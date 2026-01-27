Oliver Sonne y Joao Grimaldo apunta a formar parte de la selección peruana para las próximas Eliminatorias. Foto: composición LR/AFP/Sparta Praga

Oliver Sonne tiene todo listo para asumir un nuevo reto en su carrera profesional. A pesar de la expectativa presente por su llegada al Burnley de la Premier League, el lateral de la selección peruana contó con muy pocas oportunidades y su entrenador lo excluyó del primer equipo en los últimos meses. En medio de esta complicada situación, se pudo conocer que el popular 'Vikingo' decidió probar suerte en otro club.

De acuerdo al medio Tipsbladet de Dinamarca, el futolista de 25 años ya tiene un arregló con el Sparta Praga de República Checa, que acaba de fichar al peruano Joao Grimaldo.

Oliver Sonne será compañero de Joao Grimaldo

De acuerdo al citado medio, Oliver Sonne arribará al conjunto checo por lo que resta de la temporada. Asimismo, remarcaron que en la negociación "no se consignó una opción de compra".

"Oliver Sonne se incorpora al Sparta de Praga cedido por lo que resta de temporada. El Burnley y el gigante checo, que tiene como entrenador a Brian Priske, han llegado a un acuerdo para el traspaso. El lateral derecho danés-peruano, que ha sonado con posibilidades de fichar por el FC Copenhague, se someterá a reconocimiento médico mañana jueves", detallaron.

¿En qué clubes jugó Oliver Sonne?

Oliver Sonne logró dar el salto a la elite europea tras firmar por el Burnley de Premier League a finales del 2024. Su paso por el fútbol de Inglatera tuvo como saldo 2 goles en 15 partidos oficiales. Por otra parte, logró ser internacional con la camiseta de la selección peruana en los últimos meses.

HB Koge (Dinamarca)

Silkeborg (Dinamarca)

Burnley (Premier League)

¿Cuál es el actual valor de mercado de Oliver Sonne?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Oliver Sonne tiene un valor en el mercado de 4 millones de euros.