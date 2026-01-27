HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: Lo último del Perú y el mundo | 27 de enero 2026

Deportes

Periodistas chilenos elogian la gestión de la administración de Universitario de Deportes tras la transmisión de la 'Noche Crema': ''Sentí envidia''

Periodistas de TNT Sports Chile elogiaron la gestión del club 'merengue' y destacaron la calidad de su contenido audiovisual en sus respectivas transmisiones en vivo.

Periodistas chilenos elogiaron el buen trabajo de la administración de Universitario.
Periodistas chilenos elogiaron el buen trabajo de la administración de Universitario. | Foto: composición LR/TNT Sports Chile/Red Gol

Tras la contundente victoria por 3-0 frente a la Universidad de Chile en la tradicional ‘Noche Crema’, Universitario de Deportes cerró su pretemporada de la mejor manera, dejando una imagen sólida y convincente. El equipo dirigido por Javier Rabanal mostró un alto nivel colectivo, eficacia ofensiva y orden táctico, ilusionando a su hinchada de cara al inicio de la temporada oficial.

La noche de presentación de Universitario fue ampliamente destacada por periodistas de TNT Sports Chile, quienes no dudaron en elogiar el buen trabajo de la actual administración del conjunto ‘merengue’, así como la impecable organización mostrada por el club durante el evento.

PUEDES VER: Universitario aplastó en su presentación: derrotó 3-0 a la U. de Chile por la Noche Crema 2026

lr.pe

¿Qué dijeron los periodistas chilenos sobre la gestión de la actual administración de Universitario de Deportes?

Durante la transmisión en vivo del programa ‘No es para tanto’, los periodistas chilenos destacaron la forma en que viene siendo gestionada la actual administración de Universitario de Deportes, presidida por Franco Velazco. Además, elogiaron la calidad del contenido audiovisual que el club publica a diario en su canal de YouTube, así como la infraestructura del Estadio Monumental y la cobertura detallada del minuto a minuto de la 'Noche Crema'.

''Como había que suscribirse al canal, te iban tirando publicidad y todo era de calidad. Los videos que mostraban era de calidad, se nota que audiovisualmente hay un trabajo muy importante. Se notan pequeños. Sentí envidia sana'', dijeron los panelistas del programa deportivo de TNT Sports Chile.

PUEDES VER: Franco Velazco confirma que partidos de Universitario serán transmitidos por L1 MAX: "Esto brinda una importante tranquilidad al club”

lr.pe

Con respecto a las instalaciones del Estadio Monumental, también resaltaron la capacidad del recinto y la gran cantidad de personas que asistieron, pese a tratarse de un partido amistoso. En ese contexto, realizaron una comparación con los clubes chilenos y subrayaron la fidelidad de la hinchada de Universitario, que acompaña al equipo y llena el estadio independientemente del tipo de encuentro.

"Estadio de 80.000 personas e iban las 80.000. Si aquí (Chile) hay un estadio de 80.000, el aforo se reduce a 32.000, entonces, ¿para qué?", expresaron mientras halagaban al cuadro crema.

Periodistas deportivos destacan el presente internacional de Universitario de Deportes

Por otro lado, los periodistas chilenos Manuel de Tezanos-Pinto y Gonzalo Fouillioux elogiaron el gran momento que atraviesa Universitario de Deportes y el buen nivel futbolístico mostrado en su reciente partido ante la Universidad de Chile. Asimismo, resaltaron la destacada campaña del cuadro crema en la última edición de la Copa Libertadores, donde logró avanzar hasta los octavos de final del torneo continental más importante de Sudamérica a nivel de clubes.

''Me encantó Universitario. O sea, me encantó todo. Primero, me encantó el estadio con capacidad para 80.000 personas. Una locura, un bonito evento con los fuegos artificiales e hicieron unos juegos con dron. Después, se nota que es el equipo tricampeón del fútbol peruano, y de verdad se nota porque es un conjunto con muchos comportamientos y mucha intensidad. Jugadores como Carabalí, que no lo tenía, era un flecha, de ahí hay jugadores de selección de manera frecuente como Andy Polo, Edison 'Orejas' Flores', Jairo Concha. Buen equipo que, de hecho, estuve viendo que consiguió meterse a los octavos de final de la Copa Libertadores en un grupo difícil con River Plate, Barcelona SC e Independiente del Valle, un equipo que llegó a semifinales de la Copa Sudamericana'', expresó Gonzalo Fouillioux.

Notas relacionadas
Octavio Rivero, jugador de U de Chile, tras ser vinculado con Universitario previo a la Noche Crema: "Hablaron con mi representante"

Octavio Rivero, jugador de U de Chile, tras ser vinculado con Universitario previo a la Noche Crema: "Hablaron con mi representante"

LEER MÁS
Álex Valera despertó interés en México y Europa: "En los próximos días pueden aterrizar propuestas en Universitario"

Álex Valera despertó interés en México y Europa: "En los próximos días pueden aterrizar propuestas en Universitario"

LEER MÁS
César Inga y una novela que terminó donde todo empezó: defensor peruano se queda en Universitario tras negativa de ADT

César Inga y una novela que terminó donde todo empezó: defensor peruano se queda en Universitario tras negativa de ADT

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Movistar también transmitirá la Liga 1 2026, afirma Diego Rebagliati: "Hay acuerdo cerrado"

Movistar también transmitirá la Liga 1 2026, afirma Diego Rebagliati: "Hay acuerdo cerrado"

LEER MÁS
Oliver Sonne jugará al lado de Joao Grimaldo en Sparta Praga: deja la Premier League tras ser 'borrado' por DT del Burnley

Oliver Sonne jugará al lado de Joao Grimaldo en Sparta Praga: deja la Premier League tras ser 'borrado' por DT del Burnley

LEER MÁS
Universitario podría perder a Miguel Vargas: Colo-Colo tiene en la mira al arquero a poco de empezar la Liga 1

Universitario podría perder a Miguel Vargas: Colo-Colo tiene en la mira al arquero a poco de empezar la Liga 1

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precios en mercados HOY 27 de enero: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Tony Succar revela qué medidas tomará el hotel tras incidente ocurrido con su padre en Estados Unidos: "Ojalá esto no vuelva a repetirse"

Instituciones y organizaciones se suman y exigen la ejecución de la Nueva Carretera Central

Deportes

Oliver Sonne jugará al lado de Joao Grimaldo: el peruano deja la Premier League tras ser 'borrado' por DT del Burnley

Yoshimar Yotún sobre seguir siendo amigo de Luis Advíncula tras elegir a Alianza Lima en vez de Sporting Cristal: "Todos tienen sus decisiones"

Tabla de la Liga Peruana de Vóley: resultados de los partidos por la fecha 3 de la segunda etapa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Informe del JEE advierte que candidato presidencial del partido Patriótico del Perú habría declarado información falsa

César Hinostroza seguirá con prisión preventiva: PJ ratifica medida por 36 meses

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025