colo-Colo
  • 15/16: CSD Colo-Colo

UAE League Cup

  • 19/20: Al-Nasr SC (UAE)

¿En qué equipos ha jugador Esteban Pavez?

Pavez ha pasado por numerosos clubes. Sin embargo, la mayor parte de su carrera se ha desarrollado en su Chile.

  • 21/22: Club Tijuana (México) → Colo-Colo (Chile)
  • 20/21: Al-Nasr (Emiratos Árabes Unidos) → Club Tijuana (México)
  • 19/20: Colo-Colo (Chile) → Al-Nasr (Emiratos Árabes Unidos)
  • 18/19: Athletico-PR (Brasil) → Colo-Colo (Chile)
  • 17/18: Colo-Colo (Chile) → Atlético-PR (Brasil)
  • 12/13: Unión Temuco (Chile) → Colo-Colo (Chile)
  • 11/12: Colo-Colo (Chile) → Unión Temuco (Chile)
  • 11/12: San Marcos (Chile) → Colo-Colo (Chile)
  • 10/11: Colo-Colo (Chile) → San Marcos (Chile)
  • 10/11: Rangers (Chile) → Colo-Colo (Chile)
  • 09/10: Colo-Colo (Chile) → Rangers (Chile)
  • 09/10: Colo-Colo U21 (Chile) → Colo-Colo (Chile)
