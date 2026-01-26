HOYSuscripcion LR Focus

Javier Rabanal advierte a los nuevos fichajes de Universitario: "Tienen que sacar del once a los tricampeones”

El técnico español enfatizó la competencia interna entre nuevos fichajes y jugadores consagrados en la 'U'. La lucha por un puesto en el once titular promete ser intensa en el camino hacia la gloria.

El técnico español aprueba la competencia interna que habrá en la 'U'. Foto: Lr/Universitario
El técnico español aprueba la competencia interna que habrá en la 'U'. Foto: Lr/Universitario

Universitario quedó listo para defender el título de la Liga 1 y conquistar una nueva estrella, tras aplastar 3-0 a U de Chile en el Estadio Monumental por la Noche Crema 2026. El tricampeón del fútbol peruano lució mejor en todas las facetas del juego e incluso no desentonó con los cambios para concretar la goleada. Por este motivo, al ver la competencia interna, Javier Rabanal lanzó advertencia a los nuevos fichajes.

El vigente campeón del torneo nacional no mostró fisuras y es uno de los favoritos para levantar la copa a fin de año por la experiencia y las opciones en el banco de suplentes. Sin duda, el entrenador español tendrá una lindo reto al momento de armar el once titular.

lr.pe

¿Qué dijo Javier Rabanal sobre los nuevos fichajes de la Liga 1?

El técnico europeo aprobó la competencia interna. “Los que acaban de llegar tienen que sacar del 11 a los tricampeones del fútbol peruano. Vamos a salir a ganar desde la fecha 1 con los 11 mejores jugadores que estén. Si en esos 11 están fichajes, genial. Si no, los campeones habrán hecho respetar su posición. Está en juego algo histórico en el fútbol peruano”, enfatizó Javier Rabanal en Wilax Televisión.

lr.pe

Javier Rabanal minimiza el frustrado fichaje de César Inga a la MLS

A pesar de que no se haya concretado el pase del lateral peruano a la MLS, Javier Rabanal entiende que este tipo de situaciones suelen pasar cuando es temporada de fichajes e indicó que le brindó un consejo para que pueda seguir enfocado en seguir creciendo a nivel futbolístico. "Lo noto bien. Estaba pendiente de eso hasta el día de ayer. Esas cosas son así, los chicos tienen que acostumbrarse a ese tipo de cosas. Lo he visto bien, por eso lo hemos metido", mencionó el estratega español.

lr.pe

¿Dónde ver la Liga 1 2026?

La transmisión de todos los partidos en esta Liga 1 2026 estará a cargo del canal L1 Max, que a partir de este año cuenta con los derechos de TV de los 18 clubes participantes. Esta señal se puede sintonizar en operadores como DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping, WIN, etc, así como vía L1 Max Móvil.

