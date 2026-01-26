HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Canal confirmado del Barcelona - Copenhagen por la clasificación a octavos de final de la Champions League

El peruano Marcos López buscará dar el golpe ante un Barcelona que dese clasificar de forma directa a octavos de final. Revisa cómo ver el partido de la Champions League.

Barcelona se ubica en el noveno lugar de la tabla de posiciones de la Champions League. Foto: composición LR/FC Barclona/Copenhagen

Barcelona no tiene margen de error en la última fecha de la fase liga de la Champions League. El equipo comandado por Hansi Flick recibirá en el Camp Nou al Copenhagen del peruano Marcos López. Los blaugranas necesitan ganar en su casas y esperar una serie de resultados para saber si logran la clasificación directa a octavos de final de la Champions League.

Debido a que son varios los equipos que buscarán seguir en la competición, los partidos de esta jornada se disputarán en simultáneo. Este será el canal para ve el compromiso del conjunto de Lamine Yamal y compañía.

lr.pe

¿En qué canal ver Barcelona ante Copenhagen?

Barcelona - Copenhagen, por la octava jornada de la Champions League, contará con la transmisión de ESPN 5 en Sudamérica. Asimismo, vía streaming podrás seguirlo por Disney Plus Premium con suscripción previa.

¿Cuándo juega Barcelona - Copenhagen?

El partido entre Barcelona - Copenhagen, por la penúltima fecha de la Champions League, se disputará este miércoles 28 de enero.

¿A qué hora juega Barcelona versus Copenhagen?

En territorio peruano, el compromiso entre Barcelona - Copenhagen por la fecha 8 de la Champions League 2025-2026 empezará a las 3.00 p. m. Aquí te dejamos una guía de horarios para cada país.

  • México: 2.00 P. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

lr.pe

¿Dónde ver Barcelona contra Copenhagen online?

Aparte de la plataforma Disney Plus Premium, también podrás seguirlo online y gratis por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Tabla de posiciones de la Champions League

Clubes como Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Manchester City e Inter pelearán en la última fecha por meterse a los octavos de final de la UEFA Champions League.

Tabla de posiciones previo a la última fecha de la Liga de Campeones. Foto: UEFA

