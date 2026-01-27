HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Oliver Sonne jugará al lado de Joao Grimaldo: el peruano deja la Premier League tras ser 'borrado' por DT del Burnley

El popular 'Vikingo' será prestado al Sparta de Praga de República Checa, club que hace poco anuncia el fichaje de Joao Grimaldo. Los peruanos harán dupla en el histórico club.

Oliver Sonne y Joao Grimaldo apunta a formar parte de la selección peruana para las próximas Eliminatorias. Foto: composición LR/AFP/Sparta Praga
Oliver Sonne y Joao Grimaldo apunta a formar parte de la selección peruana para las próximas Eliminatorias. Foto: composición LR/AFP/Sparta Praga

Oliver Sonne tiene todo listo para asumir un nuevo reto en su carrera profesional. A pesar de la expectativa presente por su llegada al Burnley de la Premier League, el lateral de la selección peruana contó con muy pocas oportunidades y su entrenador lo excluyó del primer equipo en los últimos meses. En medio de esta complicada situación, se pudo conocer que el popular 'Vikingo' decidió probar suerte en otro club.

De acuerdo al medio Tipsbladet de Dinamarca, el futolista de 25 años ya tiene un arregló con el Sparta Praga de República Checa, que acaba de fichar al peruano Joao Grimaldo.

PUEDES VER: Revelan que Miguel Trauco estaría pensando a qué club llegar tras denuncia en su contra: 'Ya sabe que a Alianza Lima no vuelve'

lr.pe

Oliver Sonne será compañero de Joao Grimaldo

De acuerdo al citado medio, Oliver Sonne arribará al conjunto checo por lo que resta de la temporada. Asimismo, remarcaron que en la negociación "no se consignó una opción de compra".

"Oliver Sonne se incorpora al Sparta de Praga cedido por lo que resta de temporada. El Burnley y el gigante checo, que tiene como entrenador a Brian Priske, han llegado a un acuerdo para el traspaso. El lateral derecho danés-peruano, que ha sonado con posibilidades de fichar por el FC Copenhague, se someterá a reconocimiento médico mañana jueves", detallaron.

Oliver Sonne anotó 2 goles durante su primera etapa en el Burnley. Foto: Twitter/Burnley

Oliver Sonne anotó 2 goles durante su primera etapa en el Burnley. Foto: Twitter/Burnley

PUEDES VER: Presidente de 2 de Mayo hace comparación bíblica para explicar que Alianza Lima es un club “todopoderoso”: 'Una lucha entre David y Goliat'

lr.pe

¿En qué clubes jugó Oliver Sonne?

Oliver Sonne logró dar el salto a la elite europea tras firmar por el Burnley de Premier League a finales del 2024. Su paso por el fútbol de Inglatera tuvo como saldo 2 goles en 15 partidos oficiales. Por otra parte, logró ser internacional con la camiseta de la selección peruana en los últimos meses.

  • HB Koge (Dinamarca)
  • Silkeborg (Dinamarca)
  • Burnley (Premier League)

¿Cuál es el actual valor de mercado de Oliver Sonne?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Oliver Sonne tiene un valor en el mercado de 4 millones de euros.

