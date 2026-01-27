Tras la contundente victoria por 3-0 frente a la Universidad de Chile en la tradicional ‘Noche Crema’, Universitario de Deportes cerró su pretemporada de la mejor manera, dejando una imagen sólida y convincente. El equipo dirigido por Javier Rabanal mostró un alto nivel colectivo, eficacia ofensiva y orden táctico, ilusionando a su hinchada de cara al inicio de la temporada oficial.

La noche de presentación de Universitario fue ampliamente destacada por periodistas de TNT Sports Chile, quienes no dudaron en elogiar el buen trabajo de la actual administración del conjunto ‘merengue’, así como la impecable organización mostrada por el club durante el evento.

¿Qué dijeron los periodistas chilenos sobre la gestión de la actual administración de Universitario de Deportes?

Durante la transmisión en vivo del programa ‘No es para tanto’, los periodistas chilenos destacaron la forma en que viene siendo gestionada la actual administración de Universitario de Deportes, presidida por Franco Velazco. Además, elogiaron la calidad del contenido audiovisual que el club publica a diario en su canal de YouTube, así como la infraestructura del Estadio Monumental y la cobertura detallada del minuto a minuto de la 'Noche Crema'.

''Como había que suscribirse al canal, te iban tirando publicidad y todo era de calidad. Los videos que mostraban era de calidad, se nota que audiovisualmente hay un trabajo muy importante. Se notan pequeños. Sentí envidia sana'', dijeron los panelistas del programa deportivo de TNT Sports Chile.

Con respecto a las instalaciones del Estadio Monumental, también resaltaron la capacidad del recinto y la gran cantidad de personas que asistieron, pese a tratarse de un partido amistoso. En ese contexto, realizaron una comparación con los clubes chilenos y subrayaron la fidelidad de la hinchada de Universitario, que acompaña al equipo y llena el estadio independientemente del tipo de encuentro.

"Estadio de 80.000 personas e iban las 80.000. Si aquí (Chile) hay un estadio de 80.000, el aforo se reduce a 32.000, entonces, ¿para qué?", expresaron mientras halagaban al cuadro crema.

Periodistas deportivos destacan el presente internacional de Universitario de Deportes

Por otro lado, los periodistas chilenos Manuel de Tezanos-Pinto y Gonzalo Fouillioux elogiaron el gran momento que atraviesa Universitario de Deportes y el buen nivel futbolístico mostrado en su reciente partido ante la Universidad de Chile. Asimismo, resaltaron la destacada campaña del cuadro crema en la última edición de la Copa Libertadores, donde logró avanzar hasta los octavos de final del torneo continental más importante de Sudamérica a nivel de clubes.

''Me encantó Universitario. O sea, me encantó todo. Primero, me encantó el estadio con capacidad para 80.000 personas. Una locura, un bonito evento con los fuegos artificiales e hicieron unos juegos con dron. Después, se nota que es el equipo tricampeón del fútbol peruano, y de verdad se nota porque es un conjunto con muchos comportamientos y mucha intensidad. Jugadores como Carabalí, que no lo tenía, era un flecha, de ahí hay jugadores de selección de manera frecuente como Andy Polo, Edison 'Orejas' Flores', Jairo Concha. Buen equipo que, de hecho, estuve viendo que consiguió meterse a los octavos de final de la Copa Libertadores en un grupo difícil con River Plate, Barcelona SC e Independiente del Valle, un equipo que llegó a semifinales de la Copa Sudamericana'', expresó Gonzalo Fouillioux.